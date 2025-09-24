Wayne Rooney ragaszkodott hozzá, hogy már halott lenne, ha nem lett volna a felesége, Coleen, aki szerinte „megmentette” őt az alkoholizmustól. A 39 éves egykori futballista Rio Ferdinand podcastjának adott új interjújában nyíltan beszélt arról, mennyire súlyosak lettek a problémái. Kezdetben Rooney azt mondta, hogy csak arra vágyott, hogy kimenjen és „élvezze az időt a barátaival”, azonban azt mondta, eljutott egy pontra, „ahol túl messzire mentem; ami miatt „komolyan küszködött”.

Wayne Rooney komoly problémákkal nézett szembe

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Wayne Rooney nyíltan beszélt a problémáiról

Bevallotta: „Nem gondoltam, hogy bárkihez is fordulhatnék. Nem igazán akartam, mert nem akartam ezt a terhet senkire hárítani.” A korábbi sztár felidézett egy esetet, amikor „két napig egyfolytában ivott”, mielőtt megjelent a futballedzésen. Hogy eltitkolja problémáját csapata többi tagja és menedzsere elől, Wayne szemcseppeket, rágógumit és arcszeszeket használt, hogy elfedje a kétnapos tivornya nyomait. „Eljött az edzés, a hétvégén két gólt lőttem, aztán visszamentem, és megint két napig ittam egyhuzamban.”

Egy megható vallomásban a korábbi Manchester United csatár dicsérte feleségét és négy gyermeke édesanyját, Coleent, elárulva: „Őszintén hiszem, hogyha ő nem lett volna mellettem, halott lennék... Amikor 17 éves voltam, látta a gondolataimat. Tudod, imádtam a focit, megszállottja voltam a focinak, de imádtam egy esti kiruccanást vagy bármit. Nagyon korán látta, és ezt kontrollálta. Nos, nem kontrollálta, de hatalmas mértékben segített nekem kontrollálni.” A pár 2008-ban házasodott össze, és négy közös gyermekük van – a 15 éves Kai, a 11 éves Klay, a 8 éves Kit és a 6 éves Cass.