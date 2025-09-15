A hetedik helyen álló lipcseiek szombaton a Mainz otthonában nyertek 1-0-ra, Willi Orbán a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a bajnokit, és az egytől ötig terjedő skálán kettes osztályzatot kapott. Németországban az egyes a legjobb, az ötös a leggyengébb érdemjegy.

Willi Orbán teljesítményét a Kickernél is elismerték

Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Willi Orbán a Bundesliga álomcsapatában

A Lepizig kezd magához térni a bajnokságban, mivel a bajnok Bayern München elleni sokkoló idénynyitót (0-6) követő két fordulóban a Heidenheimtől (2-0) és a Mainztól sem kapott gólt.

A 3. forduló válogatottjában a magyar válogatott védő az egyetlen futballista, aki bekerült az RB Leipzigből.

A Bundesliga mezőnyéből egyedüliként már másodszor került be a forduló legjobb 11-ébe a hétvégén a Hamburg ellen duplázó Harry Kane. A Bayern München angol válogatott csatára három meccs alatt eddig nyolc találatból vette ki közvetlenül a részét – 5 gól, 3 gólpassz –, ami új rekord, ugyanis az elmúlt 20 évben még egyetlen játékos sem kezdett ilyen jól a német labdarúgó-bajnokság első három fordulójában.

A Bundesliga harmadik fordulójának álomcsapata a Kicker szerint:

Ramaj (Heidenheim) – Laimer (Bayern München), Baldé (Bayer Leverkusen), Orbán (RB Leipzig), Grimaldo (Bayer Leverkusen) – Arnold (Wolfsburg), Tella (Bayer Leverkusen), Mbangula (Werder Bremen) – Matanovic (Freiburg), Kane (Bayern München), Asllani (Hoffenheim)