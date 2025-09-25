A 24 éves William Saliba a világ egyik legjobbjának számít a posztján, 2022 óta stabil alapembere az Arsenalnak, a francia válogatottban eddig 28 találkozón lépett pályára.

William Saliba döntött a jövőjéről

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

William Saliba marad az Arsenalban

Az angol csapat szurkolói korábban aggódtak, mert attól féltek, hogy Saliba jövő nyáron a Real Madridhoz tart, nyomást gyakorolva az Arsenalra, mivel a szerződése 2027-ben lejár. A hírek szerint azonban nem kell aggódniuk a londoniaknak, mert a francia védő a spanyolok élénk érdeklődése ellenére marad jelenlegi klubjánál. Ezt az olasz transzferguru, Fabrizio Romano is megerősítette, így Saliba 2030-ig szóló megállapodást köt az Arsenallal.

🚨❤️🤍 Understand William Saliba’s new contract at Arsenal will be valid until June 2030, five years deal. 🔐✍🏽 pic.twitter.com/Ogp4QQQfAx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2025

Saliba már márciusban is azt nyilatkozta, hogy boldog Londonban, és a jelek szerint esze ágában sincs távozni.

A 24 éves középhátvéd 2019-ben a Saint-Étienne együttesétől került az Arsenalhoz, amely eleinte többször is kölcsönadta, így a védő visszakerült egykori klubjához, majd szerepelt a Nice és a Marseille csapataiban is. 2022 óta Saliba viszont már stabil tagja Mikel Arteta együttesének, amelynek színeiben eddig kétszer nyerte meg az angol Szuperkupát.

Kapcsolódó cikkek