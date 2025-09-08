A Liverpool-játékosok szabadrúgásból továbbra is nagyon veszélyesek. Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt óriási gólja után most, a válogatott szünetben Florian Wirtz jelentkezett. A Liverpoolhoz nyárón érkező középpályás az északírek kapuját vette be, Németország a szlovákok elleni kellemetlen pofon után javított, 3-1-re nyert.
2-1-es hazai vezetésnél a németek szabadrúgást kaptak a vendégek kapuja előtt. A 22 méterről, kissé balról járó szabadrúgás elvégzésére úgy tűnt, Wirtz mellett David Raum és Joshua Kimmich is jelentkezett. Utóbbi, a csapatkapitány valamit nagyon magyarázott a végül szépségdíjas gólt lövő Wirtznek, de a meccs után a gólszerző bevallotta, nem tudja, hogy Kimmich mit mondott neki. Wirtz ezután beszélt a szabadrúgásáról, amely szépségdíjasra sikeredett.
Jó szabadrúgás lövési pozíció volt, és csak meg szerettem volna próbálkozni a gólszerzéssel. Örülök, hogy sikerült. Tudatosan így akartam megrúgni. Gyakoroltam a technikát néhányszor edzésen, de mérkőzésen még sosem lőttem meg úgy, mint most
Wirtz a gólörömével pedig a kritikusainak üzent.
„Láttam, hogy sokan az interneten és a médiában engem próbáltak hibáztatni a Szlovákia elleni vesztes mérkőzésért. A mostani ünneplésemmel jeleztem nekik, várom a véleményüket
– utalt ezzel a középpályás arra, hogy a szlovákok ellen 2-0-ra elvesztett vb-selejtezőn az egyik gól előtt éppen ő adta el a labdát, ezért pedig súlyos kritikákat kapott.
Wirtz a közösségi médiában is posztolt a vasárnapi meccs után, amelyet Szoboszlai és Kerkez Milos is kedvelte többek között.
Az interneten Wirtz gólja után egyből elindult a mémgyártás, hogy innentől a Liverpool szabadrúgásaira nemcsak Szoboszlai, hanem a német is pályázik.
A mérkőzés összefoglalója: