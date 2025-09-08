A Liverpool-játékosok szabadrúgásból továbbra is nagyon veszélyesek. Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt óriási gólja után most, a válogatott szünetben Florian Wirtz jelentkezett. A Liverpoolhoz nyárón érkező középpályás az északírek kapuját vette be, Németország a szlovákok elleni kellemetlen pofon után javított, 3-1-re nyert.

Florian Wirtz (17) a kétkedőknek üzent a hatalmas szabadrúgásgólja után

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA

Wirtz hatalmas gólt lőtt a vb-selejtezőn

2-1-es hazai vezetésnél a németek szabadrúgást kaptak a vendégek kapuja előtt. A 22 méterről, kissé balról járó szabadrúgás elvégzésére úgy tűnt, Wirtz mellett David Raum és Joshua Kimmich is jelentkezett. Utóbbi, a csapatkapitány valamit nagyon magyarázott a végül szépségdíjas gólt lövő Wirtznek, de a meccs után a gólszerző bevallotta, nem tudja, hogy Kimmich mit mondott neki. Wirtz ezután beszélt a szabadrúgásáról, amely szépségdíjasra sikeredett.

Jó szabadrúgás lövési pozíció volt, és csak meg szerettem volna próbálkozni a gólszerzéssel. Örülök, hogy sikerült. Tudatosan így akartam megrúgni. Gyakoroltam a technikát néhányszor edzésen, de mérkőzésen még sosem lőttem meg úgy, mint most

A kritikusok erre mit mondanak majd?

Wirtz a gólörömével pedig a kritikusainak üzent.

„Láttam, hogy sokan az interneten és a médiában engem próbáltak hibáztatni a Szlovákia elleni vesztes mérkőzésért. A mostani ünneplésemmel jeleztem nekik, várom a véleményüket

– utalt ezzel a középpályás arra, hogy a szlovákok ellen 2-0-ra elvesztett vb-selejtezőn az egyik gól előtt éppen ő adta el a labdát, ezért pedig súlyos kritikákat kapott.

🚨BREAKING: Wirtz on what his celebration meant:



“I saw many people online and media outlets trying to place the blame on me for the Slovakia match. My celebration was me trying to hear what they would say now.” pic.twitter.com/mFWKzcPfm3 — FootHub (@foothubofficial) September 7, 2025

Wirtz a közösségi médiában is posztolt a vasárnapi meccs után, amelyet Szoboszlai és Kerkez Milos is kedvelte többek között.

Az interneten Wirtz gólja után egyből elindult a mémgyártás, hogy innentől a Liverpool szabadrúgásaira nemcsak Szoboszlai, hanem a német is pályázik.