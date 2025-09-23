Ahogyan azt sejteni lehetett, az idei Aranylabda-gála sem múlhatott el botrányos megnyilatkozások nélkül, ám ezúttal a Real Madrid küldöttségén kívül legalább minden érdekelt ott volt Párizsban. Sőt, a Barcelona 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal egy népes, 20 fős családi és baráti társasággal jelent meg a díjátadón, és miután ez még korábban kitudódott, volt, aki arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy kizárólag a katalánok gyémántja nyerheti az idei Aranylabdát. Végül a korábban végső esélyesnek tartott Ousmane Dembélé lett a befutó, aki az elmúlt szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát, míg ezüstérem került a nyakába a nyári klubvilágbajnokságon.
Yamal ugyan szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést, ám a Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek. Édesapját, Mounir Nasrouit viszont különösen az sem hatotta meg, hogy fia történelmet írt azzal, hogy egymás után másodszor lett a világ legjobbja a 21 éven aluli játékosok között, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában. A Magyar Nemzet megírta, az apa szerint az Aranylabdát kellett volna a fiának megkapnia, Yamal a világ legjobb focistája, és nem pedig Dembélé.
Azonban ha a Transfermarkt adatait összevetjük egymással Dembélé és Yamal esetében, akkor azért nemmondható igazságtalannak a PSG 28 éves támadójának sikere. A friss aranylabdás ugyanis az előző szezonban 53 meccsen rúgott 35 gólt, adott 16 gólpasszt, és ezek mellé megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát valamint a Bajnokok Trófeáját. Ezzel szemben a katalánok 18 éves csillagának nevéhez 55 meccsen 18 gól és 25 gólpassz fűződik, míg mellette spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett a 2024/25-ös szezonban.
A fenti adatokból is jól látszik, a két játékos pazar szezont teljesített, míg Dembélé a befejezéseknél, addig Yamal inkább az előkészítésnél vállalt fontos szerepet, és a különbséget vélhetően a BL-trófea jelentette, mely a PSG játékosa felé billentette el a mérleget.
Mounir Nasroui, Lamine Yamal édesapja egyáltalán nem volt elragadtatva fia vereségétől az Aranylabda-szavazáson. A Marca cikke szerint, miután megtudta, hogy Ousmane Dembélé a győztes, Nasroui azonnal egy „a jövő év a miénk” kijelentéssel reagált a spanyol újságíróknak, majd egyre jobban elkezdte belelovalni magát abba a hitbe, hogy itt csak furcsa összejátékok miatt veszíthetett a fia. Egy, az El Chiringuitóval folytatott videóbeszélgetésben közölte, hogy szerinte ez a legrosszabb, ami történhetett, ugyanakkor kijelentette, ugyan nem rabolták ki a fiát, de hatalmas erkölcsi kárt okoztak neki azzal, hogy Dembélé lett az aranylabdás.
– Szerintem Lamine Yamal messze a világ legjobb játékosa, mégpedig hatalmas különbséggel. Nem azért, mert a fiam, hanem azért, mert a világ legjobb játékosa. Szerintem nincsenek riválisai. Nem lopásnak fogom mondani, ami itt történt hanem erkölcsi kárnak, amit egy embernek okoztak. Lamine az Lamine Yamal, ki kell mondanunk, hogy valami nagyon furcsa dolog történt itt. De nyugodjon meg mindenki, jövőre spanyolé lesz az Aranylabda – jelentette ki Yamal édesapja a gáláról való távozását megelőzően.
Yamal legszebb pillanatai az előző szezonból: