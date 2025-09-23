Ahogyan azt sejteni lehetett, az idei Aranylabda-gála sem múlhatott el botrányos megnyilatkozások nélkül, ám ezúttal a Real Madrid küldöttségén kívül legalább minden érdekelt ott volt Párizsban. Sőt, a Barcelona 18 esztendős csillaga, Lamine Yamal egy népes, 20 fős családi és baráti társasággal jelent meg a díjátadón, és miután ez még korábban kitudódott, volt, aki arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy kizárólag a katalánok gyémántja nyerheti az idei Aranylabdát. Végül a korábban végső esélyesnek tartott Ousmane Dembélé lett a befutó, aki az elmúlt szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát, míg ezüstérem került a nyakába a nyári klubvilágbajnokságon.

Dembélé nyerte el az idei Aranylabdát Lamine Yamal és Vitinha előtt

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Yamal apja máris feszíti a húrt a két klasszis között

Yamal ugyan szemmel láthatóan nem viselte jól a döntést, ám a Barcelona 18 esztendős csillaga azért nem dőlt a kardjába, inkább sportszerűen gratulált a győztesnek. Édesapját, Mounir Nasrouit viszont különösen az sem hatotta meg, hogy fia történelmet írt azzal, hogy egymás után másodszor lett a világ legjobbja a 21 éven aluli játékosok között, és erre korábban még nem volt példa ebben a kategóriában. A Magyar Nemzet megírta, az apa szerint az Aranylabdát kellett volna a fiának megkapnia, Yamal a világ legjobb focistája, és nem pedig Dembélé.

Azonban ha a Transfermarkt adatait összevetjük egymással Dembélé és Yamal esetében, akkor azért nemmondható igazságtalannak a PSG 28 éves támadójának sikere. A friss aranylabdás ugyanis az előző szezonban 53 meccsen rúgott 35 gólt, adott 16 gólpasszt, és ezek mellé megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot és kupát valamint a Bajnokok Trófeáját. Ezzel szemben a katalánok 18 éves csillagának nevéhez 55 meccsen 18 gól és 25 gólpassz fűződik, míg mellette spanyol bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-győztes lett a 2024/25-ös szezonban.

A fenti adatokból is jól látszik, a két játékos pazar szezont teljesített, míg Dembélé a befejezéseknél, addig Yamal inkább az előkészítésnél vállalt fontos szerepet, és a különbséget vélhetően a BL-trófea jelentette, mely a PSG játékosa felé billentette el a mérleget.