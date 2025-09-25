A tavalyi, Real Madrid és Vinícius Jr. által megcsinált botrány után, idén sem telt el hiszti nélkül az Aranylabda-szavazás. A végső győztes a Paris Saint-Germain csatára, Ousmane Dembélé lett – a 28 éves játékos Bajnokok Ligáját, francia bajnokságot és kupát nyert, a klubvilágbajnokságon pedig ezüstérem került a nyakába –, amit azonnal sérelmezett a Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal családja, mondván, nem a világ legjobb játékosa nyerte el a világ legfontosabb egyéni díját. Maga Yamal sportszerűen gratulált, ugyanakkor immár semmi oka sincs a sértődősködésre a Magyar Nemzet cikke alapján, hiszen a szigorúan statisztikai adatokra építő CIES nevű svájci sporttudományi központ neki adta az úgynevezett „alternatív Aranylabdát”.

Yamal idén lemaradt a hagyományos Aranylabdáról, viszont az alternatív Aranylabda az övé lett

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Yamal a statisztika szerint már tényleg a világ legjobbja

Természetesen azon lehet vitatkozni – és biztos, hogy fognak is –, hogy a France Football hagyományos, ám szubjektív szavazásán elnyert Aranylabda, vagy a CIES szigorú statisztikai adatokra – védekezés, fejjáték, passzolás, lövés – épülő elsősége ér többet. Mindenesetre a számok alapján a világ legjobb játékosa a 2024. szeptember 22. és 2025. szeptember 22. közötti időszakban nem Dembélé, hanem Lamine Yamal. Ráadásul Dembélé a statisztikai adatokra épített listán a hetedik , míg a hagyományos Aranylabda-szavazáson 3. helyen végző Vitinha mindössze a 16. lett.

Szoboszlai Dominik a Liverpool vezérévé lépett elő, a CIES listáján ottvan a vilg legjobb száz játékosa között

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai a legjobb százban

A CIES százas listáján ott található a 83. helyen Szoboszlai Dominik is. A Liverpool mindenese – lassan csak kapus és szögletzászló nem volt Arne Slot csapatában – ezzel a világ száz legjobbja közé került be, és ami lényeges, világklasszisokat előzött meg, legyen csak elég Joao Neves (PSG), Lautaro Martínez (Internazionale) vagy éppen a brit átigazolási rekordot tartó Alexander Isak (Liverpool).