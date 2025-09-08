Spanyolország vasárnap este erőt fitogtatott Törökország otthonában a labdarúgó vb-selejtezőn. Az Európa-bajnok spanyolok a mesterhármast szerző Mikel Merino vezérletével és többek között Pedri duplájának is köszönhetően 6-0-ra nyertek Konyában. Lamine Yamal azonban így sem lehetetett boldog a lefújás után.

Lamine Yamal és Arda Güler balhézott a törökök és a spanyolok vb-selejtezőjén

Fotó: MEHMET ALI OZCAN / ANADOLU

Lamine Yamal és Arda Güler összecsapása

A meccs hajrájában a törökök elvesztették a fejüket, ennek eklatáns példája volt

Arda Güler, aki nemes egyszerűséggel odébb lökte kétszer is a négy perc alatt két gólpasszt kiosztó Lamine Yamalt

A videón jól látható, hogy a hazaiak szabadrúgáshoz készültek, Yamal pedig nem akart odébb menni. A spanyolok sztárja csak nevetett Güler idegeskedésén.

A török szurkolók a lefújás után támadást indítottak Yamal ellen a közösségi médiában. Csak az Instagram-oldalán a vasárnapi esti meccsről szóló posztja alatt cikkünk megjelenésekor 16 ezer komment van. Török zászlók, Gülert ábrázoló rövid videók mindenhol.

Nem ismeretlen ez nekünk, magyaroknak sem. Még a márciusi, törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón hasonló történt Szoboszlai Dominikkel is. A Liverpool magyar játékosa akkor a Güler akkori játékperceire vonatkozó 1088-as számmal üzent az Instagram-oldalán a Real futballistájának, majd Szoboszlai oldalát lepték el a törökök több hétig.

Lamine Yamal Instagram-posztja alatt török drukkerek

Fotó: instagram/lamineyamal

Hova lett Yamal útlevele?

A 18 éves spanyol klasszis estéje viszont itt még nem ért véget. A közösségi médiában futótűzként terjed egy videó, amelyen jól látható, hogy a spanyol válogatott már indulna a reptérre, de a csapatbuszról Yamal idegesen leszállt.

Yamal nem találta az útlevelét, az egész spanyol válogatottnak ezért egy órát kellett várnia a társára mire előkerült az irat.

🚨 Lamine Yamal lost his passport in Turkey.



After the match, Lamine Yamal spent a long time looking for his passport, even returning to the locker room to check there as well, but he left the stadium without finding it. @beyazfutbol ‼️

pic.twitter.com/V4Wf5gNsln — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 7, 2025

Titokzatos fotót osztott meg Yamal

A mérkőzés után az öltözőben ünneplő spanyolokról több videó is kikerült a közösségi médiába, az egyiket az első félidőben megsérült Nico Williams osztotta meg.