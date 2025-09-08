Live
Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap este a spanyol válogatott 6-0-ra nyert Törökország vendégeként a labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés végén a fejét elvesztő Arda Güler nekiesett Lamine Yamalnak, kétszer is ellökte a Barcelona játékosát. Yamal kálváriája viszont csak itt kezdődött tegnap este.

Spanyolország vasárnap este erőt fitogtatott Törökország otthonában a labdarúgó vb-selejtezőn. Az Európa-bajnok spanyolok a mesterhármast szerző Mikel Merino vezérletével és többek között Pedri duplájának is köszönhetően 6-0-ra nyertek Konyában. Lamine Yamal azonban így sem lehetetett boldog a lefújás után.

KONYA, TURKIYE - SEPTEMBER 7: Lamine Yamal (19) of Spain and Arda Guler of Turkiye gets argued during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group E second match between Turkiye and Spain at Medas Konya Buyuksehir Stadium in Konya, Turkiye, on September 7, 2025 Mehmet Ali Ozcan / Anadolu (Photo by MEHMET ALI OZCAN / Anadolu via AFP)
Lamine Yamal és Arda Güler balhézott a törökök és a spanyolok vb-selejtezőjén
Fotó: MEHMET ALI OZCAN / ANADOLU

Lamine Yamal és Arda Güler összecsapása

A meccs hajrájában a törökök elvesztették a fejüket, ennek eklatáns példája volt 

Arda Güler, aki nemes egyszerűséggel odébb lökte kétszer is a négy perc alatt két gólpasszt kiosztó Lamine Yamalt

A videón jól látható, hogy a hazaiak szabadrúgáshoz készültek, Yamal pedig nem akart odébb menni. A spanyolok sztárja csak nevetett Güler idegeskedésén. 

A török szurkolók a lefújás után támadást indítottak Yamal ellen a közösségi médiában. Csak az Instagram-oldalán a vasárnapi esti meccsről szóló posztja alatt cikkünk megjelenésekor 16 ezer komment van. Török zászlók, Gülert ábrázoló rövid videók mindenhol.

Nem ismeretlen ez nekünk, magyaroknak sem. Még a márciusi, törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón hasonló történt Szoboszlai Dominikkel is. A Liverpool magyar játékosa akkor a Güler akkori játékperceire vonatkozó 1088-as számmal üzent az Instagram-oldalán a Real futballistájának, majd Szoboszlai oldalát lepték el a törökök több hétig.

Lamine Yamal Instagram-posztja alatt török drukkerek
Lamine Yamal Instagram-posztja alatt török drukkerek
Fotó: instagram/lamineyamal

Hova lett Yamal útlevele?

A 18 éves spanyol klasszis estéje viszont itt még nem ért véget. A közösségi médiában futótűzként terjed egy videó, amelyen jól látható, hogy a spanyol válogatott már indulna a reptérre, de a csapatbuszról Yamal idegesen leszállt.

Yamal nem találta az útlevelét, az egész spanyol válogatottnak ezért egy órát kellett várnia a társára mire előkerült az irat. 

Titokzatos fotót osztott meg Yamal 

A mérkőzés után az öltözőben ünneplő spanyolokról több videó is kikerült a közösségi médiába, az egyiket az első félidőben megsérült Nico Williams osztotta meg. 

Az Athletic Bilbao szélsője barátjáról, Yamalról tett közzé egy videót, amelyben Yamal a telefonját nyomkodja, majd a háttérképet mutatja meg, amelyen barátnője látható. Williams ezt írta a sztorihoz: „a barátom nyakig szerelmes"

Nico Williams sztorija a szerelmes Lamine Yamalról
Nico Williams sztorija a szerelmes Lamine Yamalról 
Fotó: Instagram

A Marca hívta fel erre a figyelmet, miután a napokban több olyan cikk született a spanyol sajtóban, hogy Yamal és az argentin rapper, Nicki Nicole szakított. Nos, ez a képek alapján nem volt igaz.

