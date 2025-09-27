A Zalaegerszeg borzalmasan kezdte az idei szezont, a portugál Nuno Campos együttese hét meccsen négy döntetlent és három vereséget számlált, így nyeretlenül várhatta az újonc Kazincbarcika elleni összecsapást. A Kuttor Attila által irányított borsodi csapat az utolsó előtti helyről várhatta az összecsapást, azonban a Kazincbarcika jó előjelekkel érkezett Zalaegerszegre, ugyanis az előző fordulóban az Újpest ellen megszerezte története első NB I-es győzelmét.

A mérkőzés elején nem nagyon tudta megtartani a labdát a ZTE, de pár perc elteltével magára talált. A vezetést is megszerezte, Maxsuell Alegria cselezgetése után Joao Victor a 16-oson kívülről, középről lőtt kapura, a labda megpattant egy védőn és a jobb alsó sarokban kötött ki. A labdabirtoklás nagyjából egyforma volt a félidő további részében, nagy helyzetek viszont egyik oldalon sem alakultak ki. Ezzel együtt a 40. percben egy kontratámadásnál ismét a vendégek kapujába talált - Csonka révén - a hazai csapat, les miatt azonban ezt a gólt nem adta meg Derdák Marcell játékvezető. A Kazincbarcika egyáltalán nem jelentett gólveszélyt az első bő 45 percben, a ZTE ugyanakkor több akcióját lövéssel tudta zárni.

Lendületesen kezdett a hazai együttes a szünet után, egymást követték a veszélyes akciók, Maxsuell előbb a felső lécet találta el, majd egy gyors támadás végén húsz méterről a bal alsó sarokba lőtt. A vendégek vezetőedzője, Kuttor Attila négy cserével próbált változtatni a mérkőzés képén, s csapata némileg lendületesebben is támadott ezt követően. Ennek ellenére újabb gólt szerzett a kapu előtt sokkal kombinatívabb ZTE. Ezúttal a védők mögé beemelt labdát Daniel Lima vette át és passzolta a kapuba. Az utolsó húsz percben emberhátrányban játszott a zalai együttes, mert Borges két sárga lappal kiszállt a meccsből, de nem tudott élni a lehetőséggel a Kazincbarcika. Sőt a Zalaegerszeg növelte előnyét: előbb a csereként beállt Kiss Bence távolról talált a kapuba, pár pillanattal később pedig a vendégek labdavesztését követően megint ő volt eredményes.