Az első félidőben – elsősorban a középpályán – mindkét csapat rengeteg technikai hibával futballozott, amelyből az ellenfél gyors kontratámadásokat indított, de helyzet egyikből sem alakult ki. A Zalaegerszegnél Joao Victor tűnt ki csapattársai közül, de a néhány méteres labdavezetés után a brazil légiósnak is gondot okozott, hogy pontosan passzoljon. A hazaiak elsősorban Bognár Istvánra és Molnár Ádinra alapozták támadásaikat, a center Marin Jurinához azonban nem tudták eljuttatni a labdát.

14 bajnoki óta nyeretlen a Zalaegerszeg

A szünet után öt perccel aztán a bosnyák légiós is helyzetbe került, de közelről nem találta el a kaput. A vezetést végül Molnár Ádin szerezte meg a 75. perc elején a csereként pályára lépő Németh Krisztián átadását követően. A ZTE próbálkozott ugyan az egyenlítéssel, Klausz Milánnak a hosszabbításban fejjel csaknem sikerült is, de az eredmény már nem változott – számolt be róla az MTI.

A zalaiak hét forduló után sem nyertek meccset a bajnokságban, sőt az előző idény hajráját is beleszámítva immár 14 bajnoki óta nyeretlenek,

legutóbb április 6-án, Székesfehérváron győztek.

Az MTK hat hét után nyert újra hazai pályán bajnokit, és az ötödik helyre lépett előre a tabellán. A ZTE viszont hét forduló után is nyeretlen, négy döntetlennel és három vereséggel a mezőny utolsó helyére csúszott vissza.

Fizz Liga, 7. forduló:

MTK Budapest-Zalaegerszegi TE FC 1-0 (0-0)

gólszerző: Molnár Á. (75.)

