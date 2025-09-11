Zsengellér Zsolt édesapjához, a magyar futball ikonikus egyéniségéhez, Zsengellér Gyulához hasonlóan Újpesten vált igazán ismertté. Zsolt futballistának ugyanolyan jó volt, mint később sportúj­ságírónak. A katonaévei alatt a Nagykanizsai Dózsa játékosaként az NB III-ban szerepelt, a Laziónál 1964-ben vehetett részt próbajátékon, később az FC Chiasso színeiben játszott a svájci élvonalban is.

Zsengellér Zsolt sportújságíróként és labdarúgóként is ismert volt

Fotó: borsonline.hu

„Miután édesapám 1948-ban az Arisz Szaloniki edzőjeként nem kapta meg a járandóságát, elutazott Svájcba, hogy a FIFA közbenjárását kérje” – mesélt Zsolt egy korábbi, Borsnak adott interjújában. „Amúgy mindig azt szerette volna, ha az örökébe lépek. Olaszországba hívott, ott előbb a Cosenzánál játszottam, majd a Laziónál jártam próbajátékon, később a svájci Chiassónál fociztam. Csakhogy rádöbbentem, a tehetségem elmarad az övétől, márpedig nem akartam Zsengellér II. lenni.”

Zsengellér nem akart disszidens lenni

Pedig lehetett volna, mivel a Lazio kanadai fiókcsapata kínált neki szerződést, ám oda csak disszidálás árán jutott volna ki. „Nem tettem, mert sokféle emberrel találkoztam életemben, de boldog disszidenssel soha” – szögezte le az újságíró, aki 1969-ben a Képes Sport és a Telesport közös tehetségkutatóján, a Pályabelépőn bizonyított, így a KS-hez került. Szépen haladt felfelé a ranglétrán, Szücs Lászlótól megörökölte a labdarúgórovat vezetését, bár a főszerkesztő, Kutas István berzenkedett a hosszú ha­ja miatt. Tudósított a 1978-as argentínai vb-ről és az 1980-as olaszországi Eb-ről is. 1986-től 2003-ig a Sportfogadásnál dolgozott.

A Magyar Sportújságírók Szövetségében az utóbbi években az etikai bizottság tagja volt. A szervezet 2003-ban Feleki László-díjjal, a Puskás Nemzetközi Futballalapítvány pedig 2021-ben Szepesi-díjjal jutalmazta. Az MSÚSZ Életműdíját idén júniusában kapta meg.