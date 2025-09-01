A zalaegerszegiek hivatalos honlapja számolt be arról, hogy Dénes Csanád Vilmos hivatalosan is távozik a ZTE FC-től, miután a belga másodosztály, a Challenger Pro League bajnokaspiráns csapata, a KV Kortrijk kivásárolta őt szerződéséből. A játékos még 2024. július 2-án csatlakozott a klubhoz, ahol rendkívül hamar beilleszkedett, teljesítményével és hozzáállásával bizonyította, hogy helye van az élvonalban. Érkezése óta piaci értéke látványos növekedésen ment keresztül, ami fejlődésének, sikeres szintlépésének mérhető bizonyítéka.

A ZTE FC hat forduló után jelenleg a 11., kieső helyen áll a tabellán

Fotó: ZTE FC Zalaegerszeg

A ZTE FC sok sikert kívánt a focistájának

A fiatal focista most negyvenegy mérkőzéssel a háta mögött hagyja el a klubot, ezalatt az időszak alatt hat gólt és nyolc gólpasszt jegyzett. Ráadásul már az első NB I-es idényében olyan mutatókat hozott egyéni támadójátékban, amellyel a lista élén állt a hazai porondon, és amire több külföldi csapat is felfigyelt.

A 20 éves futballista értékét a Transfermarkt 400 000 euróra taksálja.