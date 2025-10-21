Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Fontos!

Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A terveknek megfelelően halad a Paks válogatott csatárának a felépülése. Ádám Martin elmondása szerint várhatóan januárban térhet vissza a labdarúgó Fizz Ligában listavezető együttesbe.

A 30 éves Ádám Martint augusztusban kellett megműteni, amikor kiújultak korábbi térdpanaszai. „A rehabilitáció hetedik hetében vagyok, gyógytornázom, terheljük a lábamat, ami fájdalommentes” – adott helyzetjelentést az állapotáról a csatár az M1 aktuális csatornának. Ádám Martin hozzátette, az első hetek, amikor csak feküdt vagy mankózott, nehezebben teltek, de pozitívum volt, hogy több időt tudott a családjával lenni.

STUTTGART, GERMANY - JUNE 23: Jack Hendry (13) of Scotland in action against Ádám Martin (9) of Hungary during UEFA EURO 2024 Group A football match between Scotland and Hungary at Stuttgart Arena in Stuttgart, Germany on June 23, 2024. Gokhan Balci / Anadolu (Photo by Gokhan Balci / Anadolu via AFP)
Ádám Martin a válogatottban már nem, de Pakson még lőhet fontos gólokat
Fotó: GOKHAN BALCI / ANADOLU

„Benne van, hogy ha így haladok, akkor decemberben már a csapattal tudok edzeni. Az pedig majd kiderül, mikor tudok ismét pályára lépni, de szerintem januárra leszek százszázalékos” – tekintett előre a 28-szoros válogatott labdarúgó.

Ádám Martin még nem mondott le a válogatottságról

A csatár csapata jó teljesítménye – a Paks veretlenül vezeti az NB I-et – kapcsán azt mondta, nem lepődött meg ezen, mert tudja és látja, milyen munka folyik, milyen az öltöző, de természetesen örül annak, hogy játékostársai jól teljesítenek.

 A magyar válogatott kapcsán kiemelte, a novemberi, örményországi világbajnoki selejtező kulcsfontosságú lesz, a cél pedig egyértelműen az, hogy a válogatott ott legyen a jövő nyári világbajnokságon.

„Nyilván ott van a célkeresztben, hogy márciusban kapjak meghívót, de majd meglátjuk, mennyire lesz reális, hogy sikerül a visszatérés, meglesz-e a formám és az erőnlétem. Tudom, mit jelent a címeres mez, forráskúti gyerekként lehetetlennek tűnt, hogy én valaha odakerülök, ezért minden egyes pillanatot megéltem, amikor ott lehettem, és mindig úgy készültem, hogy lehet, az lesz az utolsó szereplésem” – mondta Ádám Martin, aki 2022 és 2024 között háromszor volt eredményes a nemzeti csapatban.
 (MTI)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!