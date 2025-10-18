Amszterdam legnagyobb látványosságai közé sorolható többek között az Állami Múzeum (Rijksmuseum), a Rembrandt-ház, a Van Gogh Múzeum, a hírhedt Vöröslámpás negyed, vagy éppen a holland fővárost átszelő Amstel folyó. A nevezetességek közül kiemelkedik még a világ egyik legsikeresebb futballklubjának, a négyszeres BEK/BL-győztes Ajax csapatának lenyűgöző stadionja, a Johan Cruijff Aréna is.

Lenyűgöző látványt nyújt az Ajax csodás stadionja

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Az Ajax stadionja Johan Cruijff öröksége

Amszterdam belvárosától mindössze 20 percnyi autóútra található az Ajax fantasztikus stadionja, amelyet egy különleges sajtóprogram keretében tekinthettünk meg.

Különféle üzletek, éttermek, bárok és lakóépületek között tornyosult elénk az impozáns Johan Cruijff Aréna,

és szinte mindenütt a legendás névadó arcképe, vagy az emlékére állított szobor fogadott bennünket. Csak a miheztartás végett, Cruijff a holland labdarúgás legnagyobb legendája. Az Ajax és a Barcelona egykori klasszisa az 1970-es években háromszor nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK), valamint háromszor díjazták Aranylabdával. A 48-szoros holland válogatott zseni edzőként is maradandót alkotott, az amszterdami és a katalán együttest is irányította, és a Rinus Michels által kidolgozott totális futball legjelesebb képviselője volt. A játékra gyakorolt hatását a mai napig érezzük, így nem véletlenül beszélt róla szuperlatívuszokban stadiontúránk rendkívül lelkes vezetője.

A legendás Johan Cruijff nevét viseli az Ajax stadionja

Fotó: Klár Bence – Origo

Üdvözöljük önöket a világ legnagyobb futballklubjának stadionjában, amely a labdarúgás legjelentősebb alakjáról kapta a nevét!”

– hangzott a köszöntés, majd vezetőnk arra is felhívta a figyelmet, hogy Cruijff már 2008-ban megjósolta, hogy Lionel Messi fogja nyerni a legtöbb Aranylabdát. Emellett hangsúlyozta, hogy az argentin szupersztár egy másik Ajax-legenda, Frank Rijkaard irányítása alatt mutatkozott be a Barcelonában.

Legendák az Ajax stadionjában: Zlatan Ibrahimovic és Lionel Messi is pályára lépett itt BL-meccsen

Fotó: Klár Bence – Origo

Megannyi legendás játékos mellett természetesen Dennis Bergkamp és Zlatan Ibrahimovic neve is szóba került, hiszen mindketten megfordultak az Ajaxban, majd ellenfélként is visszatértek Amszterdamba.

Megtudtuk, hogy az erdélyi magyar edzőlegenda, Kovács István a mai napig óriási tiszteletnek örvend a klubnál, hiszen az 1970-es években két BEK-et is nyert a Cruijff fémjelezte Ajaxszal.

Ahogyan a legtöbb topklubnál, ugyanúgy a holland sztárcsapatnál is puritán, már-már kényelmetlen a vendégöltöző – ezzel is nyomást gyakorolva az ellenfélre –, ehhez képest a hazaiak esetében teljesen más körülményekről beszélhetünk. Az Ajax futballistáit tűzpiros székek, távirányítóval zárható szekrények fogadják, míg a vendégcsapat öltözőjében csupán teljesen átlagos fehér színű székek kaptak helyet. Amikor a holland válogatott játszik itt, egy csapásra átváltozik a dizájn: a játékosok nevénél található piros csík narancssárga színben pompázik, és a piros székeket is narancssárga ülőhelyekre cserélik.