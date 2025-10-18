Amszterdam legnagyobb látványosságai közé sorolható többek között az Állami Múzeum (Rijksmuseum), a Rembrandt-ház, a Van Gogh Múzeum, a hírhedt Vöröslámpás negyed, vagy éppen a holland fővárost átszelő Amstel folyó. A nevezetességek közül kiemelkedik még a világ egyik legsikeresebb futballklubjának, a négyszeres BEK/BL-győztes Ajax csapatának lenyűgöző stadionja, a Johan Cruijff Aréna is.
Az Ajax stadionja Johan Cruijff öröksége
Amszterdam belvárosától mindössze 20 percnyi autóútra található az Ajax fantasztikus stadionja, amelyet egy különleges sajtóprogram keretében tekinthettünk meg.
Különféle üzletek, éttermek, bárok és lakóépületek között tornyosult elénk az impozáns Johan Cruijff Aréna,
és szinte mindenütt a legendás névadó arcképe, vagy az emlékére állított szobor fogadott bennünket. Csak a miheztartás végett, Cruijff a holland labdarúgás legnagyobb legendája. Az Ajax és a Barcelona egykori klasszisa az 1970-es években háromszor nyerte meg a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK), valamint háromszor díjazták Aranylabdával. A 48-szoros holland válogatott zseni edzőként is maradandót alkotott, az amszterdami és a katalán együttest is irányította, és a Rinus Michels által kidolgozott totális futball legjelesebb képviselője volt. A játékra gyakorolt hatását a mai napig érezzük, így nem véletlenül beszélt róla szuperlatívuszokban stadiontúránk rendkívül lelkes vezetője.
Üdvözöljük önöket a világ legnagyobb futballklubjának stadionjában, amely a labdarúgás legjelentősebb alakjáról kapta a nevét!”
– hangzott a köszöntés, majd vezetőnk arra is felhívta a figyelmet, hogy Cruijff már 2008-ban megjósolta, hogy Lionel Messi fogja nyerni a legtöbb Aranylabdát. Emellett hangsúlyozta, hogy az argentin szupersztár egy másik Ajax-legenda, Frank Rijkaard irányítása alatt mutatkozott be a Barcelonában.
Megannyi legendás játékos mellett természetesen Dennis Bergkamp és Zlatan Ibrahimovic neve is szóba került, hiszen mindketten megfordultak az Ajaxban, majd ellenfélként is visszatértek Amszterdamba.
Megtudtuk, hogy az erdélyi magyar edzőlegenda, Kovács István a mai napig óriási tiszteletnek örvend a klubnál, hiszen az 1970-es években két BEK-et is nyert a Cruijff fémjelezte Ajaxszal.
Ahogyan a legtöbb topklubnál, ugyanúgy a holland sztárcsapatnál is puritán, már-már kényelmetlen a vendégöltöző – ezzel is nyomást gyakorolva az ellenfélre –, ehhez képest a hazaiak esetében teljesen más körülményekről beszélhetünk. Az Ajax futballistáit tűzpiros székek, távirányítóval zárható szekrények fogadják, míg a vendégcsapat öltözőjében csupán teljesen átlagos fehér színű székek kaptak helyet. Amikor a holland válogatott játszik itt, egy csapásra átváltozik a dizájn: a játékosok nevénél található piros csík narancssárga színben pompázik, és a piros székeket is narancssárga ülőhelyekre cserélik.
A játékoskijáróból a kispadok felé haladva azonnal megtapasztalhattuk, miért is ez a világ egyik legcsodálatosabb stadionja.
A gyepszőnyeg tökéletes állapotban volt, mindenütt tisztaság és rend fogadott, semmi jele nem volt annak, hogy előző este még Hollandia-Finnország vb-selejtezőt rendeztek az arénában. Az 56 ezer férőhelyes csúcslétesítményt évente több mint kétmillióan látogatják, a mérkőzések és stadiontúrák mellett koncertek és egyéb nagyszabású rendezvények is várják az érdeklődőket. A legnagyobb holland stadion teljes mértékben amszterdami vállalatok, a főváros önkormányzata és a klub kezében van, a külföldi befektetőknek ebben a tekintetben nem engedtek szerepvállalást. Az 1996-ban átadott, összesen 140 millió euróból felépített aréna 2018-ban, csupán két évvel Johan Cruijff halála után kapta meg mai elnevezését. A csúszásban a lehetséges bevételkiesés kompenzációjának rendezése, a részvények egy részének átruházása Amszterdam önkormányzatától az Ajaxhoz, valamint a Cruijff családdal folytatott megbeszélés játszott szerepet.
Modernkori csoda: fenntartható energia és energiatárolás az Ajax stadionjában
Az egykori Amszterdam Aréna tehát 2018 óta Johan Cruijff Arénaként ismert, és tudni kell róla, hogy a fenntarthatóság szempontjából abszolút az élen jár a világon.
Az amszterdami csodastadionban található ugyanis Európa legnagyobb, középületben működő energiatároló-rendszere.
2024 augusztusában az Ajax Heerenveen elleni bajnoki meccse volt a futballtörténelem első olyan mérkőzése, ahol a stadion energiaellátásáról a teljes esemény ideje alatt megújuló források gondoskodtak. Ehhez a létesítménybe telepített, folyamatosan fejlesztett, jelenleg már 8,6 MWh-s akkumulátorcsomag is nagyban hozzájárult. A rendszert újrahasznosított Nissan Leaf akkumulátorok (összesen 148 db) alkotják, amelyeket a stadion tetejére szerelt 4200 db napelemmel együtt használnak. A Johan Cruijff Aréna emellett LED-világítást kapott, hogy az üzemeltetők csökkentsék az energiafelhasználást, emellett bővítették is az akkumulátorcsomagot, így a kapacitása mostanra a korábbi 3 helyett elérte a 8,6 MWh-t. Természetesen a stadion gyepszőnyege sem mentes az innovációtól, az aljára érzékelők vannak elhelyezve, hogy figyelemmel kísérjék a fű állapotát. Ez a fejlett technológia tulajdonképpen kiszámítja, hogy minden egyes fűszálnak mennyi fényre, vízre vagy tápanyagra van szüksége, nagyban segítve a még jobb pályakarbantartást.
A stadiontúra során azt is megtudtuk, az energiahatékonyság kapcsán mi a végső cél, ami egyelőre utópisztikus, de egy napon akár megvalósulhat.
Ez még csak egy nagy álom, de a jövőben ez lenne a cél: mindenki elektromos autóval közlekedne Amszterdamban, a szurkolók a stadion parkolójában tölthetnék fel a járműveiket,
ezzel visszaadva energiát ennek a nagyszerű létesítménynek” – mondta a stadiontúra vezetője.
Ha a Barcelona szlogenje a „Több mint egy klub”, akkor a Johan Cruijjf Arénáé a „Több mint egy stadion” lehetne. A meccseken szinte mindig telt ház van, és a hipermodern aréna remek példaként szolgál arra, milyennek kell lennie a jövő sportlétesítményének, miközben a hagyományok előtt is méltóképpen tiszteleg.
