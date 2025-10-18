Alan Shearer nem finomkodott, a pályán sem tette. Az angol legenda Kerkez Milost kihagyta az általa összeállított kezdőcsapatból, amelybe kizárólag a bal oldali védő posztjáról tett Manchester United-játékost. A korábbi csatár súlyozása érzékelteti a Liverpool fölényét.

Alan Shearer csak Luke Shawt választotta ki a Unitedből

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Alan Shearer odavágott

Szoboszlai Dominik helyet kapott, Bruno Fernandes nem került be Alan Shearer a Liverpool és a Manchester United jelenlegi keretéből verbuvált álomtizenegyébe.

A vasárnap az Anfielden összecsapó csapatok kapcsán meglepő döntést hozott az angol csatárlegenda, aki egyetlen manchesterit nevezett az együttesébe Luke Shaw személyében, így éppen Kerkez Milost hagyta ki.

A magyar válogatott védő ettől függetlenül persze simán ott lehet a Liverpool kezdőcsapatában, eddig 7 Premier League-meccsen szavazott neki bizalmat Arne Slot rutinos posztriválisával, Andrew Robertsonnal szemben.

Szoboszlai Dominik (balra) és Bruno Fernandes nem került be együtt Alan Shearer csapatába, de vasárnap egymás ellen csatázhat ismét Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Visszatérve Shearer választásához, kiváló játékosok mellőzésével és a 10-1-es liverpooli aránnyal vagy inkább aránytalansággal vélhetően azt kívánta hangsúlyozni, hogy a csapatok között tátong hatalmas szakadék.

A címvédő és Bajnokok Ligája-szereplő Liverpool jelenleg nem említhető egy lapon a Manchester Uniteddel, azért Bruno Fernandes, Benjamin Sesko és Bryan Mbeumo „mellőzése” nem azt jelenti, hogy rosszabb játékosok, mint a kiválasztott liverpooliak. Szoboszlai Dominikék azonban bár hullámvölgybe kerültek, egyénileg és csapatként is jobban produkálnak, mint vasárnapi vendégük. A magyar válogatott középpályásának lehetséges előrelépéséről itt olvashatnak részleteket.

Alan Shearer álomcsapata: Alisson – Bradley, Van Dijk, Konate, Shaw – Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai – Szaláh, Ekitike, Gakpo

Pikáns meccsre számít

A Premier League gólcsúcstartója a játékos válogatón túl szakmai szempontból is elemezte, mi várható a Liverpool és a Manchester United összecsapásán. Szoboszlaiék a legutóbbi három tétmeccsüket (2 bajnoki és 1 BL-találkozó) elbukták, ahogy a listavezető pozíciót is, a Ruben Amorim vezette Vörös Ördögök a 10. helyen szerénykednek.

A helyzet és a mindkét klub körüli felhajtás miatt, aminek más-más okai vannak – a Liverpool három meccsen is kikapott, amire senki sem számított, a Man United pedig olyan, amilyen –, kétségtelen, hogy extra fűszerezettséggel bír ez a párosítás. Ez egy olyan meccs, amin mindkét csapatnak meg kell nyernie, más-más okokból.

A válogatott szünetek mindig bonyolultak, mert menedzserként és klubként is legszívesebben leülnél és dolgoznál, vagy kimennél az edzőpályára és azt javítgatnád, ami rosszul sült el. ez azonban nem lehetséges, amikor ennyi válogatott játékosod van távol. Nehéz két hét lehetett Slotnak és Amorimnak – fejezte ki együttérzését a Betfairnek Alan Shearer.