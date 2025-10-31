Alfie Whiteman tízévesen csatlakozott a Tottenham akadémiájához, és egészen a visszavonulásáig a londoni klub játékosa volt. Az angol korosztályos-válogatottakban összesen 17 fellépése volt, a felnőttek között azonban nem kapott meghívót, ahogyan a Spursnél sem lépett pályára élvonalbeli bajnokin. Jellemzően harmadik számú kapusként számítottak Whitemanre a Tottenham vezetőedzői, és egyedül egy 2020 novemberi, Ludogorec elleni Európa-liga-csoportmérkőzésen kapott szerepet José Mourinho irányítása alatt. Hivatalosan El-győztesnek mondhatja magát, hiszen kerettagja volt a 2024–25-ös idényben győztes csapatnak, legtöbbször azonban akkor játszhatott, amikor az együttes kölcsönadta őt a svéd Degerforsnak.

Alfie Whiteman a Tottenham Hotspur kapusa volt, a visszavonulása után új irányt vesz az élete

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Alfie Whiteman, a Tottenham egykori kapusa visszavonult

Whiteman szerződése nyáron lejárt a Tottenhamnél, a távozása után pedig alsóbb osztályú csapatoknál vett részt próbajátékokon. Ezután nem kürtölte szét, hogy befejezte a pályafutását, de a The Athleticnek adott friss nyilatkozatában megerősítette, hogy 26 évesen visszavonult.

„16 évesen otthagytam az iskolát, és teljes munkaidőben focista lettem. Ezután egy albérletben laktam, minden egyes nap felültem a kisbuszra, elmentem edzésre, közben tanultam és videojátékoztam. Megfordult bennem, hogy »ennyi az egész? Ó, én itt nem vagyok boldog«". Én is az a focista voltam, aki Gucci-táskát és Mercedest akart – mondta a 27. születésnapját október elején ünneplő angol kapus. –

Még annak a focistának is rövid a karrierje, aki jól csinálja, és én tudtam, hogy nem akarok sokáig benne maradni.

Inkább arra törekedtem, hogy tapasztalatot szerezzek, és proaktívan tanuljak azokról a dolgokról, amik érdekeltek. Azt élveztem, mert olyan emberek vettek körül, akik abból éltek, amit én is szerettem volna csinálni: alkottak. Ez nagyon inspiráló volt.”

Alfie Whiteman édesapja dzsesszgitáros volt, így ő is közel állt a zenéhez: tavaly óta lemezlovasként és rádiósként is dolgozik, a folytatásban pedig filmrendezői és fényképészkarrierre vágyik. Ezeken a helyeken valóban kiélheti az alkotási vágyait.