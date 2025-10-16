„Álomsorsolás, álomsorsolás” – örvendezett az asztalt csapkodva a korábbi norvég focista, Bernt Hulsker, amikor 2015 novemberében a magyar válogatottat sorsolták a norvég csapat mellé az Eb-pótselejtezőben.

Hiába az álomsorsolás, a norvégok elbukták a 2015-ös Eb-pótselejtezőt

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A sorsolást követően az íróként, humoristaként és rádiós műsorvezetőként is dolgozó egykori futballista elmondta, hogy a sorsolás álomszerűen alakult, mert a norvég válogatott sokkal jobb, mint a magyar, ez pedig óriási lehetőség a franciaországi Európa-bajnokságra való kijutás szempontjából.

Álomsorsolásból rémálom

A magyar válogatott azonban nem foglalkozott a norvég véleményekkel, és előbb Kleinheisler László góljával nyert Oslóban, majd ezt megfejelte egy hazai 2-1-es sikerrel, így a magyar válogatott 44 év után ismét kijutott egy Európa-bajnokságra.

A magyar szurkolók a továbbjutás után a Facebookon és a Twitteren kiosztották a túlzottan magabiztos Hulskert, aki a párharc előtt azt is elmondta, hogy már lefoglalta a franciaországi szállását.

Miután a magyar válogatott kettős győzelemmel túljutott a norvég csapaton, Hulsker egy szürke mackónadrágot viselve tisztelgett a mindkét meccsen parádésan védő Király Gábor előtt, majd pedig az oslói magyar nagykövettől is elnézést kért.

28 éves átkot törhetnek meg a norvégok

A 2015-ös események megviselték a skandinávokat, ugyanis minden esélyük megvolt arra, hogy hosszú idő után kijussanak egy nagy tornára, azonban a nagyképűségük miatt elbukták a lehetőséget. A norvég labdarúgó-válogatott legutóbb 1998-ban járt világbajnokságon, akkor Egil Olsen együttese úgy végzett a második helyen az A csoportban, hogy 2-1-re legyőzte a címvédő brazil válogatottat. A legjobb 16 között aztán az olaszok búcsúztatták a norvégokat, az északi csapat pedig azóta sem járt világbajnokságon.

Tore André Flo egyenlített a brazilok elleni 1998-as vb-csoportmeccsen

Fotó: Antonio Scorza/AFP

Két év múlva a norvégok még ott voltak a Hollandia és Belgium által közösen megrendezett Európa-bajnokságon, azonban a csoportküzdelmek során drámai módon lemaradtak a továbbjutásról, azóta pedig folyamatosan azért küzdenek, hogy újra ott lehessenek egy nagy tornán.