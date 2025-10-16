„Álomsorsolás, álomsorsolás” – örvendezett az asztalt csapkodva a korábbi norvég focista, Bernt Hulsker, amikor 2015 novemberében a magyar válogatottat sorsolták a norvég csapat mellé az Eb-pótselejtezőben.
A sorsolást követően az íróként, humoristaként és rádiós műsorvezetőként is dolgozó egykori futballista elmondta, hogy a sorsolás álomszerűen alakult, mert a norvég válogatott sokkal jobb, mint a magyar, ez pedig óriási lehetőség a franciaországi Európa-bajnokságra való kijutás szempontjából.
Álomsorsolásból rémálom
A magyar válogatott azonban nem foglalkozott a norvég véleményekkel, és előbb Kleinheisler László góljával nyert Oslóban, majd ezt megfejelte egy hazai 2-1-es sikerrel, így a magyar válogatott 44 év után ismét kijutott egy Európa-bajnokságra.
A magyar szurkolók a továbbjutás után a Facebookon és a Twitteren kiosztották a túlzottan magabiztos Hulskert, aki a párharc előtt azt is elmondta, hogy már lefoglalta a franciaországi szállását.
Miután a magyar válogatott kettős győzelemmel túljutott a norvég csapaton, Hulsker egy szürke mackónadrágot viselve tisztelgett a mindkét meccsen parádésan védő Király Gábor előtt, majd pedig az oslói magyar nagykövettől is elnézést kért.
28 éves átkot törhetnek meg a norvégok
A 2015-ös események megviselték a skandinávokat, ugyanis minden esélyük megvolt arra, hogy hosszú idő után kijussanak egy nagy tornára, azonban a nagyképűségük miatt elbukták a lehetőséget. A norvég labdarúgó-válogatott legutóbb 1998-ban járt világbajnokságon, akkor Egil Olsen együttese úgy végzett a második helyen az A csoportban, hogy 2-1-re legyőzte a címvédő brazil válogatottat. A legjobb 16 között aztán az olaszok búcsúztatták a norvégokat, az északi csapat pedig azóta sem járt világbajnokságon.
Két év múlva a norvégok még ott voltak a Hollandia és Belgium által közösen megrendezett Európa-bajnokságon, azonban a csoportküzdelmek során drámai módon lemaradtak a továbbjutásról, azóta pedig folyamatosan azért küzdenek, hogy újra ott lehessenek egy nagy tornán.
Haaland megváltóként érkezett
A norvégok már 2014-ben azt hitték, hogy megérkezett közéjük a megváltó, amikor Martin Ødegaard 15 évesen és 253 naposan bemutatkozott a nemzeti csapatban, de a középpályás pályafutása megtört, miután aláírt a Real Madridhoz.
A ballábas zseninek 16 évesen esélye sem volt a csapatba kerülésre, így folyamatosan kölcsönadogatták. Ødegaard megfordult Hollandiában a Heerenveennél, majd a Vitesse csapatánál, ezt követően pedig a La Ligában szereplő Real Sociedadnak lett kölcsönadva, ott mutatta meg igazán, hogy mit tud. Ødegaard a baszk csapatban a La Liga egyik legjobb középpályása lett, a világklasszis szintet viszont akkor érte el, amikor 2021 januárjában az Arsenalhoz igazolt. A norvég középpályás lassan öt éve erősíti az észak-londoni csapatot, melynek 2022 nyara óta ő a kapitánya is.
Ødegaard azonban egyedül nem volt elég a sikerhez, az igazi reményt Erling Haaland hozta meg a norvégoknak. A 195 centiméteres csatár 2019. szeptember 5-én mutatkozott be a válogatottban, a híre viszont már hónapokkal korábban megelőzte.
Haaland három hónappal korábban részt vett az U20-as világbajnokságon is, ahol a norvég csapat 12-0-ra verte Honduras válogatottját, a fiatal csatárzseni pedig kilenc góllal járult hozzá a kiütéses győzelemhez.
Kicsit idegesít, hogy nem szereztem gólt az utolsó helyzetemből. Le kell ülnöm és gondolkodnom kell egy kicsit, és akkor talán rájövök, mi történt”
– mondta a meccs után viccelődve az akkor még a Red Bull Salzburgban futballozó támadó, aki fél évvel később a Bundesligában szereplő Borussia Dortmundhoz került, 2022 nyarán pedig az angol Manchester City szerződtette.
Haaland sem hozta el azonnal a csodát
Erling Haaland hiába termelte a gólokat üzemi mennyiségben, a norvég válogatott sokáig még vele sem jutott egyről a kettőre. A 2021-es, részben magyarországi Európa-bajnokságról szintén pótselejtezőn bukott el a norvég csapat, akkor a szerb válogatott jelentette a végállomást. A 2022-es katari világbajnokságról szintén lemaradt a norvég válogatott, miután a selejtezős csoportjában csak a harmadik helyen végzett a holland és a török csapat mögött. Haaland ugyan a selejtezősorozatban hat meccsen hat gólt lőtt, azonban izomproblémák miatt az utolsó négy találkozót ki kellett hagynia.
A 2024-es Eb-selejtezősorozat óriási bukás volt a norvég válogatottnak. A skandináv csapat csak a harmadik helyen végzett a spanyol és a skót válogatott mögött, a bukás pedig abból is adódott, hogy Haaland kulcsmeccseket hagyott ki sérülések miatt. A City sztárja csupán öt mérkőzésen tudott pályára lépni, ezeken viszont hat találatot hozott össze.
Ez a valódi álomsorolás!
A norvég válogatott valósággal szárnyal a 2026-os vb-selejtezősorozatban. Ståle Solbakken együttese hat mérkőzésből hatot megnyert, a gólkülönbsége pedig 29-3. A skandináv csapat remek szerepléséhez nagyban hozzájárul Erling Haaland kirobbanó formája, ugyanis a City támadójával legutóbb 2024. október 13-án, egy Ausztria ellen elbukott Nemzetek Ligája-meccsen fordult elő, hogy nem lőtt gólt a válogatottban. Azóta a norvég csapat kilenc mérkőzést játszott, Haaland pedig 16 gólt lőtt – a Moldova ellen 11-1-re megnyert vb-selejtezőn ötször volt eredményes.
A norvégok remek szereplésében kulcsfontosságú, hogy Haaland minden vb-selejtezőn pályára tudott lépni, csodáról viszont fölösleges beszélni. A skandinávok az I jelű selejtezőcsoportban minden idők egyik legrosszabb olasz válogatottjával versenyeznek, mellettük harmadik erőként ott van az az izraeli csapat, amely nem léphet pályára hazai környezetben, ami óriási versenyhátrány. Ezen felül ott vannak még az észtek és moldávok, akik finoman fogalmazva nem képviselnek komoly játékerőt.
Két meccsel a vége előtt a százszázalékos norvégok három ponttal előzik meg az olaszokat, akiket júniusban 3-0-ra kiütöttek Oslóban.
Haalandék november 13-án az észteket fogadják, ami totónyelven országos 1-es, az olaszok pedig Moldovába utaznak, ahol szintén nem lehet kérdéses a végeredmény. A zárófordulóban a norvégok az olaszok vendégei lesznek, a csoportelsőséget, és ezzel együtt az egyenesági kijutást pedig csak akkor bukhatják el, ha legalább négy góllal kikapnak az olaszoktól.
Valljuk meg, utóbbi fordítására nem sok esély van. A statisztikákkal foglalkozó oldalak is 90 százalék fölé jósolják az esélyét annak, hogy a norvég válogatott 28 év után után ismét vb-résztvevő lesz. Ehhez csupán egy egészséges Erling Haaland és egy valódi álomsorolás kellett.
