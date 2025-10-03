A Manchester United az előző szezont csak a 15. helyen zárta a Premier League-ben, ráadásul az Európa-liga-döntőt borzalmas játékot bemutatva bukta el a Tottenham Hotspur ellen, így Rúben Amorim csapata lemaradt a Bajnokok Ligája-szereplésről is.
A portugál edző azonban nem sopánkodott, próbálta ennek is a jó oldalát nézni. Amorim szerint csapata sokkal többet profitálhat abból, ha a hétközi utazások és meccsek helyett a játékosok több időt tölthetnek majd az edzőpályán.
Egy olyan klubnak, mint a miénk, rendkívül nehéz, hogy nem szerepelhet a Bajnokok Ligájában. De nézzük a dolog másik oldalát is. Több időnk lesz gondolkodni és keményen dolgozni a hét folyamán, és arra fogunk koncentrálni, hogy jobbak legyünk a Premier League-ben”
– mondta a portugál szakember az elbukott El-döntő után.
Annak ellenére, hogy a Manchester United egy rakás pénzt bukott a BL-szereplésről való lemaradással, a klub rengeteget költött új játékosokra. Az RB Leipzig csapatától 76,5 millió euróért megvásárolták a szlovén Benjamin Seskót, a Brentfordtól 75 millióért érkezett a kameruni Bryan Mbeumo, míg Matheus Cunháért, a Wolverhampton Wanderers brazil támadójáért 74,2 millió eurót fizettek ki. A Manchester United több mint 225 millió eurót költött csak a támadósorának felturbózására, de lehetséges, hogy okosabb lett volna ebből a pénzből a védelmet és a középpályát fejleszteni.
Nyilván korai még ítélkezni csak azért, mert a három támadó eddig összesen két gólt hozott össze, hiszen bármikor kiszakadhat a gólzsák egy csatárnál. Az igazi gond nem velük van, hanem Rúben Amorimmal és azzal a rendszerrel, amiből nem hajlandó engedi.
A portugál szakember egész pályafutása alatt a 3-4-2-1-es játékrendszert favorizálta, ezzel ért el nagy sikereket a Sportingnál. Csakhogy ami ott működött, az nem működik a Manchester Unitednál. Ezt a vak is látja, csak Amorim nem, aki egy pillanatra sem képes engedni a saját elképzeléséből.
A 40 éves portugál edzőnek 2024 nyarán esélye volt arra is, hogy a Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool edzője legyen. És vajon miért nem ő lett? Egybehangzó angol sajtóértesülések szerint a Liverpool vezetőinek nem nyerte el a tetszését, hogy Amorim a háromvédős játékrendszert preferálja, és ezen semmilyen körülmények között nem hajlandó változtatni.
Márpedig a Liverpool kerete készen volt, de korántsem a háromvédős szisztémára volt felhúzva, egy új edző miatt pedig nem akarták felforgatni a csapatot, ezért más alternatíva után néztek, így lett végül a holland Arne Slot a Liverpool edzője.
A szezon eddigi legnagyobb égését akkor szenvedte el a Manchester United, amikor augusztus végén 2-2-es döntetlent követően tizenegyespárbajban alulmaradt a negyedosztályú Grimsby Town ellen, így már a 64 között kiesett a Ligakupából.
Azt hiszem, a játékosaim nagyon hangosan beszéltek arról, hogy mit akarnak, szóval nagyon sajnálom a szurkolóinkat, erről nincs más mondanivalóm. Valamit változni kell, de nem fogunk újra lecserélni 22 játékost. Nehéz szembenézni most mindezzel, de a következő mérkőzésre kell figyelnünk, aztán lesz időnk eldönteni, hogyan tovább”
– nyilatkozta a kudarc után a brit ITV-nek a portugál.
A Grimsby Town elleni vereség után a Manchester United csak egy 97. perces 11-esnek köszönhetően tudta legyőzni az újonc Burnley-t, ezt követően viszont jött a Manchester City elleni városi rangadó, amelyet tükörsimán, 3-0-ra veszített el Rúben Amorim csapata.
A megalázó vereség után ismét megkérdezték a portugál edzőt, hogy nem tervez-e változtatni a játékrendszeren, mert a jelek szerint továbbra sincs előrelépés.
Nem fogom megváltoztatni a filozófiámat. Ha a klub vezetősége változást szeretne, akkor le kell cserélnie a vezetőedzőt. Én nem fogok változtatni. Addig fogunk így játszani, amíg nem döntök úgy, hogy változtatásra van szükség. Mindent megértek. Normális az is, ha a szurkolók elveszítik a hitüket, de azt nem fogadom el, hogy nem teljesítünk jobban, mint az előző idényben. Bár az eredmények nem ezt mutatják, igenis jobbak vagyunk. Tudom, a negatív rekordok másról árulkodnak”
– fakadt ki Amorim a Manchester City elleni vereség után.
Ezt követően jött egy Chelsea elleni 2-1-es siker, de abban erősen közrejátszott, hogy a londoni csapat kapusa, a spanyol válogatott Robert Sánchez már a 4. percben kiállíttatta magát a találkozón. Múlt hétvégén aztán újabb meccset veszített el a Manchester United, amely ezúttal a Brentford otthonában maradt alul nagyon gyenge játékkal.
A Manchester United sorozatban nyolcadik idegenbeli bajnokiján maradt nyeretlen, legutóbb 2019-ben volt hasonlóan rossz szériája. Rúben Amorim eddig 33 Premier League-meccsen irányította a Vörös Ördögöket, ezeken 9 győzelem, 7 döntetlen és 17 vereség a mérlege, a pontátlaga pedig 1,03, ami az értékelhetetlen kategória.
A Brentford elleni volt Amorim edzői pályafutásának 200. tétmérkőzése. A portugál szakember a Manchester Uniteddel a 33 eddigi Premier League-meccséből hárommal többet veszített (17), mint amennyit a portugál bajnokságban lemeccselt 167 mérkőzéséből (14).
„Nem aggódom, mert ez nem az én döntésem. Mindent megteszek, amit csak tudok, amíg itt vagyok. Soha nem szoktam az állásom miatt aggódni. Nem vagyok az a fajta ember” – mondta a BBC-nek a Brentford elleni vereség után Amorim, akit ezúttal is megkérdeztek, hogy nem akarja-e megváltoztatni a játékrendszerét.
Amikor nyerünk, az nem a játékrendszer miatt van, amikor veszítünk, akkor viszont a játékrendszer a hibás. Megértettem, így megy ez”
– tette hozzá Amorim, akinek a csapata szombat délután az ötödik helyen álló Sunderlandet fogadja majd.
Az angol sajtóban naponta cikkeznek Rúben Amorim távozásáról. A lehetséges utódok között ott van a bajnokságban veretlen Crystal Palace edzője, az osztrák Oliver Glasner, de bedobták már a baszk Unai Emery, a katalán Xavi Hernández és a korábbi szövetségi kapitány, Sir Gareth Southgate nevét is.
Sokak szerint Amorimot csak az tartja a kispadon, hogy a Manchester Unitednek 12 millió fontot kellene fizetnie, ha kirúgná a portugál edzőt, ez pedig korántsem elhanyagolható összeg, főleg annak fényében, hogy tavaly októberben közel 15 milliót kellett kifizetniük a kirúgott Erik ten Hagnak és a holland edző stábjának.
