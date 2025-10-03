A Manchester United az előző szezont csak a 15. helyen zárta a Premier League-ben, ráadásul az Európa-liga-döntőt borzalmas játékot bemutatva bukta el a Tottenham Hotspur ellen, így Rúben Amorim csapata lemaradt a Bajnokok Ligája-szereplésről is.

Rúben Amorim napjai meg vannak számlálva a Manchester Unitednál

Fotó: Oli Scarf/AFP

A portugál edző azonban nem sopánkodott, próbálta ennek is a jó oldalát nézni. Amorim szerint csapata sokkal többet profitálhat abból, ha a hétközi utazások és meccsek helyett a játékosok több időt tölthetnek majd az edzőpályán.

Egy olyan klubnak, mint a miénk, rendkívül nehéz, hogy nem szerepelhet a Bajnokok Ligájában. De nézzük a dolog másik oldalát is. Több időnk lesz gondolkodni és keményen dolgozni a hét folyamán, és arra fogunk koncentrálni, hogy jobbak legyünk a Premier League-ben”

– mondta a portugál szakember az elbukott El-döntő után.

​Amorim kívánságára igazoltak, de semmi sem változott

Annak ellenére, hogy a Manchester United egy rakás pénzt bukott a BL-szereplésről való lemaradással, a klub rengeteget költött új játékosokra. Az RB Leipzig csapatától 76,5 millió euróért megvásárolták a szlovén Benjamin Seskót, a Brentfordtól 75 millióért érkezett a kameruni Bryan Mbeumo, míg Matheus Cunháért, a Wolverhampton Wanderers brazil támadójáért 74,2 millió eurót fizettek ki. A Manchester United több mint 225 millió eurót költött csak a támadósorának felturbózására, de lehetséges, hogy okosabb lett volna ebből a pénzből a védelmet és a középpályát fejleszteni.

A 76 millióért igazolt Benjamin Sesko a 6. fordulóban lőtte az első gólját Manchester Unitedben

Fotó: Justin Tallis/AFP

Nyilván korai még ítélkezni csak azért, mert a három támadó eddig összesen két gólt hozott össze, hiszen bármikor kiszakadhat a gólzsák egy csatárnál. Az igazi gond nem velük van, hanem Rúben Amorimmal és azzal a rendszerrel, amiből nem hajlandó engedi.

​Amorim játékrendszerétől mindenki viszolyog

A portugál szakember egész pályafutása alatt a 3-4-2-1-es játékrendszert favorizálta, ezzel ért el nagy sikereket a Sportingnál. Csakhogy ami ott működött, az nem működik a Manchester Unitednál. Ezt a vak is látja, csak Amorim nem, aki egy pillanatra sem képes engedni a saját elképzeléséből.