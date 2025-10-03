Ange Postecoglou az előző idényben Európa-ligát nyert a Tottenham Hotspur csapatával, ám a londoniakkal a bajnokságban gyengén szerepelt, ezért a vezetőség az Európa-liga-győzelem ellenére menesztette. Az ausztrál edző nem maradt sokáig munka nélkül, ugyanis a mostani szezon elején, mindössze három forduló után váltotta a Nottingham Foresttől kirúgott Nuno Espirito Santót a kispadon. A Premier League tavaly meglepetéscsapata azonban egyelőre Postecoglouval is csak szenved, a 60 éves tréner irányításával még mindig nyeretlen. A Forest legutóbb az Európa-ligában kapott nagy pofont, ezt pedig már a csapat szurkolói is kezdik megelégelni.

Ange Postecoglou még nem nyert meccset a Nottingham Forest élén

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Ange Postecoglou kirúgását kívánják a szurkolók

Az angol csapat az El-alapszakasz második fordulójában a dán Midtjylland együttesétől kapott ki hazai pályán 3-2-re, ez pedig alaposan felháborította a szurkolókat. „Reggelre kirúgnak!” – harsogták a drukkerek Puskás Ferenc egykori játékosa felé, az elhangzottakra pedig reagált is Postecoglou a mérkőzés után.

A szurkolók csalódottak. Joguk van véleményt formálni, és én meghallgattam a véleményüket. A futballban már semmi sem lep meg. Azt hiszem, ez csak a jelenlegi helyzet, és úgy tűnik, hogy itt így mennek a dolgok.

Ezt nem tudom befolyásolni, az én felelősségem az, hogy megpróbáljunk győzelmeket aratni és előrelépni. Erre fogok koncentrálni” – szögezte le az ausztrál szakember, aki az első hat mérkőzéséből négyet elveszített a Forest kispadján. Postecoglou-n egyre nagyobb a nyomás, ugyanis a csapattal 100 éve nem fordult elő olyan, hogy egy edzője az első hat meccséből egyet se tudjon megnyerni.

100 - Ange Postecoglou has become the first permanent Nottingham Forest manager for 100 years to fail to win any of his first six games in charge of the club (D2 L4), since John Baynes failed to win any of his first seven games in August/September 1925. Mate. pic.twitter.com/DjI3Jd4BRT — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2025

A PL-ben a tabella 17. helyén álló Forest az El-ben is gyengén kezdett, 2 meccs után csak egy pontja van, jelenleg kieső helyen áll. Az angol csapat legközelebb a Portót fogadja a sorozatban, január végén pedig a remekül rajtoló Ferencvárossal is megküzd majd Angliában. Ha Postecoglou így folytatja, akkorra már lehet, hogy nem ő lesz a Forest edzője.

Kapcsolódó cikkek