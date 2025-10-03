Ange Postecoglou az előző idényben Európa-ligát nyert a Tottenham Hotspur csapatával, ám a londoniakkal a bajnokságban gyengén szerepelt, ezért a vezetőség az Európa-liga-győzelem ellenére menesztette. Az ausztrál edző nem maradt sokáig munka nélkül, ugyanis a mostani szezon elején, mindössze három forduló után váltotta a Nottingham Foresttől kirúgott Nuno Espirito Santót a kispadon. A Premier League tavaly meglepetéscsapata azonban egyelőre Postecoglouval is csak szenved, a 60 éves tréner irányításával még mindig nyeretlen. A Forest legutóbb az Európa-ligában kapott nagy pofont, ezt pedig már a csapat szurkolói is kezdik megelégelni.
Az angol csapat az El-alapszakasz második fordulójában a dán Midtjylland együttesétől kapott ki hazai pályán 3-2-re, ez pedig alaposan felháborította a szurkolókat. „Reggelre kirúgnak!” – harsogták a drukkerek Puskás Ferenc egykori játékosa felé, az elhangzottakra pedig reagált is Postecoglou a mérkőzés után.
A szurkolók csalódottak. Joguk van véleményt formálni, és én meghallgattam a véleményüket. A futballban már semmi sem lep meg. Azt hiszem, ez csak a jelenlegi helyzet, és úgy tűnik, hogy itt így mennek a dolgok.
Ezt nem tudom befolyásolni, az én felelősségem az, hogy megpróbáljunk győzelmeket aratni és előrelépni. Erre fogok koncentrálni” – szögezte le az ausztrál szakember, aki az első hat mérkőzéséből négyet elveszített a Forest kispadján. Postecoglou-n egyre nagyobb a nyomás, ugyanis a csapattal 100 éve nem fordult elő olyan, hogy egy edzője az első hat meccséből egyet se tudjon megnyerni.
A PL-ben a tabella 17. helyén álló Forest az El-ben is gyengén kezdett, 2 meccs után csak egy pontja van, jelenleg kieső helyen áll. Az angol csapat legközelebb a Portót fogadja a sorozatban, január végén pedig a remekül rajtoló Ferencvárossal is megküzd majd Angliában. Ha Postecoglou így folytatja, akkorra már lehet, hogy nem ő lesz a Forest edzője.
