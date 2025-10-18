Az ausztrál Ange Postecoglou-t szeptember elején nevezte ki a klub, amely azóta nyolc mérkőzésen két döntetlent és hat vereséget jegyzett, legutóbb épp szombaton a klubvilágbajnok Chelsea-től kapott ki hazai pályán 3-0-ra. A vezetőség pedig – az együttes honlapjának híre szerint – a mérkőzés után alig fél órával köszönte meg a munkát a trénernek – adta hírül az MTI.
Ennyi volt, Ange Postecoglou-t kirúgták
Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.
A piros-fehérek – akik az Európa-liga alapszakaszában majd a Ferencvárossal is találkoznak – a Premier League-ben öt ponttal a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy-egy döntetlennel és vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.
Kapcsolódó cikkek
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!