A Nottingham Forest, amely ellenfele lesz a Ferencvárosnak az Európa-liga alapszakaszában, szombaton menesztette Ange Postecoglou vezetőedzőt.

Az ausztrál Ange Postecoglou-t szeptember elején nevezte ki a klub, amely azóta nyolc mérkőzésen két döntetlent és hat vereséget jegyzett, legutóbb épp szombaton a klubvilágbajnok Chelsea-től kapott ki hazai pályán 3-0-ra. A vezetőség pedig – az együttes honlapjának híre szerint – a mérkőzés után alig fél órával köszönte meg a munkát a trénernek – adta hírül az MTI.

Nottingham Forest's Australian manager Ange Postecoglou reacts during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Chelsea at The City Ground in Nottingham, central England, on October 18, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ange Postecoglou már nem a Nottingham Forest edzője
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ennyi volt, Ange Postecoglou-t kirúgták

Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.

A piros-fehérek – akik az Európa-liga alapszakaszában majd a Ferencvárossal is találkoznak – a Premier League-ben öt ponttal a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy-egy döntetlennel és vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.

