Az ausztrál Ange Postecoglou-t szeptember elején nevezte ki a klub, amely azóta nyolc mérkőzésen két döntetlent és hat vereséget jegyzett, legutóbb épp szombaton a klubvilágbajnok Chelsea-től kapott ki hazai pályán 3-0-ra. A vezetőség pedig – az együttes honlapjának híre szerint – a mérkőzés után alig fél órával köszönte meg a munkát a trénernek – adta hírül az MTI.

Ange Postecoglou már nem a Nottingham Forest edzője

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Ennyi volt, Ange Postecoglou-t kirúgták

Postecoglu, aki tavasszal Európa-ligát nyert a Tottenhammel, már a második vezetőedzője volt ebben a szezonban a Nottinghamnek, amely az idényt még a portugál Nuno Espírito Santóval kezdte.

A piros-fehérek – akik az Európa-liga alapszakaszában majd a Ferencvárossal is találkoznak – a Premier League-ben öt ponttal a 17. helyen állnak, míg a második számú európai kupasorozatban két meccsen egy-egy döntetlennel és vereséggel a 25. pozícióból várják a folytatást.

BREAKING NEWS: Ange Postecoglou has been sacked as Nottingham Forest boss after just 39 days in charge 🚨 pic.twitter.com/DGuizut25U — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2025

