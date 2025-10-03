Live
Thomas Tuchel kihirdette keretét a Wales és Lettország elleni mérkőzésekre. Az angol válogatott szövetségi kapitánya több érdekes változtatást is eszközölt.

A selejtezősorozatban öt kör után százszázalékos angol válogatott már októberben kijuthat a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra, amennyiben Lettországban nyerni tudnak.

Az angol válogatott kapitánya kihirdette keretét

Thomas Tuchel szövetségi kapitány pénteken hirdette ki legfrissebb keretét, amely előbb október 9-én játszik felkészülési meccset Wales csapatával a Wembleyben, majd öt nappal később világbajnoki selejtezőn lép pályára Rigában. A német edző több meglepő döntést is hozott, ugyanis kimaradt az Evertonban újra magára találó Jack Grealish, aki az augusztusi hónap legjobb játékosa lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Szintén nem kapott most meghívót a Crystal Palace-ben remeklő, s ezáltal a Liverpool figyelmét is felkeltő Adam Wharton, valamint a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham. Utóbbi kimaradása nem annyira meglepő, hiszen nem rég épült fel makacs vállsérüléséből. 

A szövetségi kapitány Bellinghammel kapcsolatban elmondta a pénteki sajtótájékoztatóján, hogy telefonon beszélt a játékossal, aki szeretett is volna csatlakozni a kerethez a válogatott szünetben.

Ő egy különleges játékos, de még a különleges játékosokra is vonatkozhatnak különleges szabályok”

 – indokolta Tuchel a 22 éves középpályás kimaradását. Úgy döntöttünk, hogy ahhoz a csapathoz ragaszkodunk, amely már szeptemberben is együtt volt. Jude persze mindig megérdemli, hogy itt legyen. De az is közrejátszott a kimaradásában, hogy még nem lendült újra formába a Real Madridnál – egyetlen meccset sem játszott végig a visszatérése óta”.

England's German head coach Thomas Tuchel (R) speaks to England's midfielder #10 Jude Bellingham as he prepates to enter the pitch during the international friendly football match between England and Senegal at the City Ground stadium, in Nottingham, on June 10, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Thomas Tuchel tagadja, hogy konfliktus lenne közte és Jude Bellingham között
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Transfermarkt szerint 

az öt legértékesebb kimaradt angol játékos: Phil Foden (100 millió euró), Trent Alexander-Arnold (75 millió euró), az Arsenal 18 éves középpályása, Ethan Nwaneri (55 millió euró), Kobbie Mainoo (50 millió euró), Jamie Gittens (50 millió euró).

A Nottingham Forest középpályása, Elliot Anderson és a Tottenham védője, Djed Spence a szeptemberi bemutatkozásuk után ismét meghívót kaptak, de visszatért a keretbe Bukayo Saka is, az Arsenal támadója a múlt hónapban combhajlító-problémák miatt nem állhatott a kapitány rendelkezésére.

Tuchel tagadja, hogy gondja lenne a sztárokkal

Bár a brit sajtó attól hangos, hogy néhány játékos, köztük Bellingham, Grealish és Foden is azért maradt ki, mert összekülönbözött a kapitánnyal. Tuchel azonban tagadta ezeket a vádakat, és hangsúlyozta, hogy jó a kapcsolata a játékokaival, még Bellinghammal is, akitől júniusban kénytelen volt bocsánatot kérni, amiért egy élő interjúban visszataszítónak nevezte a pályán mutatott viselkedését.

„Nincs problémánk. Phil Fodennel és Jack Grealish-sel sincs. Phil felépült és húzó embere a Manchester Citynek, míg Jack közel áll hozzá, hogy visszanyerni régi formáját. Nincsenek személyes problémáink” – jelentette ki Tuchel.

Az angol válogatott kerete:

  • Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
  • Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
  • Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (AC Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Csatárok: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

