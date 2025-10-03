A selejtezősorozatban öt kör után százszázalékos angol válogatott már októberben kijuthat a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra, amennyiben Lettországban nyerni tudnak.

Az angol válogatott kapitánya kihirdette keretét

Thomas Tuchel szövetségi kapitány pénteken hirdette ki legfrissebb keretét, amely előbb október 9-én játszik felkészülési meccset Wales csapatával a Wembleyben, majd öt nappal később világbajnoki selejtezőn lép pályára Rigában. A német edző több meglepő döntést is hozott, ugyanis kimaradt az Evertonban újra magára találó Jack Grealish, aki az augusztusi hónap legjobb játékosa lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Szintén nem kapott most meghívót a Crystal Palace-ben remeklő, s ezáltal a Liverpool figyelmét is felkeltő Adam Wharton, valamint a Real Madrid sztárja, Jude Bellingham. Utóbbi kimaradása nem annyira meglepő, hiszen nem rég épült fel makacs vállsérüléséből.

A szövetségi kapitány Bellinghammel kapcsolatban elmondta a pénteki sajtótájékoztatóján, hogy telefonon beszélt a játékossal, aki szeretett is volna csatlakozni a kerethez a válogatott szünetben.

Ő egy különleges játékos, de még a különleges játékosokra is vonatkozhatnak különleges szabályok”

– indokolta Tuchel a 22 éves középpályás kimaradását. Úgy döntöttünk, hogy ahhoz a csapathoz ragaszkodunk, amely már szeptemberben is együtt volt. Jude persze mindig megérdemli, hogy itt legyen. De az is közrejátszott a kimaradásában, hogy még nem lendült újra formába a Real Madridnál – egyetlen meccset sem játszott végig a visszatérése óta”.

Thomas Tuchel tagadja, hogy konfliktus lenne közte és Jude Bellingham között

A Transfermarkt szerint

az öt legértékesebb kimaradt angol játékos: Phil Foden (100 millió euró), Trent Alexander-Arnold (75 millió euró), az Arsenal 18 éves középpályása, Ethan Nwaneri (55 millió euró), Kobbie Mainoo (50 millió euró), Jamie Gittens (50 millió euró).

A Nottingham Forest középpályása, Elliot Anderson és a Tottenham védője, Djed Spence a szeptemberi bemutatkozásuk után ismét meghívót kaptak, de visszatért a keretbe Bukayo Saka is, az Arsenal támadója a múlt hónapban combhajlító-problémák miatt nem állhatott a kapitány rendelkezésére.