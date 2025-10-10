A dráma előzménye, hogy Anthony Taylor vezette a Sevilla-AS Roma Európa-liga-döntőt a Puskás Arénában. A mérkőzés parázs hangulatban zajlott, és a végül tizenegyesekkel győztes Sevilla javára több vitatott ítélet is született.

Anthony Taylor nem tudta megfékezni José Mourinhót, akinek a vehemenciája aztán ráragadt a római szurkolókra

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A vesztes rómaiak legendás edzője, José Mourinho, a lefújás után dühöngve támadt a játékvezetőre, és a stadion parkolójában is trágár szavakkal szidta Taylort – mindezt a kamerák is rögzítették. A Daily Mail szerint ez az eset szította tovább a feszültséget, amely végül Budapesten, a reptéren robbant ki.

Anthony Taylor a botrány után majdnem visszavonult

A beszámolók alapján a bíró és családja éppen a váróban tartózkodott, amikor feldühödött szurkolók kiabálva, lökdösődve és fenyegetőzve közelítették meg őket.

A helyszínen készült felvételeken látszik, ahogy Taylor próbálja megvédeni feleségét és lányát, miközben a körülöttük lévők székeket tologatnak, tárgyakat dobálnak, és gyalázkodó szavakat kiabálnak feléjük.

A biztonsági személyzet végül közbelépett, de az incidens mély nyomot hagyott a családon.

Embarassing Roma fans abusing Anthony Taylor who is with family on his way at the airport.

Disgusting. You can see his daughter in tears and drinks being thrown at his wife too.https://t.co/ljTwo239dB — Saturnion :) (@saturnion13) June 1, 2023

A Premier League később közleményben állt ki Taylor mellett, és „elfogadhatatlannak” nevezte a budapesti eseményeket. A liga szerint a fizikai és verbális támadás minden határt átlépett, és újabb bizonyíték arra, hogy a játékvezetők elleni gyűlölet veszélyes szintet ért el.

A brit sajtó értesülései szerint az incidens mélyen megrázta Anthony Taylort és családját. A Daily Mail azt írta, a játékvezető napokra eltűnt a nyilvánosság elől, és komolyan fontolgatta, hogy befejezi a pályafutását. Ismerősei szerint Taylor azóta is nehezen beszél a történtekről, és sokáig attól tartott, hogy a hasonló helyzetek megismétlődhetnek. A brit játékvezetői testület (PGMOL, a Premier League-bírók hivatalos szervezete) ugyanakkor később megerősítette, hogy a bíró támogatást kapott, és idővel visszatért a PL-meccsek vezetéséhez.