Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Már két éve történt, de még mindig nincs vége. Sokkoló jelenetek játszódtak le Budapesten, miután a világhírű angol játékvezető, Anthony Taylor a családjával együtt próbált hazautazni a 2023-as Európa-liga-döntő után. A Premier League egyik legismertebb bírója a brit Daily Mail értesülései szerint egy időre félreállt, miután a magyar fővárosban a szurkolók agresszívan rátámadtak a családjára a Liszt Ferenc repülőtéren. A történtek ismét a figyelem középpontjába kerültek, és nagy felháborodást váltottak ki Angliában.

A dráma előzménye, hogy Anthony Taylor vezette a Sevilla-AS Roma Európa-liga-döntőt a Puskás Arénában. A mérkőzés parázs hangulatban zajlott, és a végül tizenegyesekkel győztes Sevilla javára több vitatott ítélet is született.

Anthony Taylor nem tudta megfékezni José Mourinhót, akinek a vehemenciája aztán ráragadt a római szurkolókra
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A vesztes rómaiak legendás edzője, José Mourinho, a lefújás után dühöngve támadt a játékvezetőre, és a stadion parkolójában is trágár szavakkal szidta Taylort – mindezt a kamerák is rögzítették. A Daily Mail szerint ez az eset szította tovább a feszültséget, amely végül Budapesten, a reptéren robbant ki.

Anthony Taylor a botrány után majdnem visszavonult

A beszámolók alapján a bíró és családja éppen a váróban tartózkodott, amikor feldühödött szurkolók kiabálva, lökdösődve és fenyegetőzve közelítették meg őket.

A helyszínen készült felvételeken látszik, ahogy Taylor próbálja megvédeni feleségét és lányát, miközben a körülöttük lévők székeket tologatnak, tárgyakat dobálnak, és gyalázkodó szavakat kiabálnak feléjük.

A biztonsági személyzet végül közbelépett, de az incidens mély nyomot hagyott a családon.

A Premier League később közleményben állt ki Taylor mellett, és „elfogadhatatlannak” nevezte a budapesti eseményeket. A liga szerint a fizikai és verbális támadás minden határt átlépett, és újabb bizonyíték arra, hogy a játékvezetők elleni gyűlölet veszélyes szintet ért el.

A brit sajtó értesülései szerint az incidens mélyen megrázta Anthony Taylort és családját. A Daily Mail azt írta, a játékvezető napokra eltűnt a nyilvánosság elől, és komolyan fontolgatta, hogy befejezi a pályafutását. Ismerősei szerint Taylor azóta is nehezen beszél a történtekről, és sokáig attól tartott, hogy a hasonló helyzetek megismétlődhetnek. A  brit játékvezetői testület (PGMOL, a Premier League-bírók hivatalos szervezete) ugyanakkor később megerősítette, hogy a bíró támogatást kapott, és idővel visszatért a PL-meccsek vezetéséhez.

