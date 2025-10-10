Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Észak- és Közép-Amerikai Labdarúgó Szövetség égisze alatt is zajlanak a jövő évi foci-vb selejtezői. A remekül szereplő Haiti történelme során másodszor juthat ki a nagy tornára, és ebben még a Nicaragua elleni vb-selejtezőn történt áramszünet sem tudja megakadályozni a csapatot.

Ázsia kivételével világszerte vb-selejtezőket rendeznek a napokban. Nem kivétel ez alól az Észak- és Közép-Amerikai Szövetség, azaz a CONCACAF térség sem, ahol az utolsó, harmadik körénél jár a selejtező. A három csoportelső kvalifikálja magát a 2026-os tornára, míg a két legjobb második majd pótselejtezőn vesz részt. A három forduló, azaz féltáv után Haiti továbbjutásra áll, és még egy kiadós áramszünet sem tudja őket feltartóztatni.

Sem az áramszünet, sem a nicaraguai válogatott nem akadályozhatta meg Haiti győzelmét
Sem az áramszünet, sem a nicaraguai válogatott nem akadályozhatta meg Haiti győzelmét
Fotó: STRINGER / AFP

Vaksötét lett a stadionban az áramszünet után

Haiti a harmadik fordulóban Nicaragua ellen lépett pályára, méghozzá idegenben, Managuában. Nem is volt gond, hiszen a 12. percben Duckens Nazon góljával máris megszerezte a vezetést a vendég csapat. A 28. percben aztán becsapott mennykő: az ítéletidőre hasonlító körülmények között egyszer csak elment az áram az Estadio Nacional de Futbal nevű létesítményben, amit teljesen sötétbe borult.

Fél órát állt a játék, mire a szakik mindent megszereltek, majd a sokkal jobb erőkből álló Haiti végül simán nyert 3-0-ra.

Ha a közép-amerikai ország sikerrel veszi a három hátralévő meccs jelentette akadályt, akkor 1974 után második alkalommal juthatnak ki világbajnokságra. 51 évvel ezelőtt három vereséggel búcsúztak a tornától.

Kapcsolódó cikkek:

Marco Rossi fantasztikus hírt kapott az egyik légiósáról
A reménykedés hangjai és a gyász csendje vezette fel a legutóbbi, örmények elleni meccsünket
Szoboszlai új szerepkörben? Meglepő változást sejt a volt válogatott védő

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!