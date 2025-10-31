A Liverpool az elmúlt hetekben komoly hullámvölgybe került, a Premier League címvédője az utóbbi hét mérkőzéséből hatot elveszített, a PL-ben zsinórban négy vereségnél jár. Szoboszlai Dominikék szombaton az Aston Villát fogadják az Anfield Roadon, Arne Slot együttesére pedig nehéz összecsapás vár, mert a birminghamiek sorozatban négy meccset nyertek a bajnokságban.

Arne Slot gödörben lévő Liverpooljának a bombaformában lévő Aston Villát kellene megállítania

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot Szoboszlai Dominikról és a jövőjéről is beszélt

A hétvégi bajnoki meccs előtti sajtótájékoztatón a Liverpool holland menedzsere a sérültekkel kapcsolatban elárulta, hogy Ryan Gravenberch már edzéseket végez, Alexander Isak és Curtis Jones viszont még nem tréningezett, ők biztosan nem játszanak az Aston Villa ellen. Ennek ellenére azonban boldog a csapat összetétele miatt, hiszen rengeteg minőségi játékosa van. Slotot a szerződése körüli bizonytalanság kapcsán is kérdezték, ugyanis nemrég felmerült, hogy hamarosan akár meg is hosszabbíthatják a kontraktusát, azonban ez nem történt meg.

Az utolsó kérdés, amire számítottam! Az a célom, hogy a Liverpool visszatérjen a győzelmek útjára. Szerződésekről szóló tárgyalásokról, ha egyáltalán folynak ilyenek, soha nem beszélünk itt.

Szóval kezdjünk el újra nyerni, ez a fő célom” – mondta a holland szakember, akit hamarosan ki is rúghatnak a csapattól, ha nem javulnak az eredmények.

A sérülések kapcsán Szoboszlai Dominikról is szót ejtett a 47 éves edző.

„Mindkét nyáron igazolt csatárunk, Hugo Ekitike és Alexander Isak is 34 meccset játszott az előző idényben, de mi 60 mérkőzést játszunk egy szezonban. Így volt ez Jeremie Frimponggal és Conor Bradleyvel is.

Ha valaki kiesik, akkor másnak kell többet játszania, akár más poszton is, ezért futballozott Szoboszlai Dominik többször jobbhátvédként”

– mondta Slot, aki most csakis arra szeretne fókuszálni, hogy jó eredményt érjenek el Unai Emery együttese ellen.

Arne Slot Szoboszlai Dominik sokoldalúságáról is szót ejtett

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Ha nem nyersz a szezon elején, az emberek azt mondják, hogy ez már nem ugyanaz a csapat, de ha nyersz, akkor megint pozitív a helyzet. Nálunk pont az ellenkezője történik.

A legtöbben nagyjából ugyanannyi ponttal állnak, kivéve az Arsenalt, szóval ez azt mutatja, hogy a PL nehéz. Kézzel fogható a Villa fejlődése, a csapat játékstílusa nagyon rendben van. Mostanában nem szokásuk veszíteni” – tette hozzá a Liverpool trénere.