A Premier League címvédője technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem tudott nyilatkozni a sajtónak – a magyar válogatott csapatkapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos.

A sajtótájékoztató végül elmaradt, de Szoboszlai Dominik és Arne Slot is megszólalt a BL-rangadó előtt

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Arne Slot szerint nem lehet számukra kifogás, ami történt

Szoboszlai Dominik végül a reptéren adott interjút, a liverpooli kötődésű This is Anfield szerint pedig a csapat holland vezetőedzője az UEFA-nak nyilatkozott röviden a mérkőzés előtt.

Nem, ez nem fogja befolyásolni a holnapi meccsre való felkészülést”

– felelte határozottan Slot, miszerint hatással lehet-e rájuk, hogy nem tudtak időben megérkezni Frankfurtba.

„Itt edzettünk az AXA-edzőközpontban; normális esetben néhány órával korábban mentünk volna Frankfurtba, most néhány órával később.

De ez soha nem lehet kifogás a holnapi meccsel kapcsolatban”

– zárta rövidre a kérdést a holland tréner.

A Liverpool a meccs előtti napon a saját edzőközpontjában tréningezett

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool sorozatban négy vereségnél jár: háromszor a bajnokságban, egyszer a BL-ben kapott ki az angol sztárcsapat.

Szoboszlaiék szeretnék elkerülni, hogy zsinórban ötödször is elbukjanak – ilyenre 73 éve nem volt példa a patinás klub történetében.

Az Eintracht Frankfurt és a Liverpool BL-mérkőzése szerdán 21 órától kezdődik, a találkozót a francia François Letexier vezeti majd.

Kapcsolódó cikkek