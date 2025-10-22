Live
Sorozatban négy vereségnél jár a Liverpool, amely az Eintracht Frankfurt otthonában javítana a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominikék nem tudtak időben megérkezni a német városba, így elmaradt a szokásos meccs előtti sajtótájékoztató. Arne Slot vezetőedző azért röveden megszólalt és elmondta a véleményét a kialakult helyzetről.

A Premier League címvédője technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem tudott nyilatkozni a sajtónak – a magyar válogatott csapatkapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos.

A sajtótájékoztató végül elmaradt, de Szoboszlai Dominik és Arne Slot is megszólalt a BL-rangadó előtt
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Arne Slot szerint nem lehet számukra kifogás, ami történt

Szoboszlai Dominik végül a reptéren adott interjút, a liverpooli kötődésű This is Anfield szerint pedig a csapat holland vezetőedzője az UEFA-nak nyilatkozott röviden a mérkőzés előtt.

Nem, ez nem fogja befolyásolni a holnapi meccsre való felkészülést” 

– felelte határozottan Slot, miszerint hatással lehet-e rájuk, hogy nem tudtak időben megérkezni Frankfurtba.

„Itt edzettünk az AXA-edzőközpontban; normális esetben néhány órával korábban mentünk volna Frankfurtba, most néhány órával később. 

De ez soha nem lehet kifogás a holnapi meccsel kapcsolatban” 

– zárta rövidre a kérdést a holland tréner.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot leads a training session at the team's training ground in Kirkby, north of Liverpool in northwest England, on October 21, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against Eintracht Frankfurt. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
A Liverpool a meccs előtti napon a saját edzőközpontjában tréningezett
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A Liverpool sorozatban négy vereségnél jár: háromszor a bajnokságban, egyszer a BL-ben kapott ki az angol sztárcsapat. 

Szoboszlaiék szeretnék elkerülni, hogy zsinórban ötödször is elbukjanak – ilyenre 73 éve nem volt példa a patinás klub történetében.

Az Eintracht Frankfurt és a Liverpool BL-mérkőzése szerdán 21 órától kezdődik, a találkozót a francia François Letexier vezeti majd.

