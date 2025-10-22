A Premier League címvédője technikai okok miatt órákig nem tudott felszállni a repülővel, ezért a Deutsche Bank Parkban Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik sem tudott nyilatkozni a sajtónak – a magyar válogatott csapatkapitánya volt ugyanis a kijelölt játékos.
Arne Slot szerint nem lehet számukra kifogás, ami történt
Szoboszlai Dominik végül a reptéren adott interjút, a liverpooli kötődésű This is Anfield szerint pedig a csapat holland vezetőedzője az UEFA-nak nyilatkozott röviden a mérkőzés előtt.
Nem, ez nem fogja befolyásolni a holnapi meccsre való felkészülést”
– felelte határozottan Slot, miszerint hatással lehet-e rájuk, hogy nem tudtak időben megérkezni Frankfurtba.
„Itt edzettünk az AXA-edzőközpontban; normális esetben néhány órával korábban mentünk volna Frankfurtba, most néhány órával később.
De ez soha nem lehet kifogás a holnapi meccsel kapcsolatban”
– zárta rövidre a kérdést a holland tréner.
A Liverpool sorozatban négy vereségnél jár: háromszor a bajnokságban, egyszer a BL-ben kapott ki az angol sztárcsapat.
Szoboszlaiék szeretnék elkerülni, hogy zsinórban ötödször is elbukjanak – ilyenre 73 éve nem volt példa a patinás klub történetében.
Az Eintracht Frankfurt és a Liverpool BL-mérkőzése szerdán 21 órától kezdődik, a találkozót a francia François Letexier vezeti majd.
