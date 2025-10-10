Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Donald Trump kórházba került!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool edzőjének 2027 nyaráig érvényes a szerződése, de az angol sztárcsapat vezetősége máris meghosszabbítaná azt. Arne Slot már az első idényében Premier League-et nyert Szoboszlai Dominikékkal, és a klubnál hosszú távon a holland szakemberrel képzelik el a jövőt.

Három évre szóló megállapodásának még a fele sem telt el, de a Liverpool máris meghosszabbítaná Arne Slot vezetőedző szerződését. A Feyenoordtól érkezett holland szakember az első szezonjában magabiztosan nyerte meg csapatával a Premier League-et, ez pedig jó ajánlólevélnek bizonyulhat a hosszú távú közös munkához.

Liverpool's Dutch coach Arne Slot (R) gestures from the techincal area towards Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the UEFA Champions League Round of 16 first leg football match between Paris Saint-Germain (FRA) and Liverpool (ENG) at the Parc des Princes stadium in Paris on March 5, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Arne Slot szerződését máris meghosszabbítaná a Liverpool
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Arne Slot új szerződést kaphat a Liverpooltól

Kevesen számítottak ilyen zökkenőmentes átmenetre Jürgen Klopp távozása után, de a holland edző azonnal betöltötte a legendás német menedzser távozásával keletkezett űrt. Slot 2024 májusában érkezett, első szezonja végén PL-t nyert, valamint az angol Ligakupa döntőjébe is bejuttatta a Liverpoolt, bár a Newcastle United elleni finálét végül elbukta.

Brit sajtóértesülések szerint az Anfield Roadon gyorsan akarnak cselekedni a vezetők, mivel a következő idény lesz a holland edző utolsó szezonja 

– legalábbis a jelenlegi megállapodás szerint. Ez kockázatot jelenthet a klubot birtokló amerikai Fenway Sports Group (FSG) számára, amely nem kíván abba a helyzetbe kerülni, mint tavaly. Mohamed Szalah és Virgil van Dijk jövője is szinte csak az utolsó pillanatban dőlt el, Trent Alexander-Arnolddal viszont nem sikerült dűlőre jutni, így az angol sztár a Real Madridhoz távozott.

Meg kell jegyezni, hogy az FSG mindössze kilenc hónappal Klopp kinevezése után új, hatéves szerződést kötött a német edzővel, és Slot esetében is valami hasonlóra készül. A holland tréner ügynöke, Rafaela Pimenta már dolgozik az új szerződés feltételein, ám a Liverpool edzője erről nem akar beszélni.

Mindig igyekszem távol tartani magam az ilyen típusú spekulációktól, 

mondhatni teljesen, de amennyire csak tudok. Tehát a nem hivatalos nyilatkozat ugyanaz, mint a hivatalos. Nem beszélek nyilvánosan a szerződésekről. Ha túl sokat beszélsz erről nem hivatalos keretek között, az életed sokkal nehezebb lesz. Mindig ugyanazt mondom hivatalosan és nem hivatalosan is. Tehát ezzel kapcsolatban nincs új a nap alatt” – nyilatkozta Szoboszlai Dominikék edzője.

Kapcsolódó cikkek

Nem Szoboszlait tartja a legjobb magyarnak a Premier League-klasszis
Liverpoolban a tökéletesnél is jobbat akartak, ez lesz Szoboszlaiék veszte?
A Chelsea szurkolói megtámadták a buszt, mert Liverpool-mez volt a sofőrön – videó

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!