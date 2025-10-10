Három évre szóló megállapodásának még a fele sem telt el, de a Liverpool máris meghosszabbítaná Arne Slot vezetőedző szerződését. A Feyenoordtól érkezett holland szakember az első szezonjában magabiztosan nyerte meg csapatával a Premier League-et, ez pedig jó ajánlólevélnek bizonyulhat a hosszú távú közös munkához.

Arne Slot szerződését máris meghosszabbítaná a Liverpool

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Arne Slot új szerződést kaphat a Liverpooltól

Kevesen számítottak ilyen zökkenőmentes átmenetre Jürgen Klopp távozása után, de a holland edző azonnal betöltötte a legendás német menedzser távozásával keletkezett űrt. Slot 2024 májusában érkezett, első szezonja végén PL-t nyert, valamint az angol Ligakupa döntőjébe is bejuttatta a Liverpoolt, bár a Newcastle United elleni finálét végül elbukta.

Brit sajtóértesülések szerint az Anfield Roadon gyorsan akarnak cselekedni a vezetők, mivel a következő idény lesz a holland edző utolsó szezonja

– legalábbis a jelenlegi megállapodás szerint. Ez kockázatot jelenthet a klubot birtokló amerikai Fenway Sports Group (FSG) számára, amely nem kíván abba a helyzetbe kerülni, mint tavaly. Mohamed Szalah és Virgil van Dijk jövője is szinte csak az utolsó pillanatban dőlt el, Trent Alexander-Arnolddal viszont nem sikerült dűlőre jutni, így az angol sztár a Real Madridhoz távozott.

🚨 Liverpool want to tie Arne Slot to a new contract as soon as possible and talks are understood to have taken place.



(@LewisSteele_) pic.twitter.com/oEOTyQmLJM — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 9, 2025

Meg kell jegyezni, hogy az FSG mindössze kilenc hónappal Klopp kinevezése után új, hatéves szerződést kötött a német edzővel, és Slot esetében is valami hasonlóra készül. A holland tréner ügynöke, Rafaela Pimenta már dolgozik az új szerződés feltételein, ám a Liverpool edzője erről nem akar beszélni.

Mindig igyekszem távol tartani magam az ilyen típusú spekulációktól,

mondhatni teljesen, de amennyire csak tudok. Tehát a nem hivatalos nyilatkozat ugyanaz, mint a hivatalos. Nem beszélek nyilvánosan a szerződésekről. Ha túl sokat beszélsz erről nem hivatalos keretek között, az életed sokkal nehezebb lesz. Mindig ugyanazt mondom hivatalosan és nem hivatalosan is. Tehát ezzel kapcsolatban nincs új a nap alatt” – nyilatkozta Szoboszlai Dominikék edzője.

Kapcsolódó cikkek