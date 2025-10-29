Arne Slot tavaly az első idényében bajnoki címet nyert Szoboszlai Dominikékkal, és az idei szezont is remekül kezdte az irányításával a Liverpool, amely viszont az utóbbi hetekben gödörbe került. A magyar válogatott csapatkapitánya azon kevesek közé tartozik, akik továbbra is remekelnek, az új igazolások közül azonban még többen nem találják a helyüket, és amikor jönnek a gondok, akkor általában a vezetőedzőt veszik elő elsőként.
Arne Slot egyelőre biztonságban érezheti magát
Az átigazolási hírekben is rendkívül jártas olasz újságíró, Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool tulajdonosai, az amerikai Football Sports Group (FSG) bizalma még nem ingott meg a holland tréner iránt.
A klub vezetősége és a tulajdonosok teljes mértékben bíznak Arne Slotban. Meg vannak győződve arról, hogy ő a legmegfelelőbb ember ennek a helyzetnek a kezelésére.
A döntéshozók biztosak abban, hogy minden rendben lesz, csak idő kell, hogy az új igazolások beépüljenek a csapatba” – idézte a Magyar Nemzet az olasz transzferguru szavait, aki szerint a Liverpoolnál nem nehezítik a helyzetet belső feszültségek, mert kiváló a kommunikáció a menedzser, az igazgatók és a futballisták között.
Slot pozíciója egyelőre nincs veszélyben, még annak ellenére sem, hogy Zinedine Zidane neve is felmerült, mint lehetséges utód. A Liverpoolra az elkövetkező hetekben fontos meccsek várnak, viszont ha ezeken a találkozókon nem sikerül jó eredményeket elérni, akkor nem biztos, hogy Slot teljesen nyugodt lehet a jövője miatt. A Vörösök szerda este a Ligakupában azt a Crystal Palace-t fogadják, amely már többször is megtréfálta őket, a Bajnokok Ligájában pedig a remek formát mutató Real Madridot látják vendégül legközelebb. A PL-ben hamarosan a Manchester City otthonában is pályára kell lépnie a bajnoki címvédőnek, az itt elért eredmények pedig nagy hatással lehetnek Slot liverpooli jövőjére.
Kapcsolódó cikkek
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!