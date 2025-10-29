Arne Slot tavaly az első idényében bajnoki címet nyert Szoboszlai Dominikékkal, és az idei szezont is remekül kezdte az irányításával a Liverpool, amely viszont az utóbbi hetekben gödörbe került. A magyar válogatott csapatkapitánya azon kevesek közé tartozik, akik továbbra is remekelnek, az új igazolások közül azonban még többen nem találják a helyüket, és amikor jönnek a gondok, akkor általában a vezetőedzőt veszik elő elsőként.

Arne Slot csapata hullámvölgybe került

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Arne Slot egyelőre biztonságban érezheti magát

Az átigazolási hírekben is rendkívül jártas olasz újságíró, Fabrizio Romano értesülései szerint a Liverpool tulajdonosai, az amerikai Football Sports Group (FSG) bizalma még nem ingott meg a holland tréner iránt.

A klub vezetősége és a tulajdonosok teljes mértékben bíznak Arne Slotban. Meg vannak győződve arról, hogy ő a legmegfelelőbb ember ennek a helyzetnek a kezelésére.

A döntéshozók biztosak abban, hogy minden rendben lesz, csak idő kell, hogy az új igazolások beépüljenek a csapatba” – idézte a Magyar Nemzet az olasz transzferguru szavait, aki szerint a Liverpoolnál nem nehezítik a helyzetet belső feszültségek, mert kiváló a kommunikáció a menedzser, az igazgatók és a futballisták között.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Slot pozíciója egyelőre nincs veszélyben, még annak ellenére sem, hogy Zinedine Zidane neve is felmerült, mint lehetséges utód. A Liverpoolra az elkövetkező hetekben fontos meccsek várnak, viszont ha ezeken a találkozókon nem sikerül jó eredményeket elérni, akkor nem biztos, hogy Slot teljesen nyugodt lehet a jövője miatt. A Vörösök szerda este a Ligakupában azt a Crystal Palace-t fogadják, amely már többször is megtréfálta őket, a Bajnokok Ligájában pedig a remek formát mutató Real Madridot látják vendégül legközelebb. A PL-ben hamarosan a Manchester City otthonában is pályára kell lépnie a bajnoki címvédőnek, az itt elért eredmények pedig nagy hatással lehetnek Slot liverpooli jövőjére.

