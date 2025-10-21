Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában Londonban játszik rangadót az Atlético Madrid. A keddi meccs előtt a spanyolokat kellemetlen pofon érte, ugyanis edzés után nem tudtak lezuhanyozni az Arsenal stadionjában.

A történtek miatt óriási felháborodás tört ki az Atlético Madridnál, amely már hivatalos panaszt is benyújtott az UEFA-hoz az Arsenal stadionjában történt incidenssel kapcsolatban.

Kellemetlen helyzetbe kerültek az Atlético Madrid játékosai az Arsenal stadionjában
Kellemetlen helyzetbe kerültek az Atlético Madrid játékosai az Arsenal stadionjában
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Megharagudott az Arsenalra az Atlético, nem volt meleg víz az öltözőben

Az Atlético Madrid játékosai az első edzésük után szembesültek a kellemetlen helyzettel az Emirates Stadionban. 

A spanyol sztárcsapat labdarúgóinak zuhanyzás nélkül kellett távozniuk az arénából, mivel nem volt az öltözőjükben meleg víz. 

Diego Simeone futballistáinak az edzés után azonnal buszra kellett szállniuk, és egyenesen a csapat szállodájába kellett menniük. Az esetet súlyosbítja, hogy a spanyolok a problémát már 17:30-kor, a stadionba érkezéskor jelezték, azonban a londoni klub személyzete később sem hárította el az akadályt.

Az Atlético az első két fordulóban három pontot szerzett, az Anfield Roadon elvesztette a Liverpool elleni nyitómérkőzést, majd hazai pályán legyőzte az Eintracht Frankfurtot. Mikel Arteta együttese egyelőre hibátlan, az Arsenal az Athletic Bilbao és az Olimpiakosz ellen is be tudta gyűjteni a három pontot.

