A történtek miatt óriási felháborodás tört ki az Atlético Madridnál, amely már hivatalos panaszt is benyújtott az UEFA-hoz az Arsenal stadionjában történt incidenssel kapcsolatban.
Megharagudott az Arsenalra az Atlético, nem volt meleg víz az öltözőben
Az Atlético Madrid játékosai az első edzésük után szembesültek a kellemetlen helyzettel az Emirates Stadionban.
A spanyol sztárcsapat labdarúgóinak zuhanyzás nélkül kellett távozniuk az arénából, mivel nem volt az öltözőjükben meleg víz.
Diego Simeone futballistáinak az edzés után azonnal buszra kellett szállniuk, és egyenesen a csapat szállodájába kellett menniük. Az esetet súlyosbítja, hogy a spanyolok a problémát már 17:30-kor, a stadionba érkezéskor jelezték, azonban a londoni klub személyzete később sem hárította el az akadályt.
Az Atlético az első két fordulóban három pontot szerzett, az Anfield Roadon elvesztette a Liverpool elleni nyitómérkőzést, majd hazai pályán legyőzte az Eintracht Frankfurtot. Mikel Arteta együttese egyelőre hibátlan, az Arsenal az Athletic Bilbao és az Olimpiakosz ellen is be tudta gyűjteni a három pontot.
