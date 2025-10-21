A történtek miatt óriási felháborodás tört ki az Atlético Madridnál, amely már hivatalos panaszt is benyújtott az UEFA-hoz az Arsenal stadionjában történt incidenssel kapcsolatban.

Kellemetlen helyzetbe kerültek az Atlético Madrid játékosai az Arsenal stadionjában

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Megharagudott az Arsenalra az Atlético, nem volt meleg víz az öltözőben

Az Atlético Madrid játékosai az első edzésük után szembesültek a kellemetlen helyzettel az Emirates Stadionban.

A spanyol sztárcsapat labdarúgóinak zuhanyzás nélkül kellett távozniuk az arénából, mivel nem volt az öltözőjükben meleg víz.

Diego Simeone futballistáinak az edzés után azonnal buszra kellett szállniuk, és egyenesen a csapat szállodájába kellett menniük. Az esetet súlyosbítja, hogy a spanyolok a problémát már 17:30-kor, a stadionba érkezéskor jelezték, azonban a londoni klub személyzete később sem hárította el az akadályt.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Atlético Madrid have filed a complaint with UEFA over the unusual situation of having no hot water available for their players after training at the Emirates Stadium.



The club is outraged, especially since the players trained under the rain and had to rush back… pic.twitter.com/9bPEAAM2Jj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2025

Az Atlético az első két fordulóban három pontot szerzett, az Anfield Roadon elvesztette a Liverpool elleni nyitómérkőzést, majd hazai pályán legyőzte az Eintracht Frankfurtot. Mikel Arteta együttese egyelőre hibátlan, az Arsenal az Athletic Bilbao és az Olimpiakosz ellen is be tudta gyűjteni a három pontot.

