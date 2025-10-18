Az akkor még Woolwich Arsenal néven futó klub az 1910-es évek elején súlyos pénzügyi gondokkal küszködött. A csapat Délkelet-Londonban, Woolwich-ben játszotta a mérkőzéseit, messze a futballszurkolók fővárosi tömegeitől. Az ipari környezet és a rossz megközelíthetőség miatt a meccseket alig pár ezren látogatták – ez kevés volt ahhoz, hogy eltartson egy első osztályú klubot. Az Arsenal ekkoriban gyakorlatilag csőd közelébe került, és ha nem jön közbe egy kívülről érkező beavatkozás, talán örökre eltűnik az angol futball térképéről.
Sir Henry Norris, a Fulham tulajdonosa ekkor már ismert figura volt a londoni üzleti és politikai életben. Saját klubja, a Fulham stabil másodosztályú csapat volt, otthona a festői Craven Cottage a Temze partján, Nyugat-Londonban. Norris felismerte a lehetőséget: ha át tudná venni az Arsenalt, és egyesítené a két klubot, egy olyan nagy fővárosi futballvállalkozást hozhatna létre, amely komolyan versenyezhetne a korszak domináns északi csapataival – például a Manchester Uniteddel vagy az Aston Villával.
Az Arsenalnak megmentő kellett
A terv nem volt teljesen alaptalan. Az Arsenalnak szüksége volt megmentőre, a Fulhamnek pedig lehetősége egy nagyobb ugrásra. A stadion – Craven Cottage – rendelkezésre állt, a szurkolótáborok között volt átfedés, a két klub otthona közti távolság pedig csak néhány kilométer volt. Norris az Arsenal igazgatótanácsába vásárolta be magát, és nyilvánvalóvá tette szándékát: nemcsak megmenteni akarja a klubot, hanem átszervezni, új helyre költöztetni, és lehetőség szerint összeolvasztani a Fulhammel.
A Football League azonban – amely akkoriban sokkal szigorúbban felügyelte a klubok működését – nem nézte jó szemmel az efféle összeolvadási terveket. Az ilyen típusú fúziók nem voltak bevett gyakorlatok, és egyes hangok attól tartottak, hogy egy két klubból gyúrt új egyesület túlságosan megbontaná a bajnokság szerkezetét. Emellett a szurkolók és a sajtó sem fogadta kitörő örömmel az ötletet – különösen a Fulham oldaláról kerültek elő aggályok, hogy a klubot „feláldoznák” egy nagyobb projekt oltárán.
A terv végül sosem valósult meg. A két klub külön utakon folytatta – de nem teljesen függetlenül egymástól. Norris továbbra is döntő szerepet játszott az Arsenal sorsában: felismerte, hogy a klub jövője nem Woolwich-ben van, hanem London északi részén, közelebb a belvároshoz és a nagyobb szurkolói bázishoz. 1913-ban az Arsenal átköltözött a Highburybe, ezzel pedig megkezdődött a klub modern történelme.
Botrány botrány után
Érdekesség, hogy Norris ezt a költözést sem úszta meg botrány nélkül – sokan vádolták azzal, hogy politikai kapcsolatait felhasználva intézte el az Arsenal első osztályba jutását 1919-ben, annak ellenére, hogy a klub a pályán nem harcolta ki a feljutást. Ezt a lépést sokan a mai napig vitatják, és a rivális szurkolók előszeretettel hivatkoznak rá, mint „a nagy csalás”.
Az 1918-ban lovaggá ütött Norris így is nagy szerepet játszott az Ágyúsok felemelkedésében, ő volt az, aki a az egyesület nevét lerövidítette a ma is ismert Arsenalra, és 1925-ben ő nevezte ki Herbert Chapmant menedzsernek, aki két bajnoki címet és egy FA-kupát nyert a gárdával 1934-ben bekövetkezett váratlan haláláig. Norris a sikereket már nem belülről kísérte figyelemmel, 1927-ben életfogytiglani eltiltást kapott a futballtól, miután bűnösnek találták játékosoknak fizetett illegális összegek miatt.
A Fulhamhez fűződő kapcsolata sosem szakadt meg. Az 1918-as decemberi választásokon a Konzervatív Párt képviselőjeként elnyerte a Fulham East választókerületet. Bár a parlamenti mandátum miatt le kellett mondania a polgármesteri tisztségről, továbbra is birtokolt részvényeket a Fulham FC-ben egészen haláláig, 1934-ig.
Közben a Fulham hosszú másod- és harmadosztályú időszak után végül 1949-ben jutott fel az élvonalba, s onnantól az 1950-es és 1960-as években, majd a Premier League korszakában vendégként látogathatott az Arsenal a Craven Cottage-ra – szemben azzal, ami történhetett volna, ha Norris terve valóra válik.
A két csapat szombat délután ismét összecsap egymással, a magyar idő szerint 18.30-kor kezdődő mérkőzésen.