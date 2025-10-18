Az akkor még Woolwich Arsenal néven futó klub az 1910-es évek elején súlyos pénzügyi gondokkal küszködött. A csapat Délkelet-Londonban, Woolwich-ben játszotta a mérkőzéseit, messze a futballszurkolók fővárosi tömegeitől. Az ipari környezet és a rossz megközelíthetőség miatt a meccseket alig pár ezren látogatták – ez kevés volt ahhoz, hogy eltartson egy első osztályú klubot. Az Arsenal ekkoriban gyakorlatilag csőd közelébe került, és ha nem jön közbe egy kívülről érkező beavatkozás, talán örökre eltűnik az angol futball térképéről.

Az Arsenalt és a Fulhamet összeköti a közös múlt

Sir Henry Norris, a Fulham tulajdonosa ekkor már ismert figura volt a londoni üzleti és politikai életben. Saját klubja, a Fulham stabil másodosztályú csapat volt, otthona a festői Craven Cottage a Temze partján, Nyugat-Londonban. Norris felismerte a lehetőséget: ha át tudná venni az Arsenalt, és egyesítené a két klubot, egy olyan nagy fővárosi futballvállalkozást hozhatna létre, amely komolyan versenyezhetne a korszak domináns északi csapataival – például a Manchester Uniteddel vagy az Aston Villával.

Az Arsenalnak megmentő kellett

A terv nem volt teljesen alaptalan. Az Arsenalnak szüksége volt megmentőre, a Fulhamnek pedig lehetősége egy nagyobb ugrásra. A stadion – Craven Cottage – rendelkezésre állt, a szurkolótáborok között volt átfedés, a két klub otthona közti távolság pedig csak néhány kilométer volt. Norris az Arsenal igazgatótanácsába vásárolta be magát, és nyilvánvalóvá tette szándékát: nemcsak megmenteni akarja a klubot, hanem átszervezni, új helyre költöztetni, és lehetőség szerint összeolvasztani a Fulhammel.

A Football League azonban – amely akkoriban sokkal szigorúbban felügyelte a klubok működését – nem nézte jó szemmel az efféle összeolvadási terveket. Az ilyen típusú fúziók nem voltak bevett gyakorlatok, és egyes hangok attól tartottak, hogy egy két klubból gyúrt új egyesület túlságosan megbontaná a bajnokság szerkezetét. Emellett a szurkolók és a sajtó sem fogadta kitörő örömmel az ötletet – különösen a Fulham oldaláról kerültek elő aggályok, hogy a klubot „feláldoznák” egy nagyobb projekt oltárán.