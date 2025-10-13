Live
Putyin legfőbb szövetségese üzent, és Trump ennek nagyon nem fog örülni

A walesi válogatott futballista, Aaron Ramsey elkeseredésében a rajongóihoz fordult. Az Arsenal korábbi középpályásának ugyanis eltűnt szeretett kutyája, ezért a focista minden követőjét arra kérte, hogy járjanak nyitott szemmel, hátha megtalálják a házi kedvencet.

Az Arsenal és a Juventus korábbi futballistája, Aaron Ramsey, aki nyár óta a mexikói Pumas UNAM csapatában játszik, kétségbeesetten kért segítséget a követőitől az Instagram-oldalán. 

Az Arsenal legendája elkeseredve kért segítséget
Az Arsenal legendája elkeseredve kért segítséget
Fotó: VICTOR CRUZ / AFP

A 34 éves középpályás arról adott hírt, hogy eltűnt a kutyája, Halo a mexikói Guanajuato államban található a San Miguel de Allendében, a megtalálónak pedig jutalmat ajánlott fel.

A 86-szoros válogatott Ramsey több mint egy év után bekerült a walesi csapat októberi keretébe, ám az utolsó pillanatban sérülés miatt kikerült. Wales a jövő évi világbajokság európai selejtezősorozatának J jelű csoportjában jelenleg a harmadik helyen áll, két ponttal lemaradva a csoportelső Észak-Macedónia mögött.

Arsenaltól Mexikóig

Ramsey karrierje legsikeresebb időszakát az Arsenalnál töltötte, ahol 2008 és 2019 között 369 tétmérkőzésen lépett pályára. Az Ágyúsok színeiben 64 gólt és 60 gólpasszt szerzett. Ezt követően a Juventushoz igazolt, ám a sorozatos sérülései miatt nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket. A torinóiak előbb a skót Rangersnek adták kölcsön, majd a francia első osztályú OGC Nice csapatánál töltött egy évet. A walesi válogatott játékos 2023-ban visszatért a Cardiff Cityhez, majd idén nyáron igazolt Mexikóba, ám sérülések miatt azóta csupán hat meccsen lépett pályára.

