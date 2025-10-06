Live
Martin Ödegaard, az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal csapatkapitánya belső oldalszalag-sérülést szenvedett, így kihagyja a norvég válogatott októberi vb-selejtezőit. Az Arsenal csapatkapitányának borzalmasan indult a szezonja, ugyanis csapata első három hazai bajnoki mérkőzésén egyaránt le kellett cserélni sérülés miatt.

Az Arsenal a hivatalos honlapján tudatta, hogy a térdsérülést szenvedő Martin Ödegaard kihagyja a norvég válogatott októberi vb-selejtezőit, a rehabilitációját pedig a klub edzőközpontjában végzi majd. Ödegaard az Arsenal szombati délutáni West Ham United elleni mérkőzés 30. percében kellett lecserélni, miután összeütközött a holland Crysencio Summerville-lel. 

Martin Ödegaard, az Arsenal csapatkapitánya borzalmas rekordot állított fel a Premier League-ben
Az Arsenal csapatkapitánya borzalmas rekordot állított fel a Premier League-ben
Fotó: Henry Nicholls/AFP

A norvég középpályás szezonja borzalmasan indult, ugyanis ő lett a Premier League történetének első játékosa, akit három egymást követő bajnoki mérkőzés első félidejében le kellett cserélni sérülés miatt.

Az Arsenal csapatkapitánya elképesztően peches

A Premier League második fordulójában Ödegaard vállsérülést szenvedett a Leeds United ellen 5-0-ra megnyert mérkőzésen, így csak 38 percet játszhatott. A negyedik fordulóban kezdőként lépett pályára a Nottingham Forest elleni találkozón, azonban a meccs elején ráesett a korábban megsérült vállára, így 18 perc után ismét le kellett hozni. 

Az Arsenal edzője egyelőre nem tudja, mennyit kell kihagynia csapata kapitányának, de nem tűnik túl bizakodónak.

Az eset után azonnal kellemetlenül érezte magát. Beszéltem Ödegaard-ral, és nem volt túl pozitív a sérülését illetően, jelenleg is térdrögzítő van rajta. Meg kell várnunk, mit mondanak az orvosok. Mostanában nem volt túl sok szerencsénk ezekkel, szóval most türelmesnek kell lennünk, és remélhetőleg nem lesz komoly” 

mondta az eset után Mikel Arteta, az Arsenal edzője

„Találunk majd megoldásokat, de ő a csapatkapitányunk, és egy olyan játékos, aki teljesen más dimenziót ad nekünk a képességeivel, különösen a támadásban” – tette hozzá a baszk szakember, akinek a csapata a válogatott szünet után a Fulham otthonában folytatja majd a bajnokságot.

 

