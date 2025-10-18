Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Az egész világ Zelenszkijn röhög – csúnyán pofára esett

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League éllovasa a belga Leandro Trossard találatával 1-0-ra nyert a Fulham vendégeként a Premier League nyolcadik fordulójában. Győzelmével az Arsenal akkor is a tabella élén marad, ha a Liverpool vasárnap megnyeri a Manchester United elleni rangadót.

Az Arsenal így már öt találkozó óta veretlen a Premier League-ben, ahol a Fulham megszakítás nélkül harmadszor kapott ki.

Arsenal's Belgian midfielder #19 Leandro Trossard (R) vies with Fulham's Belgian defender #21 Timothy Castagne (L) during the English Premier League football match between Fulham and Arsenal at Craven Cottage in London on October 18, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Leandro Trossard góljával nyert az Arsenal
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlaiék győzelem esetén sem tudják megelőzni az Arsenalt

Mikel Arteta csapata ezúttal a belga válogatott Leandro Trossard góljával zsebelte be a három pontot, a 30 éves támadó egy szöglet után lőtt közelről a kapuba. A londoniak ezzel továbbra is vezetik a tabellát, és az forduló után is így lesz, függetlenül attól, hogy mit játszanak majd Szoboszlai Dominikék vasárnap a 11. helyen szerénykedő Manchester United ellen az Anfield Roadon. Az Arsenal jelenleg 19 ponttal áll az élen, megelőzve a 16 pontos Manchester Cityt, és az egy meccsel kevesebbet játszott, 15 pontos Liverpoolt.

A PL címvédője az utóbbi két bajnokiját egyaránt elbukta, valamint a Bajnokok Ligájában is elszenvedett egy vereséget, de Ruben Amorim együttese ellen javíthat a bajnokságban. 

Premier League, 8. forduló:

Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

Kapcsolódó cikkek

Alan Shearer egy magyart pécézett ki a Liverpoolból, meglepő United-játékost választott helyette
Eltűnhetett volna Szoboszlaiék legfőbb riválisa – egy elfeledett londoni egyesülés története
A vb-selejtezős kudarc után Szoboszlai edzője is kritizálta a Liverpool sztárját

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!