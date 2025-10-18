Az Arsenal így már öt találkozó óta veretlen a Premier League-ben, ahol a Fulham megszakítás nélkül harmadszor kapott ki.

Leandro Trossard góljával nyert az Arsenal

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlaiék győzelem esetén sem tudják megelőzni az Arsenalt

Mikel Arteta csapata ezúttal a belga válogatott Leandro Trossard góljával zsebelte be a három pontot, a 30 éves támadó egy szöglet után lőtt közelről a kapuba. A londoniak ezzel továbbra is vezetik a tabellát, és az forduló után is így lesz, függetlenül attól, hogy mit játszanak majd Szoboszlai Dominikék vasárnap a 11. helyen szerénykedő Manchester United ellen az Anfield Roadon. Az Arsenal jelenleg 19 ponttal áll az élen, megelőzve a 16 pontos Manchester Cityt, és az egy meccsel kevesebbet játszott, 15 pontos Liverpoolt.

A PL címvédője az utóbbi két bajnokiját egyaránt elbukta, valamint a Bajnokok Ligájában is elszenvedett egy vereséget, de Ruben Amorim együttese ellen javíthat a bajnokságban.

Premier League, 8. forduló:

Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)

