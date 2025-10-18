Az Arsenal így már öt találkozó óta veretlen a Premier League-ben, ahol a Fulham megszakítás nélkül harmadszor kapott ki.
Szoboszlaiék győzelem esetén sem tudják megelőzni az Arsenalt
Mikel Arteta csapata ezúttal a belga válogatott Leandro Trossard góljával zsebelte be a három pontot, a 30 éves támadó egy szöglet után lőtt közelről a kapuba. A londoniak ezzel továbbra is vezetik a tabellát, és az forduló után is így lesz, függetlenül attól, hogy mit játszanak majd Szoboszlai Dominikék vasárnap a 11. helyen szerénykedő Manchester United ellen az Anfield Roadon. Az Arsenal jelenleg 19 ponttal áll az élen, megelőzve a 16 pontos Manchester Cityt, és az egy meccsel kevesebbet játszott, 15 pontos Liverpoolt.
A PL címvédője az utóbbi két bajnokiját egyaránt elbukta, valamint a Bajnokok Ligájában is elszenvedett egy vereséget, de Ruben Amorim együttese ellen javíthat a bajnokságban.
Premier League, 8. forduló:
Fulham–Arsenal 0-1 (0-0)
Kapcsolódó cikkek
Premier League-lázban ég az ország!
A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!