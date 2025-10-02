Az AS Roma úgy kapott ki 1-0-ra a Stadio Olimpicóban, hogy az utolsó tíz percben három 11-est is elhibáztak, előbb az ukrán Artyom Dovbik rúgott két iszonyatosan rossz tizenegyest, majd az argentin Matias Soulénak adta át a rosszul rúgás lehetőségét, aki élt is ezzel.

Artyom Dovbik kétszer is hibázott a 11-es pontról, így nem csoda, hogy kikapott az AS Roma

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Lille két forduló után hibátlan, míg a Roma 3 ponttal csak a mezőny közepén áll.

Incredible scene during the match between AS Roma and Lille — the penalty had to be retaken three times, and Lille’s goalkeeper Berke Ozer saved all three. 🤯🇪🇺pic.twitter.com/3ETBEp9oP5 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 2, 2025

A további rangosabb párosításokban a Bologna hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Freiburggal, a portugál Braga Glasgow-ban verte 2-0-ra a Celticet, a Fenerbahce pedig Nizzában tudott győzni 2-1-re.

Az előző fordulóban a Ferencváros ellen 1-1-es döntetlent játszó Viktoria Plzen ezúttal hazai pályán fogadta a svéd Malmöt, és egy viharos, egy hazai, valamint két vendég piros lapot hozó meccsen győzött 3-0-ra.

Az AS Roma bukott, a Crystal Palace rekordot döntött

A Konferencia-ligában FA-kupagyőztesként és angol szuperkupagyőztesként esélyesnek számító Crystal Palace a hétvégi Liverpool elleni siker után ismét nyerni tudott: a lengyelországi Lublinban verték 2-0-ra az ukrán Dinamo Kijevet. A Palace ezzel már 19 meccs óta veretlen, amivel megdöntötte saját klubrekordját.

Bolla Bendegúz csapata, az osztrák Rapid Wien súlyos, 4-1-es vereségbe szaladt belle a lengyel Lech Poznan otthonában.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

AS Roma (olasz)-Lille (francia) 0-1 (0-1)

Fenerbahce (török)-Nice (francia) 2-1 (2-1)

Viktoria Plzen (cseh)-FF Malmö (svéd) 3-0 (2-0)

Celtic Glasgow (skót)-Braga (portugál) 0-2 (0-1)

Ludogorec (bolgár)-Real Betis (spanyol) 0-2 (0-1)

FCSB (román)-Young Boys (svájci) 0-2 (0-2)

Bologna (olasz)-Freiburg (német) 1-1 (1-0)

Panathinaikosz (görög)-Go Ahead Eagles (holland) 1-2 (0-0)

Brann Bergen (norvég)-Utrecht (holland) 1-0 (1-0)

Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló: