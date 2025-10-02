Live
Elképesztő jelenetsort hozott az Európa-liga főtáblájának második játéknapján rendezett AS Roma–Lille találkozó. A sorozat egyik nagy esélyesének tartott AS Roma a hajrában egymás után három tizenegyest hagyott ki. A Konferencia-ligában klubrekordot állított fel az angol Crystal Palace.

Az AS Roma úgy kapott ki 1-0-ra a Stadio Olimpicóban, hogy az utolsó tíz percben három 11-est is elhibáztak, előbb az ukrán Artyom Dovbik rúgott két iszonyatosan rossz tizenegyest, majd az argentin Matias Soulénak adta át a rosszul rúgás lehetőségét, aki élt is ezzel.

Artem Dovbyk of AS Roma looks dejected after missing his second penalty kick during the UEFA Europa League MD2 match between AS Roma and LOSC Lille at Stadio Olimpico on October 2, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto) (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP)
Artyom Dovbik kétszer is hibázott a 11-es pontról, így nem csoda, hogy kikapott az AS Roma
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

A Lille két forduló után hibátlan, míg a Roma 3 ponttal csak a mezőny közepén áll.

A további rangosabb párosításokban a Bologna hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Freiburggal, a portugál Braga Glasgow-ban verte 2-0-ra a Celticet, a Fenerbahce pedig Nizzában tudott győzni 2-1-re. 

Az előző fordulóban a Ferencváros ellen 1-1-es döntetlent játszó Viktoria Plzen ezúttal hazai pályán fogadta a svéd Malmöt, és egy viharos, egy hazai, valamint két vendég piros lapot hozó meccsen győzött 3-0-ra.

Az AS Roma bukott, a Crystal Palace rekordot döntött

A  Konferencia-ligában FA-kupagyőztesként és angol szuperkupagyőztesként esélyesnek számító Crystal Palace a hétvégi Liverpool elleni siker után ismét nyerni tudott: a lengyelországi Lublinban verték 2-0-ra az ukrán Dinamo Kijevet. A Palace ezzel már 19 meccs óta veretlen, amivel megdöntötte saját klubrekordját.

Bolla Bendegúz csapata, az osztrák Rapid Wien súlyos, 4-1-es vereségbe szaladt belle a lengyel Lech Poznan otthonában.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

  • AS Roma (olasz)-Lille (francia) 0-1 (0-1)
  • Fenerbahce (török)-Nice (francia) 2-1 (2-1)
  • Viktoria Plzen (cseh)-FF Malmö (svéd) 3-0 (2-0)
  • Celtic Glasgow (skót)-Braga (portugál) 0-2 (0-1)
  • Ludogorec (bolgár)-Real Betis (spanyol) 0-2 (0-1)
  • FCSB (román)-Young Boys (svájci) 0-2 (0-2)
  • Bologna (olasz)-Freiburg (német) 1-1 (1-0)
  • Panathinaikosz (görög)-Go Ahead Eagles (holland) 1-2 (0-0)
  • Brann Bergen (norvég)-Utrecht (holland) 1-0 (1-0) 

Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló:

  • Lech Poznan (lengyel)-Rapid Wien (osztrák) 4-1 (3-0)
  • Dinamo Kijev (ukrán)-Crystal Palace (angol) 0-2 (0-1)
  • Rayo Vallecano (spanyol)-Shkendija (északmacedón) 2-0 (2-0)
  • Omonia (ciprusi)-FSV Mainz (német) 0-1 (0-0)
  • Jagiellonia Bialystok (lengyel)-Hamrun Spartans (máltai) 1-0 (0-0)
  • Zrinjski Mostar (bosnyák)-Lincoln Red Imps (gibraltári) 5-0 (3-0)
  • Kuopion PS (finn)-Drita (koszovói) 1-1 (0-0)
  • Lausanne (svájci)-Breidablik (izlandi) 3-0 (3-0)
  • Noah (örmény)-HNK Rijeka (horvát) 1-0 (1-0)

 

