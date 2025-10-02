Az AS Roma úgy kapott ki 1-0-ra a Stadio Olimpicóban, hogy az utolsó tíz percben három 11-est is elhibáztak, előbb az ukrán Artyom Dovbik rúgott két iszonyatosan rossz tizenegyest, majd az argentin Matias Soulénak adta át a rosszul rúgás lehetőségét, aki élt is ezzel.
A Lille két forduló után hibátlan, míg a Roma 3 ponttal csak a mezőny közepén áll.
A további rangosabb párosításokban a Bologna hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Freiburggal, a portugál Braga Glasgow-ban verte 2-0-ra a Celticet, a Fenerbahce pedig Nizzában tudott győzni 2-1-re.
Az előző fordulóban a Ferencváros ellen 1-1-es döntetlent játszó Viktoria Plzen ezúttal hazai pályán fogadta a svéd Malmöt, és egy viharos, egy hazai, valamint két vendég piros lapot hozó meccsen győzött 3-0-ra.
A Konferencia-ligában FA-kupagyőztesként és angol szuperkupagyőztesként esélyesnek számító Crystal Palace a hétvégi Liverpool elleni siker után ismét nyerni tudott: a lengyelországi Lublinban verték 2-0-ra az ukrán Dinamo Kijevet. A Palace ezzel már 19 meccs óta veretlen, amivel megdöntötte saját klubrekordját.
Bolla Bendegúz csapata, az osztrák Rapid Wien súlyos, 4-1-es vereségbe szaladt belle a lengyel Lech Poznan otthonában.
Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:
Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló: