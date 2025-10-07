A magyar szövetség honlapja alapján Bacsó István tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is – adta hírül az MTI.

Bacsó István (középen) a férfiválogatottnál is dolgozott másodedzőként

Fotó: szovetseg.mlsz.hu/

Elhunyt Bacsó István

A férfiválogatottnál több időszakban – például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában – is másodedző volt. Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként.

A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.