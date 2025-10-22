Sokan féltették a Bajnokok Ligája küzdelmeit az újításoktól, de mi is megírtuk korábban, hogy az új rendszer a sokgólos meccseknek kedvez. Kedden ez megint bebizonyosodott, ugyanis 43 gól esett a kilenc meccsen. A címvédő Paris St-Germain például hét gólt lőtt a Leverkusennek, miközben a németek Alejandro Grimaldo révén egy tizenegyest is elrontottak.

Potyogtak a gólok a Bajnokok Ligája-meccseken, a PSG hét gólt szerzett

Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A Bajnokok Ligája rég volt ennyire látványos

Amire senki nem számított, hogy egy olasz csapat, jelesül a Napoli hat gólt kap majd. Az olasz bajnok a PSV-től kapott ki 6-2-re, pedig az olaszok 1-0-ra még vezettek. Antonio Conte pályafutása során először kapott aktuális csapatával hat gólt A mester elmondta, fel kellett forgatnia a csapatát, a kilenc új ember pedig ezt eredményezte.

Az Arsenal, a Newcastle és a Manchester City is meggyőzően nyerte a meccsét, Haaland elképesztő formában van. Az Arsenalban Gyökeres két gólt szerzett a 4-0-ra megnyert meccsen az Atlético ellen - ez sem szokványos, hogy Diego Simeone csapata négy gólt kapjon.

A Newcastle a Benficát verte, José Mourinho csapat gólt sem tudott szerezni, miközben a hazaiak kapusa, Nick Pope gólpasszt adott, ráadásul kézzel Videón a nem mindennapi eset:

A Barcelona is egy hatosnál állt meg, Fermín mesterhármasa is kellett a sikerhez.

Korábban mindössze kétszer fordult elő, hogy több gól esett egy BL-este, mint most kedden. A rekorder a tavalyi alapszakasz utolsó köre, amikor 18 meccset rendeztek egyszerre és 64 gól eset. 1997-ben volt még egy játéknap, amikor 12 meccset rendeztek, ott 44 gól esett, ami csak eggyel több mint a tegnapi 43, de ehhez elég volt kilenc meccs is.

Ha az átlagot nézzük, akkor egy játéknapon volt ennél több gól meccsekre lebontva. 2014 októberében 40 gól esett nyolc meccsen, ami ötös átlag. Akkor a Chelsea hat gólt szerzett, a Bayern és a Sahtar hetet a Roma, illetve a BATE ellen.

Kedden a Saint-Gilloise, a Benfica, a Kairat és a Pafosz marad gólképtelen, de utóbbi csapat játékosa, Joao Correia rekordot döntött a leggyorsabb piros lap kategóriában.