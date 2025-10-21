Nem mondhatni, hogy a Kairat Almaty–Pafosz meccs lett volna a legjobban várt meccs a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A ciprusiak mintegy 15 órát utaztak a meccsért Kazahsztánba, de Joao Correia mindezt négypercnyi játékért tette, ugyanis szinte azonnal piros lapot kapott.

Joao Correia (a háttérben) a Bajnokok Ligája új rekordere lett

Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Ilyen gyors piros lap még nem volt a Bajnokok Ligája történetében

A Pafosz annak ellenére, hogy szinte az egész meccsen emberhátrányban volt, kihúzta egy 0-0-lal. A ciprusiak zöld-foki-szigeteki légiósa, Joao Correia legalább rekordot döntött azzal, hogy háromperc és három másodpercnyi játék után piros lapot kapott. Correia me sem izzadt, máris jött a kiállítás egy brutális fejrúgásért.

Az eddigi rekorder az ukrán Olexandr Kucher volt, aki a Shakhtar Donetsk színeiben 3 perc 59 másodperc után kapott piros lapot még 2015-ben egy Bayern München elleni meccsen.

JOÃO CORREIA Y LA ROJA MÁS RÁPIDA POR CHAMPIONS LEAGUE.



EXPULSADO A LOS 4 MINUTOS POR ESTA TREMENDA PLANCHA. 😳🇨🇻 pic.twitter.com/s8T4PZMprG — PaseClave (@paseclave__) October 21, 2025

A Bajnokok Ligája másik kora esti meccsén a Barcelona kiütötte a görög Olimpiakoszt.