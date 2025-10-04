A Redditen nyilvánosságra hozott ábra az UEFA-koefficiens szerinti várható erősorrendet (C) hasonlítja össze az új, 36 csapatos liga­fázis két forduló utáni valós helyezéseivel (T). A különbség (D) mutatja, ki teljesít túl a várakozásokhoz képest (pozitív érték) és ki szerepel gyengébben a papírformánál (negatív érték) a Bajnokok Ligájában. A zöld értékek a meglepetéscsapatokat, a piros számok a csalódást keltő rajtot jelzik.

A Fradit kiejtő Qarabag parádésan rajtolt a Bajnokok Ligájában

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A Bajnokok Ligája legnagyobb nyertesei két kör után

Qarabag: Az elért két siker (Benfica 3–2 idegenben, Köbenhavn 2–0 otthon) alapján nem kérdés, hogy a koefficienshez képest túlteljesít. A csapat játékát fegyelmezett védekezés, gyors szélsők és pontrúgásokból kialakított veszély jellemzi; a bakui stadionban már most európai hangulat uralkodik, a hazai pálya pedig valódi erősségük lehet a folytatásban.

Newcastle United: Magabiztosan nyertek a Szarkák Belgiumban, az Union Saint-Gilloise vendégeként 4-0-ra. Eddie Howe együttese agresszív letámadással és gyors átmenetekkel dominált, és már most komoly eséllyel pályázik a felsőházra.

További feltörekvők: A Marseille a nyitóhéten 4-0-ra ütötte ki az Ajaxot, amivel hatalmasat lépett előre a koefficienshelyezéséhez képest. A Tottenham Hotspur egy év szünet után 1-0-ra verte a Villarrealt, majd 2-2-re végzett a norvég Bodø/Glimt vendégeként, ezzel stabilan a vártnál feljebb szerepel. Ezek a klubok mind jó rajtot vettek, és reális esélyük van a rájátszásra vagy akár a felsőházra.

A legnagyobb bukások

Liverpool: A koefficiens alapján élcsapatnak számít, ehhez képest a rajtja vegyesre sikerült: az első fordulóban ugyan hazai pályán 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot, de a második körben 1-0-ra kikapott a Galatasaray vendégeként. A jó nyitányt így gyorsan követte egy fájó vereség, amely a 17. helyre sodorta Szoboszlaiékat a ligatáblán.

Benfica: Két vereséggel kezdett, otthon 3-2 a Qarabag ellen, majd idegenben 1-0 a Chelsea vendégeként. A portugál rekordbajnok a vártnál sokkal gyengébb formát mutat, és már most kieső helyen áll.