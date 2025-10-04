Live
Két forduló után máris borult a papírforma. A legnagyobb szenzációt a Ferencvárost a selejtezőben búcsúztató azeri Qarabag szolgáltatja, amely váratlan bravúrokkal a tabella élmezőnyéig repült. Eközben több nagy név, köztük a Liverpool, a Benfica és az Ajax meglepően gyengén kezdett a Bajnokok Ligájában.

A Redditen nyilvánosságra hozott ábra az UEFA-koefficiens szerinti várható erősorrendet (C) hasonlítja össze az új, 36 csapatos liga­fázis két forduló utáni valós helyezéseivel (T). A különbség (D) mutatja, ki teljesít túl a várakozásokhoz képest (pozitív érték) és ki szerepel gyengébben a papírformánál (negatív érték) a Bajnokok Ligájában. A zöld értékek a meglepetéscsapatokat, a piros számok a csalódást keltő rajtot jelzik.

A Fradit kiejtő Qarabag parádésan rajtolt a Bajnokok Ligájában
A Fradit kiejtő Qarabag parádésan rajtolt a Bajnokok Ligájában
Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A Bajnokok Ligája legnagyobb nyertesei két kör után

Qarabag: Az elért két siker (Benfica 3–2 idegenben, Köbenhavn 2–0 otthon) alapján nem kérdés, hogy a koefficienshez képest túlteljesít. A csapat játékát fegyelmezett védekezés, gyors szélsők és pontrúgásokból kialakított veszély jellemzi; a bakui stadionban már most európai hangulat uralkodik, a hazai pálya pedig valódi erősségük lehet a folytatásban.

Newcastle United: Magabiztosan nyertek a Szarkák Belgiumban, az Union Saint-Gilloise vendégeként 4-0-ra. Eddie Howe együttese agresszív letámadással és gyors átmenetekkel dominált, és már most komoly eséllyel pályázik a felsőházra.

További feltörekvők: A Marseille a nyitóhéten 4-0-ra ütötte ki az Ajaxot, amivel hatalmasat lépett előre a koefficienshelyezéséhez képest. A Tottenham Hotspur egy év szünet után 1-0-ra verte a Villarrealt, majd 2-2-re végzett a norvég Bodø/Glimt vendégeként, ezzel stabilan a vártnál feljebb szerepel. Ezek a klubok mind jó rajtot vettek, és reális esélyük van a rájátszásra vagy akár a felsőházra.

After Matchday 2 of the UCL and Europa League league phase (and also the Conference League), who is overperforming and who is underperforming, according to the UEFA coefficients
byu/-building_ insoccer

A legnagyobb bukások

Liverpool: A koefficiens alapján élcsapatnak számít, ehhez képest a rajtja vegyesre sikerült: az első fordulóban ugyan hazai pályán 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot, de a második körben 1-0-ra kikapott a Galatasaray vendégeként. A jó nyitányt így gyorsan követte egy fájó vereség, amely a 17. helyre sodorta Szoboszlaiékat a ligatáblán.

Benfica: Két vereséggel kezdett, otthon 3-2 a Qarabag ellen, majd idegenben 1-0 a Chelsea vendégeként. A portugál rekordbajnok a vártnál sokkal gyengébb formát mutat, és már most kieső helyen áll.

Ajax: Az első fordulóban 2-0-ra kikapott az Intertől, majd Marseille-ben 4-0-s vereséget szenvedett. 

Az új rendszerben minden meccs fontos a Bajnokok Ligájában

Az új formátumban a legjobb 8 automatikusan nyolcaddöntős, a 9–24. hely rájátszást jelent, a 25–36. hely pedig kiesést. A korai bravúrok – mint a Qarabag hibátlan rajtja vagy a Newcastle idegenbeli 4-0-ja, illetve a Tottenham biztató kezdése – komoly előnyt adhatnak a hátralévő hat fordulóra. A Liverpool, a Benfica, az Ajax és a Leverkusen viszont már most hátrányból próbál kapaszkodni: ha nem javítanak, a tavaszi folytatás is veszélybe kerülhet számukra.

