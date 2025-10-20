A gloucestershire-i rendőrség közleménye szerint a tragikus baleset október 16-án, Witcombe közelében történt az A417-es autópályán, amikor a korábbi 78-szoros angol válogatott futballista fiának, Harley Pearce-nek a traktorja defektet kapott, majd letért az útról. A 21 éves fiú a helyszínen meghalt – írja a BBC.

Tragikus balesetben vesztette el egyetlen fiát Stuart Pearce

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Traktorbalesetben halt meg az angol legenda fia

Stuart Pearce két gyermeke közül Harley volt a legfiatalabb – korábbi feleségétől van egy lánya is, Chelsea. Harley apjával ellentétben nem lett futballista, vállalkozóként dolgozott, saját mezőgazdasági céget vezetett és több farmon is dolgozott Wiltshire és Gloucestershire között.

A család szívszorító üzenetben búcsúzott a tragikusan fiatalon elhunyt fiútól.

„A családunk megdöbbent és teljesen összetört szeretett fiunk, Harley elvesztése miatt. Egy lélek, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték. Csendes, visszahúzó, de mérhetetlen kedvesség lakozott benne, a mosolya egyszerűen ragályos volt. Ez a tragédia hatalmas űrt fog hagyni mindannyiunk szívében. Büszkék vagyunk arra, amilyen emberré vált. Örökké a mi ragyogó csillagunk marad. Nyugodj békében”.

Stuart Pearce egykori csapata, a Nottingham Forest – ahol a gyászoló apa pályafutása során több mint 500 meccsen lépett pályára – a közösségi oldalán emlékezett meg Harley-ról, akárcsak a Manchester City és a West Ham United.

„Mély szomorúsággal értesültünk Harley Pearce haláláról. A Nottingham Forestnél mindenki Stuarttal és a családjával van ebben nehéz időszakban” – írta a Premier League-klub.

We are saddened to hear of Harley Pearce's passing.



Everyone at the Club sends their deepest condolences to Stuart and his family at this tragic time. https://t.co/tDcba6ihCE — West Ham United (@WestHam) October 20, 2025

A korábbi kiváló angol labdarúgó, Stuart Pearce a Nottingham Forestnél kezdte edzői karrierjét, majd 2005 és 2007 között a Manchester City edzője volt, de dolgozott még az angol U21-es válogatottnál, és a felnőtt válogatottnak is volt megbízott szövetségi kapitánya, mielőtt 2014-ben visszatért volna a Nottingham Foresthez. Pearce legutóbb a Premier League-ben szereplő West Ham United edzői stábjában dolgozott David Moyes segítőjeként, ám 2022-ben távozott, azóta a TalkSport szakértőjeként tevékenykedik.