Hatalmas lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot a magyar futsal, azaz teremlabdarúgó-válogatott, amely a románok szurkolói balhéja ellenére, ellenséges légkörben vállalta a félbeszakadt meccs folytatását, s kiharcolta a továbbjutást Craiovában. A már az Európa-bajnokságra készülő magyar csapat kedélyeit az átélt borzalmak után az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) határozata borzolja.

A végén kiderül, hogy az ünneplő magyar csapat okozta a balhét, nem is a románok Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Ki okozta a balhét?

A Magyar Nemzet vette észre, hogy megszületett a döntés a román-magyar párharcról, azonban nincs köszönet a fegyelmi testület határozataiban. Románia megúszta pénzbüntetéssel a craiovai botrányt, elkerülte a zárt kapus büntetést.

Az UEFA döntése értelmében a román szurkolók elől a pályáról lemenekülő magyar válogatott helytelenül viselkedett.

A futsal Európa-bajnoki pótselejtező visszavágója egy időre félbeszakadt, mert román szurkolók rohantak keresztül a pályán, majd összetűzésbe kerültek a rendfenntartókkal.

Forrás: UEFA

Érthetetlen döntés

Összesen 30 ezer eurós, azaz mintegy 12 millió forintos pénzbüntetést kapott a rendező Románia a szeptember 24-i craiovai történésekért. Tömeges zavargásért rótta ki a legnagyobb, 15 ezres tételt az UEFA fegyelmi testülete, sporteseményre nem illő üzenetekért, tűzijáték használata miatt és a magyar himnusz megzavarásáért háromszor 5000 eurót kell fizetnie a Román Labdarúgó Szövetségnek.

Sem zárt kapus büntetéssel, de még felfüggesztett szektorbezárással sem sújtották a románokat... Bezzeg Magyarország megkapta a magáét: miközben figyelmeztetésben részesítették a román válogatottat, ugyanakkor szintén „a csapat nem megfelelő viselkedéséért” az MLSZ 1200 eurós (480 ezer forintos) pénzbüntetést kapott!

Az a magyar csapat, amely azonnal elhagyta a pályát testi épségét joggal féltve, amikor a román szurkolók átrohantak a pályán, miközben pont ott sarokrúgáshoz készülődött.

Nincs magyarázat

A határozatból nem derül ki, hogy ezért vagy más esetért marasztalták el a mieinket, akik nem provokálták a hazai szurkolókat, s csendben tűrték, hogy a magyar himnuszból teljesen kifütyülték a románok drukkerek.

És hogy még inkább igazságot szolgáltasson az UEFA, az első, debreceni találkozóért kizárólag Magyarországot marasztalta el: 11500 eurót (4,6 millió forintot) kell fizetnie az MLSZ-nek ugyancsak a játékosok viselkedése, illetve szurkolók transzparensei és a román himnusz megzavarása miatt.

