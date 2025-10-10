Live
Közelednek a magyar válogatott világbajnok selejtezői az örmények és a portugálok ellen, és Marco Rossi jó hírt kapott az egyik fiatal védőjéről. Balogh Botond, aki nyáron kölcsönbe került a Parmától a török élvonalbeli Kocaelisporhoz, bekerült a török bajnokság 8. fordulójának az álomcsapatába. A Cagdas Kocaeli beszámolója szerint a magyar hátvéd az Eyüpspor elleni győztes meccsen nyújtott remek teljesítményével érdemelte ki a helyét a hét csapatában.

A török Cagdas Kocaeli hírportál közölte, hogy Balogh Botond a török Süper Lig 8. fordulójának a legjobbjai közé került. Az álomcsapatot a Comparisonator állította össze, a Sofascore statisztikai adataira építve. A platform hetente közli a török élvonal legjobb tizenegyét a játékosok objektív mutatói – például szerelések, blokkok, passzpontosság vagy megnyert párharcok – alapján.

Balogh Botond olyan sztárcsapatokkal is farkasszemet nézhet Törökországban, mint az isztambuli Besiktas
Balogh Botond olyan sztárcsapatokkal is farkasszemet nézhet Törökországban, mint az isztambuli Besiktas
Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Balogh Botond játékát dicsérik Törökországban

Balogh 7,6-os pontszámot kapott, amivel az adott hét egyik legjobb védője lett. A Kocaelispor az Eyüpspor ellen 1-0-ra győzött, és a lap szerint a magyar hátvéd kulcsszerepet játszott abban, hogy klubcsapata megőrizte a kapuját a góltól. A cikk kiemelte, hogy Balogh „biztonságot és nyugalmat adott a védelemnek”, és játékával meghatározta a mérkőzés ritmusát.

Balogh a nyáron érkezett Törökországba kölcsönben az olasz Parma csapatától, a 2025/26-os szezon végéig. A 23 éves védő továbbra is az olasz gárda játékosa marad, de a török élvonalban rendszeres játéklehetőséghez jut, gyorsan alapemberré is vált. 

A magyar válogatott szempontjából ez különösen jó hír, hiszen Marco Rossi együttese a következő napokban két fontos vb-selejtezőre készül: előbb Örményország ellen október 11-én a Puskás Arénában, majd vendégként Portugália ellen október 15-én lép pályára.

 

A volt Fradi-támadó is remekel

Érdekesség, hogy a hét álomcsapatába bekerült a korábbi ferencvárosi támadó, Olekszandr Zubkov is, aki jelenleg a Trabzonspor játékosa. Zubkov az Antalyaspor elleni 2-0-s győzelem során gólt szerzett és gólpasszt adott, a török sajtó szerint pedig a mérkőzés embere volt 8,4-es értékeléssel.

Rossi két nagy kedvence az utolsó esélybe kapaszkodhat

 

