A török Cagdas Kocaeli hírportál közölte, hogy Balogh Botond a török Süper Lig 8. fordulójának a legjobbjai közé került. Az álomcsapatot a Comparisonator állította össze, a Sofascore statisztikai adataira építve. A platform hetente közli a török élvonal legjobb tizenegyét a játékosok objektív mutatói – például szerelések, blokkok, passzpontosság vagy megnyert párharcok – alapján.

Balogh Botond olyan sztárcsapatokkal is farkasszemet nézhet Törökországban, mint az isztambuli Besiktas

Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Balogh Botond játékát dicsérik Törökországban

Balogh 7,6-os pontszámot kapott, amivel az adott hét egyik legjobb védője lett. A Kocaelispor az Eyüpspor ellen 1-0-ra győzött, és a lap szerint a magyar hátvéd kulcsszerepet játszott abban, hogy klubcsapata megőrizte a kapuját a góltól. A cikk kiemelte, hogy Balogh „biztonságot és nyugalmat adott a védelemnek”, és játékával meghatározta a mérkőzés ritmusát.

Balogh a nyáron érkezett Törökországba kölcsönben az olasz Parma csapatától, a 2025/26-os szezon végéig. A 23 éves védő továbbra is az olasz gárda játékosa marad, de a török élvonalban rendszeres játéklehetőséghez jut, gyorsan alapemberré is vált.

A magyar válogatott szempontjából ez különösen jó hír, hiszen Marco Rossi együttese a következő napokban két fontos vb-selejtezőre készül: előbb Örményország ellen október 11-én a Puskás Arénában, majd vendégként Portugália ellen október 15-én lép pályára.

A volt Fradi-támadó is remekel

Érdekesség, hogy a hét álomcsapatába bekerült a korábbi ferencvárosi támadó, Olekszandr Zubkov is, aki jelenleg a Trabzonspor játékosa. Zubkov az Antalyaspor elleni 2-0-s győzelem során gólt szerzett és gólpasszt adott, a török sajtó szerint pedig a mérkőzés embere volt 8,4-es értékeléssel.