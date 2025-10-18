A találkozót a Montjuic Stadionban játszották, ahol a Barca már a 13. percben megszerezte a vezetést: Pedri talált be Lamine Yamal passza után, pontos lövése a kapu jobb oldalában kötött ki (1-0). A Girona azonban gyorsan válaszolt, amikor a 20. percben Axel Witsel egy látványos, ollózós mozdulattal egyenlített (a gól itt megnézhető).

Flick keserédes mérkőzése: a Barca nyert, de az edzőt kiállították

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A hosszabbításban megmenekült a Barca

A második félidőben a Barcelona hiába próbálta beszorítani riválisát, a vendégek szervezetten védekeztek, miközben kontráik veszélyesek maradtak. A 82. percben Ronald Araújo állt be, aki 11 perccel később hőssé vált: a 93. percben fejjel a hálóba csúsztatott, ezzel megszerezve a győztes gólt.

Flicket kiállították, de elégedett

A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a játékvezető piros lapot adott Hansi Flicknek, miután a német edző hevesen reklamált egy vitatott ítélet miatt. Flick így a következő bajnokin nem ülhet le a kispadra. Hogy ki lesz az ellenfél? Természetesen a Real Madrid.

A találkozó elején mindkét csapat játékosai 15 másodpercig mozdulatlanul álltak a kezdés után, tiltakozásul a La Liga döntése ellen, amely szerint egy bajnokit az Egyesült Államokban rendeznének.

A meccs után Flick így értékelt:

Nagyon elégedett vagyok Araújóval. Mindig példát mutat a hozzáállásával – tudtam, hogy ha pályára küldöm, száz százalékot fog adni. Az ilyen győzelmek rengeteget számítanak az önbizalmunk szempontjából.

A meccs hőse, Araújo is megszólalt a lefújás után: „Nagyon büszke vagyok a csapatra. Nehéz helyzetekben is megőrizzük a hitünket, mindig tudjuk, hogy képesek vagyunk győzni. Ez a diadal a mentalitásunkról szól.”

A sikerrel a Barcelona ideiglenesen átvette a vezetést a bajnoki tabellán.