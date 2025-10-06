Live
Aitana Bonmatí idén sorozatban harmadik alkalommal nyerte meg a női Aranylabdát, amivel a futball legnagyobb sztárjai közé került. A Barcelona sztárfutballistája most most olyan legendák nyomdokaiba lépett, mint Lionel Messi, vagy Michel Platini, pedig a pályafutása egészen másképp is alakulhatott volna, ugyanis tinédzser korában majdnem felhagyott a futballal.

A hagyományoknak megfelelően idén szeptember végén Párizsban adták át az Aranylabdát, amit a Paris Saint-Germain támadója, Ousmane Dembélé nyert meg. Az idén hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát pedig az FC Barcelona középpályása, Aitana Bonmatí kapta meg, akit sorozatban harmadszor választottak meg a legjobbnak.

L-R Aitana Bonmati of FC Barcelona Femeniand Beth Mead of Arsenal during Woman's Champions League Group C between Arsenal Women and Barcelona Femenino at Emirates Stadium, Crawly on 09th December, 2021 (Photo by Action Foto Sport/NurPhoto) (Photo by Action Foto Sport / NurPhoto via AFP)
A Barcelona női sztárfocistája, Aitana Bonmatí
Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A Barcelona mentette meg a futball királynőjét

A 27 éves spanyol futballista tehetségére már egészen fiatalon felfigyeltek, ám akkoriban a női labdarúgás még Spanyolországban is gyerekcipőben járt. Bonmatí a Club Deportiu Ribes csapatában kezdte pályafutását, ahol fiúkkal együtt kellett játszania, mivel akkoriban nem voltak kimondottan női csapatok, de legalábbis nem sok. Öt év után a Club de Futbol Cubelleshez igazolt, ám a tehetséges középpályás itt is az egyetlen lány volt a csapatban. A pályafutása aztán tinédzserként majdnem véget ért, mivel Katalóniában az erre vonatkozó szabályok nem teszik lehetővé, hogy egy 14 éves kort betöltő játékos vegyes csapatban szerepeljen. 

Szerencséjére a Barcelona közbelépett és leigazolta, mielőtt még felhagyott volna a futballal.

Barcelona's Spanish midfielder Aitana Bonmati celebrates after scoring a goal during the women's UEFA Champions League quarter final second leg football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on March 30, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Bonmatí ötször nyerte meg a spanyol bajnokságot a Barcával
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Ugyanakkor a Barcelonának a 2010-es évek elején még nem volt profi női csapata, így a jobb lehetőség miatt Bonmatí kis híján az Egyesült Államokba költözött a családjával, ahol a női labdarúgás akkoriban sokkal előrébb járt. Végül Bonmatí maradt, a többi pedig már történelem.

Xavit is lenyűgözte a Barcelona sztárja

A világhírű La Masia akadémiáján nevelkedett, ahol ugyanazt a futballfilozófiát tanulta, amit Leionel Messi, Xavi, vagy épp Andrés Iniesta. A Barcelona felnőtt női csapatában mindössze 16 évesen mutatkozott be, rövid idő alatt pedig kulcsjátékossá nőtte ki magát. A 2018/19-es idényben Bajnokok Ligája döntőbe vezette a katalánokat, ám a női labdarúgást akkoriban abszolút uraló Olympique Lyon 4-1-re diadalmaskodott a budapesti Groupama Arénában.

Önmagamra emlékeztet. A futball mindenekelőtt arról szól, hogy értsd a játékot. A tehetség mindig felülmúlja a fizikai erőt, mert ez a futball lényege”

 – mondta korábban Bonmatíval kapcsolatban a Barcelona legendás középpályása, Xavi Hernández.

Former Spanish football player Andres Iniesta congratulates Barcelona's Spanish midfielder and Ballon dOr 2024 winner Aitana Bonmati after she received the Woman Ballon d'Or award during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP)
Bonmatí játékát sokan Andrés Iniestáéhoz és Xavi Hernándezéhez hasonlítják
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Aitana és a Barcelona aztán két évvel később csúcsra ért, miután a 2021-es BL-döntőben legyőzte a Chelsea-t. A finálé legjobb lejátkosának is megválasztották Bonmatít, akinek azonban az első európai kupagyőzelme még nem hozta meg az egyéni trófeákat.

Messi és Platini nyomdokaiban

A spanyol futballzseni mostanra viszont a világ legjobb női focistájává nőtte ki magát. A Barcelonával eddig háromszor triplázó Bonmatí öt spanyol bajnoki cím mellett három-három alkalommal hódította el a Bajnokok Ligáját és a spanyol Király-kupát. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél kétszer választották meg az év női labdarúgójának, a BL-ben háromszor volt a szezon játékosa, emellett ő lett a 2025-ös női Európa-bajnokság legértékesebb játékosa is. 

Az igazi áttörés viszont a szeptemberi párizsi Aranylabda-gálán történt, ahol zsinórban harmadszor nyerte el a labdarúgás legrangosabb egyéni díját. A női fociban hasonlóra soha nem volt még példa, igaz csupán hét éve osztják ki ezt az elismerést. Viszont a férfiak között sem túl gyakori, hogy valaki triplázzon. Eddig csupán Lionel Messi és Michael Platini tudta zsinórban háromszor elhódítani az Aranylabdát. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy 2018 óta ötödször nyert Barcelona-játékos, ugyanis Bonmatí előtt kétszer Alexia Putellas érdemelte ki a díjat.

Aitana Bonmati presents the trophy for her third Ballon d'Or to the supporters before the match between FC Barcelona Women and RCD Espanyol Women, corresponding to week 5 of the Liga F Moeve, at the Johan Cruyff Stadium in Barcelona, Spain, on September 27, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Aitana Bonmati az első női focista, aki háromszor nyerte el az Aranylabdát
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét 2023-ban érte el, amikor a spanyol válogatottat világbajnoki címre vezette. A nyári Európa-bajnokság előtt aztán kórházba került vírusos agyhártyagyulladás miatt, de időben felépült a betegségből így nem kellett kihagynia a tornát. Sőt, a Németország elleni elődöntőben győztes gólt lőtt a hosszabbításban, azonban a fináléban 1-1-es döntetlent követően a spanyolok tizenegyesekkel kikaptak a címvédő angoloktól.

Spain's midfielder #06 Aitana Bonmati holds walks away with the Best Player of the Tournament Award, after Spain lost to England in the UEFA Women's Euro 2025 final football match between England and Spain at the St. Jakob-Park Stadium in Basel, on July 27, 2025. England beat Spain 3-1 on penalties to win the Women's Euro 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Az Eb-győzelem nem jött össze, de a torna legjobb játékosának megválasztották
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A 161 centis Aitana Bonmatí nem éppen magas játékos, de a fizikai hátrányát óriási futballintelligenciával és elképesztő sebességével képes kompenzálni, ráadásul nem csak támadásban, hanem védekezésben is kimagasló. Utóbbi nem akkora meglepetés, hiszen védőként kezdte a karrierjét. Ám annak köszönhetően, hogy úgy lát a pályán, ahogy csak kevesen, feltolták a középpályára, ahol már kamatoztatni tudja az adottságait. A labdaérintései, a technikai és taktikai megoldásai már-már a Guardiola féle Barcelona legendás „tiki-taka” mestereit idézik.

Forradalmárok gyereke, az egyenjogúságért küzd

A világbajnok középpályás nem csupán a futballpályán mutatja meg hétről hétre a nagyságát, de rendszeresen kiáll a nők egyenlőségéért, részt vesz jótékonysági eseményeken, emellett a Johan Cruyff Alapítvány és az ENSZ Menekültügyi Hivatalának is a nagykövete. Nem véletlen, hogy 2023-ban a BBC a világ 100 legbefolyásosabb nője közé választotta.

Joan Laporta klubelnök a Barcelona csodatinijével, Lamine Yamallal, a legjobb női kapusnak megválasztott Vicky Lopezzel és aranylabdás Aitana Bonmatíval a 2024-es gálán
Joan Laporta klubelnök a Barcelona csodatinijével, Lamine Yamallal, a legjobb női fiatal játékosnak megválasztott Vicky Lopezzel és az aranylabdás Aitana Bonmatíval a párizsi gálán
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Kevesen tudják, de Aitana Bonmatí az édesanyja után kapta a vezetéknevét. Amikor a Barca sztárja 1998-ban megszületett, akkor Spanyolországban még az a törvény volt érvényben, hogy az újszülötteknek első sorban az apa vezetéknevét kell viselniük és az anya nevét csak másodlagosan kaphatják meg. Bonmatí szülei azonban ezzel dacolva – egy politikussal és jogászokkal együttműködve – megváltoztatták Spanyolországban a vezetéknevekkel kapcsolatos törvényeket, ugyanis az általuk benyújtott javaslatot 1999-ben elfogadta a spanyol kormány.

Az immáron háromszoros aranylabdás klasszis az idei szezont is bombaformában kezdte, négy meccsen öt gólt és egy gólpasszt szerzett, a Barcelona pedig hat forduló után magabiztosan vezeti a bajnokságot. Az már most látszik, hogy Bonmatí minden idők egyik legnagyobb női futballistájává emelkedik és évtizedek múltán is emlékezni fognak rá. Így gyakorlatilag már nem az a kérdés, hogy megnyeri-e a negyedik aranylabdáját, hanem az, hogy erre mikor kerül sor, illetve hogy összesen mennyit fog még bezsebelni.

