A hagyományoknak megfelelően idén szeptember végén Párizsban adták át az Aranylabdát, amit a Paris Saint-Germain támadója, Ousmane Dembélé nyert meg. Az idén hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát pedig az FC Barcelona középpályása, Aitana Bonmatí kapta meg, akit sorozatban harmadszor választottak meg a legjobbnak.

A Barcelona női sztárfocistája, Aitana Bonmatí

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

A Barcelona mentette meg a futball királynőjét

A 27 éves spanyol futballista tehetségére már egészen fiatalon felfigyeltek, ám akkoriban a női labdarúgás még Spanyolországban is gyerekcipőben járt. Bonmatí a Club Deportiu Ribes csapatában kezdte pályafutását, ahol fiúkkal együtt kellett játszania, mivel akkoriban nem voltak kimondottan női csapatok, de legalábbis nem sok. Öt év után a Club de Futbol Cubelleshez igazolt, ám a tehetséges középpályás itt is az egyetlen lány volt a csapatban. A pályafutása aztán tinédzserként majdnem véget ért, mivel Katalóniában az erre vonatkozó szabályok nem teszik lehetővé, hogy egy 14 éves kort betöltő játékos vegyes csapatban szerepeljen.

Szerencséjére a Barcelona közbelépett és leigazolta, mielőtt még felhagyott volna a futballal.

Bonmatí ötször nyerte meg a spanyol bajnokságot a Barcával

Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Ugyanakkor a Barcelonának a 2010-es évek elején még nem volt profi női csapata, így a jobb lehetőség miatt Bonmatí kis híján az Egyesült Államokba költözött a családjával, ahol a női labdarúgás akkoriban sokkal előrébb járt. Végül Bonmatí maradt, a többi pedig már történelem.

Xavit is lenyűgözte a Barcelona sztárja

A világhírű La Masia akadémiáján nevelkedett, ahol ugyanazt a futballfilozófiát tanulta, amit Leionel Messi, Xavi, vagy épp Andrés Iniesta. A Barcelona felnőtt női csapatában mindössze 16 évesen mutatkozott be, rövid idő alatt pedig kulcsjátékossá nőtte ki magát. A 2018/19-es idényben Bajnokok Ligája döntőbe vezette a katalánokat, ám a női labdarúgást akkoriban abszolút uraló Olympique Lyon 4-1-re diadalmaskodott a budapesti Groupama Arénában.

Önmagamra emlékeztet. A futball mindenekelőtt arról szól, hogy értsd a játékot. A tehetség mindig felülmúlja a fizikai erőt, mert ez a futball lényege”

– mondta korábban Bonmatíval kapcsolatban a Barcelona legendás középpályása, Xavi Hernández.