A hagyományoknak megfelelően idén szeptember végén Párizsban adták át az Aranylabdát, amit a Paris Saint-Germain támadója, Ousmane Dembélé nyert meg. Az idén hetedik alkalommal odaítélt női Aranylabdát pedig az FC Barcelona középpályása, Aitana Bonmatí kapta meg, akit sorozatban harmadszor választottak meg a legjobbnak.
A 27 éves spanyol futballista tehetségére már egészen fiatalon felfigyeltek, ám akkoriban a női labdarúgás még Spanyolországban is gyerekcipőben járt. Bonmatí a Club Deportiu Ribes csapatában kezdte pályafutását, ahol fiúkkal együtt kellett játszania, mivel akkoriban nem voltak kimondottan női csapatok, de legalábbis nem sok. Öt év után a Club de Futbol Cubelleshez igazolt, ám a tehetséges középpályás itt is az egyetlen lány volt a csapatban. A pályafutása aztán tinédzserként majdnem véget ért, mivel Katalóniában az erre vonatkozó szabályok nem teszik lehetővé, hogy egy 14 éves kort betöltő játékos vegyes csapatban szerepeljen.
Szerencséjére a Barcelona közbelépett és leigazolta, mielőtt még felhagyott volna a futballal.
Ugyanakkor a Barcelonának a 2010-es évek elején még nem volt profi női csapata, így a jobb lehetőség miatt Bonmatí kis híján az Egyesült Államokba költözött a családjával, ahol a női labdarúgás akkoriban sokkal előrébb járt. Végül Bonmatí maradt, a többi pedig már történelem.
A világhírű La Masia akadémiáján nevelkedett, ahol ugyanazt a futballfilozófiát tanulta, amit Leionel Messi, Xavi, vagy épp Andrés Iniesta. A Barcelona felnőtt női csapatában mindössze 16 évesen mutatkozott be, rövid idő alatt pedig kulcsjátékossá nőtte ki magát. A 2018/19-es idényben Bajnokok Ligája döntőbe vezette a katalánokat, ám a női labdarúgást akkoriban abszolút uraló Olympique Lyon 4-1-re diadalmaskodott a budapesti Groupama Arénában.
Önmagamra emlékeztet. A futball mindenekelőtt arról szól, hogy értsd a játékot. A tehetség mindig felülmúlja a fizikai erőt, mert ez a futball lényege”
– mondta korábban Bonmatíval kapcsolatban a Barcelona legendás középpályása, Xavi Hernández.
Aitana és a Barcelona aztán két évvel később csúcsra ért, miután a 2021-es BL-döntőben legyőzte a Chelsea-t. A finálé legjobb lejátkosának is megválasztották Bonmatít, akinek azonban az első európai kupagyőzelme még nem hozta meg az egyéni trófeákat.
A spanyol futballzseni mostanra viszont a világ legjobb női focistájává nőtte ki magát. A Barcelonával eddig háromszor triplázó Bonmatí öt spanyol bajnoki cím mellett három-három alkalommal hódította el a Bajnokok Ligáját és a spanyol Király-kupát. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél kétszer választották meg az év női labdarúgójának, a BL-ben háromszor volt a szezon játékosa, emellett ő lett a 2025-ös női Európa-bajnokság legértékesebb játékosa is.
Az igazi áttörés viszont a szeptemberi párizsi Aranylabda-gálán történt, ahol zsinórban harmadszor nyerte el a labdarúgás legrangosabb egyéni díját. A női fociban hasonlóra soha nem volt még példa, igaz csupán hét éve osztják ki ezt az elismerést. Viszont a férfiak között sem túl gyakori, hogy valaki triplázzon. Eddig csupán Lionel Messi és Michael Platini tudta zsinórban háromszor elhódítani az Aranylabdát. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy 2018 óta ötödször nyert Barcelona-játékos, ugyanis Bonmatí előtt kétszer Alexia Putellas érdemelte ki a díjat.
Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét 2023-ban érte el, amikor a spanyol válogatottat világbajnoki címre vezette. A nyári Európa-bajnokság előtt aztán kórházba került vírusos agyhártyagyulladás miatt, de időben felépült a betegségből így nem kellett kihagynia a tornát. Sőt, a Németország elleni elődöntőben győztes gólt lőtt a hosszabbításban, azonban a fináléban 1-1-es döntetlent követően a spanyolok tizenegyesekkel kikaptak a címvédő angoloktól.
A 161 centis Aitana Bonmatí nem éppen magas játékos, de a fizikai hátrányát óriási futballintelligenciával és elképesztő sebességével képes kompenzálni, ráadásul nem csak támadásban, hanem védekezésben is kimagasló. Utóbbi nem akkora meglepetés, hiszen védőként kezdte a karrierjét. Ám annak köszönhetően, hogy úgy lát a pályán, ahogy csak kevesen, feltolták a középpályára, ahol már kamatoztatni tudja az adottságait. A labdaérintései, a technikai és taktikai megoldásai már-már a Guardiola féle Barcelona legendás „tiki-taka” mestereit idézik.
A világbajnok középpályás nem csupán a futballpályán mutatja meg hétről hétre a nagyságát, de rendszeresen kiáll a nők egyenlőségéért, részt vesz jótékonysági eseményeken, emellett a Johan Cruyff Alapítvány és az ENSZ Menekültügyi Hivatalának is a nagykövete. Nem véletlen, hogy 2023-ban a BBC a világ 100 legbefolyásosabb nője közé választotta.
Kevesen tudják, de Aitana Bonmatí az édesanyja után kapta a vezetéknevét. Amikor a Barca sztárja 1998-ban megszületett, akkor Spanyolországban még az a törvény volt érvényben, hogy az újszülötteknek első sorban az apa vezetéknevét kell viselniük és az anya nevét csak másodlagosan kaphatják meg. Bonmatí szülei azonban ezzel dacolva – egy politikussal és jogászokkal együttműködve – megváltoztatták Spanyolországban a vezetéknevekkel kapcsolatos törvényeket, ugyanis az általuk benyújtott javaslatot 1999-ben elfogadta a spanyol kormány.
Az immáron háromszoros aranylabdás klasszis az idei szezont is bombaformában kezdte, négy meccsen öt gólt és egy gólpasszt szerzett, a Barcelona pedig hat forduló után magabiztosan vezeti a bajnokságot. Az már most látszik, hogy Bonmatí minden idők egyik legnagyobb női futballistájává emelkedik és évtizedek múltán is emlékezni fognak rá. Így gyakorlatilag már nem az a kérdés, hogy megnyeri-e a negyedik aranylabdáját, hanem az, hogy erre mikor kerül sor, illetve hogy összesen mennyit fog még bezsebelni.