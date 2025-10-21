A Barcelona számára életbe vágó volt, hogy az előző fordulóban a Paris Saint-Germaintől elesznevedett hazai vereség után az újabb otthoni meccsüket már megnyerjék. A két meccs után egy ponttal álló, de már az Arsenal elleni 0-2 alkalmával is jól játszó görögök pedig kimondva is bravúrra készültek a Mont Juicon rendezett meccsen.

Fermin López (b.) volt ezúttal a Barcelona támadógépezetének ékköve

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

A Barca már az első félidőben is nyomasztó 70-30-as labdabirtoklási fölényben játszott és Fermin López góljával már a 7. percben vezetést szerzett. Az Olimpiakosz bátran focizott, de gólt nem tudott szerezni, nem úgy, mint a Barca és Fermin, aki megduplázta a katalánok előnyét.

Különös ítéletek a Barcelona meccsén

Az 50. percben aztán El Kaabi szép góljával szépített az Olimpiakosz, csakhogy másfél perccel később már újra 2-0 volt az állás. A svájci Urs Schnydert ugyanis kirendelte a vonal mellé a VAR-szobában ülő kollégája, hogy nézzen meg egy büntetőgyanús esetet. És valóban, a balról érkező beadás hiába fejelte kapura egy vendég játékos, a labdába kézzel beleütött egy hazai védő, így már az sem számított, hogy az a lesen álló Podence elé pattant, akinek a beadásából aztán a gól született.

A megítélt büntetőt El Kaabi a bal kapufa segítségével lőtte a kapuba, megszerezve az Olimpiakosz első idei Bajnokok Ligája-gólját.

Sokáig azonban nem örülhettek a görögök, az 57. percben ugyanis Casado játszotta el nagyon hitelesen, hogy arcul csapta őt Hezze, aki megkapta a második sárga lapját, egyúttal a pirosat is. José Luis Mendilibar hiába reklamált videózásért, sárga lapot nem nézhet vissza a VAR, hiába második és lesz belőle piros lap.

Innen már sétagalopp volt

Az emberelőnyt aztán profin kihasználta a Barca: a 68. percben Yamal rúgta be a Rashford által „kiharcolt” büntetőt, majd az angol támadó is lőtt egyet, hogy aztán Fermin harmadik gólja után ő maga is duplázni tudjon. Ezzel Fermin López 3, míg Rashford Kylian Mbappéhoz hasonlóan már 5 gólnál jár az idei sorozatban.

Eredmények, BL, ligaszakasz, 3. forduló:

FC Barcelona–Olimpiakosz 6-1 (2-0)

gól: Fermin López 7., 39., 76., Yamal 68. (11-esből), Rashford 74., 79.

Kajrat Almati–Pafosz 0-0