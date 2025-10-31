Live
Nehezen csillapodnak a kedélyek a múlt hétvégi el Clásico után. A címvédő Barcelona játékosai állítólag rendkívül frusztráltak voltak a Real Madridtól elszenvedett vereség után, az egyikük még nyíltan hadat is üzent a listavezetőnek.

Botrányos tömegjelenettel ért véget múlt vasárnap a Real Madrid-Barcelona rangadó, amelyen a címvédő katalán együttes 2-1-re kikapott. A lefújás után a gránátvörös-kékek rendkívül frusztráltak voltak, nem csak az eredmény miatt, hanem a játék miatt is.

Zsinórban négy győztes el Clásico után kapott ki a Barcelona
Nehezen emésztik meg a Barcelona játékosai, hogy zsinórban négy győztes el Clásico után kaptak ki a Real Madridtól 
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Barcelona játékosa ígéretet tett: nincs több vereség a Real Madrid ellen

Habár a Barcelona birtokolta többet a labdát, sőt a második félidő nagy részében a Real Madrid térfelén zajlott a játék, az eltiltott Hansi Flick vezetőedzőt nélkülöző címvédő mégis abszolút tehetetlen volt – amit jól mutat, hogy az egész meccs alatt csupán két gólhelyzete volt. A Barca négy egymást követő győzelem után kapott ki az ősi riválistól, amit a játékosok nehezen tudtak megemészteni. 

A Catalunya Radio információi szerint a mérkőzés után a Barcelona egyik játékosa fogadalmat tett a csapattársainak az öltözőben.

Hadd élvezzék ezt a győzelmet, mert ez volt az utolsó, hogy ebben a szezonban legyőztek minket

 – hangzott el állítólag az ígéret. Bár azt pontosan nem tudni, kinek a szájából, csak annyi bizonyos, hogy az egyik kezdőjátékosról van szó. A beszámolók szerint csalódottság helyett inkább felfokozott és harcias hangulat uralkodott az öltözőben a meccs után, a játékosok ugyanis biztosak benne, hogy a legerősebb összeállításban képesek lesznek újra legyőzni a Királyi Gárdát, amely múlt hétvégi sikerével öt ponttal előzi meg jelenleg a második Barcelonát a tabellán. 

A visszavágásra azonban egyelőre még várniuk kell a barcelonai futballistáknak, ugyanis hacsak a kupaküzdelmek során nem keresztezik egymás útját, akkor leghamarabb május 10-én játszanak legközelebb a Real Madriddal a La Liga 35. fordulójában.

