Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya visszautasította Hansi Flick szavait. A Barcelona edzője korábban azért fakadt ki, mert szerinte a 18 éves Lamine Yamalt sérülten játszatták a nemzeti csapat legutóbbi világbajnoki selejtezőin.

Lamin Yamal, a Barcelona támadója szeptemberben kezdőként lépett pályára a Bulgária és a Törökország elleni vb-selejtező mérkőzéseken, ezt követően pedig ágyéksérüléssel érkezett vissza csapatához, ami miatt miatt négy mérkőzést ki kellett hagynia. 

Hansi Flick szerint a Barcelona támadóját fölöslegesen játszatták a válogatottban
Fotó: Nikolay Doychinov/AFP

Az Aranylabda-szavazáson második helyen végző támadó múlt hétvégén a Real Sociedad elleni 2-1-re megnyert bajnokin gólpasszal tért vissza a Barcelona csapatába, most pedig ismét bekerült a válogatott keretébe, aminek nyilván nem örülnek a katalán klubnál. 

A szövetségi kapitány válaszolt a Barcelona edzőjének

A kerethirdetés után megkérdezték Luis de la Fuente szövetségi kapitányt, hogy hibázott-e a múlt hónapban Lamine Yamal szerepeltetésével, a spanyol szakember azonban hangsúlyozta, hogy nem bánja a történteket. 

Semmiféle kockázatot nem vállaltunk. Bárki is jön a válogatotthoz, egészségesen, játékra alkalmas állapotban érkezik. Amikor meg idő előtt távoznak a válogatottól, az azért van, mert úgy ítéltük meg, hogy kockázatos nálunk maradni” 

– idézi a The Athletic a spanyol válogatott szövetségi kapitányát, akit korábban élesen bírált Hansi Flick, a Barcelona edzője. 

Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Serhat Cetinkaya/Anadolu via AFP

Hansi Flick, a Barcelona edzője azt állította, hogy Lamine Yamalnak már akkor fájdalmai voltak, amikor szeptemberben csatlakozott a spanyol válogatotthoz. A német szakember hangsúlyozta, hogy a 18 éves támadó nem is edzett a nemzeti csapattal, a bolgárok és a törökök elleni meccseket is csak fájdalomcsillapítókkal vállalta. 

Mindkét mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt” 

mondta csalódottan Flick, egyértelműen a spanyol szövetséget okolva Yamal helyzetéért.

Hansi Flick csereként számít vasárnap Lamine Yamalra
Hansi Flick keményen kritizálta a spanyol szövetséget
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A spanyol válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy nincs konfliktusa a Barcelona edzőjével, de megjegyezte, hogy kicsivel több empátiát várna valakitől, aki korábban szintén dolgozott szövetségi kapitányként. 

Nincs konfliktusom Flickkel. Egyszerűen csak megleptek a megjegyzései, miszerint nem törődünk a játékosokkal, és mivel ő már volt válogatott edző, úgy gondoltam, hogy megvan benne az empátia. De nincs semmi különös, mindenki azt mondja, amit mondania kell” 

– mondta De la Fuente, aki határozott nemmel felelt arra a kérdésre, hogy Lamine Yamal sérülten játszott-e a bolgárok vagy a törökök ellen. 

Mindig igazat mondok. Annyi történt, hogy amikor véget ért a törökök elleni meccs, akadt egy kis problémája. De nem játszatok olyan játékosokat, akik sérültek. Az orvosi szolgálatunk elmagyarázta, én is elmagyaráztam. Hogy a meccs után lett-e újabb problémája, azt nem tudom” 

– folytatta hozzá a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. 

Lamine Yamal jövő hétfőn csatlakozik a spanyol válogatotthoz, De la Fuente pedig azt mondta, beszélni fog a játékossal, a válogatott orvosi stábja felméri majd az állapotát, mielőtt döntenek arról, hogy ott tartják-e a nemzeti csapatnál.

„Beszélünk a játékosokkal, első kézből tudjuk, hogy vannak. Ha egy klub azt mondja nekünk, hogy egy játékosnak problémája van, akkor kivizsgáljuk. Meglátjuk, hogyan teljesít Lamine ezen a hétvégén” – tette hozzá Luis de la Fuente. 

