Lamin Yamal, a Barcelona támadója szeptemberben kezdőként lépett pályára a Bulgária és a Törökország elleni vb-selejtező mérkőzéseken, ezt követően pedig ágyéksérüléssel érkezett vissza csapatához, ami miatt miatt négy mérkőzést ki kellett hagynia.

Hansi Flick szerint a Barcelona támadóját fölöslegesen játszatták a válogatottban

Fotó: Nikolay Doychinov/AFP

Az Aranylabda-szavazáson második helyen végző támadó múlt hétvégén a Real Sociedad elleni 2-1-re megnyert bajnokin gólpasszal tért vissza a Barcelona csapatába, most pedig ismét bekerült a válogatott keretébe, aminek nyilván nem örülnek a katalán klubnál.

A szövetségi kapitány válaszolt a Barcelona edzőjének

A kerethirdetés után megkérdezték Luis de la Fuente szövetségi kapitányt, hogy hibázott-e a múlt hónapban Lamine Yamal szerepeltetésével, a spanyol szakember azonban hangsúlyozta, hogy nem bánja a történteket.

Semmiféle kockázatot nem vállaltunk. Bárki is jön a válogatotthoz, egészségesen, játékra alkalmas állapotban érkezik. Amikor meg idő előtt távoznak a válogatottól, az azért van, mert úgy ítéltük meg, hogy kockázatos nálunk maradni”

– idézi a The Athletic a spanyol válogatott szövetségi kapitányát, akit korábban élesen bírált Hansi Flick, a Barcelona edzője.

Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Serhat Cetinkaya/Anadolu via AFP

Hansi Flick, a Barcelona edzője azt állította, hogy Lamine Yamalnak már akkor fájdalmai voltak, amikor szeptemberben csatlakozott a spanyol válogatotthoz. A német szakember hangsúlyozta, hogy a 18 éves támadó nem is edzett a nemzeti csapattal, a bolgárok és a törökök elleni meccseket is csak fájdalomcsillapítókkal vállalta.

Mindkét mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt”

– mondta csalódottan Flick, egyértelműen a spanyol szövetséget okolva Yamal helyzetéért.

Hansi Flick keményen kritizálta a spanyol szövetséget

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/AFP

A spanyol válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy nincs konfliktusa a Barcelona edzőjével, de megjegyezte, hogy kicsivel több empátiát várna valakitől, aki korábban szintén dolgozott szövetségi kapitányként.

Nincs konfliktusom Flickkel. Egyszerűen csak megleptek a megjegyzései, miszerint nem törődünk a játékosokkal, és mivel ő már volt válogatott edző, úgy gondoltam, hogy megvan benne az empátia. De nincs semmi különös, mindenki azt mondja, amit mondania kell”

– mondta De la Fuente, aki határozott nemmel felelt arra a kérdésre, hogy Lamine Yamal sérülten játszott-e a bolgárok vagy a törökök ellen.

Mindig igazat mondok. Annyi történt, hogy amikor véget ért a törökök elleni meccs, akadt egy kis problémája. De nem játszatok olyan játékosokat, akik sérültek. Az orvosi szolgálatunk elmagyarázta, én is elmagyaráztam. Hogy a meccs után lett-e újabb problémája, azt nem tudom”

– folytatta hozzá a spanyol válogatott szövetségi kapitánya.