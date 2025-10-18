Az októberi válogatott szünet után folytatódik a spanyol bajnokság küzdelmei. A címvédő Barcelona a 18. helyen álló Girona együttesét fogadja. Spanyol sajtóhírek szerint azonban könnyen lehet, hogy a mérkőzésen tüntetésre is sor kerülhet.

A Barcelona játékosai nem örülnek, hogy kihagyták őket a döntéshozatalból

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Demonstrációra készülnek a játékosok a Barcelona meccsén

Mint ismert, a La Liga 17. fordulójában a címvédő Barcelona a Villarreal otthonában lépne pályára december 21-én. A találkozót azonban minden bizonnyal Floridában rendezek majd, az Inter Miami csapatának otthonában, a Hard Rock Stadionban. Sokan ellenzik a találkozót, a katalán együttes holland középpályása, Frenkie de Jong sem örül, hogy az Egyesült Államokban kell játszaniuk, különösen, hogy a spanyol bajnokság szervezői nem egyeztettek velük, mielőtt engedélyezték a meccset.

A Cadena COPE információi a hétvégi fordulóban a játék leállításával tiltakoznak majd a szóban forgó december 20-ai mérkőzéssel kapcsolatban. A portál értesülései szerint a 9. fordulóban futballisták a találkozó első 30 másodpercében nem fognak játszani. Állítólag a tiltakozásban más csapatok, így a Getafe, az Espanyol és az Oviedo is részt vesz.

A spanyol játékos-szakszervezet (AFE) elnöke, David Aganzo azt nyilatkozta, hogy a játékosoknak nem a mérkőzéssel van gondjuk, hanem azzal, hogy kihagyták őket a döntéshozatalból. Aganzo elárulta, hogy kedden ültek volna le tárgyalni az érintett két csapattal, valamint a La Liga elnökével, Javier Tebasszal és a bajnokságban szereplő 20 klub csapatkapitányával, ez a találkozó elmaradt. A tiltakozás szervezői úgy érzik, a liga nem eléggé átláthatóan és következetesen működik, és nem mutat kellő tiszteletet a labdarúgók iránt.

Ez több annál, mint hogy elviszünk egy meccset egy másik országba. Szeretnénk tudni, hogy betartják-e a szerződésben foglaltakat, az utazás részleteit, több információt akarunk a La Ligától. Ha annyira különleges ez a meccs, mint ahogy a La Liga mondja, miért nem örülnek a csapatok?

Egy olyan nyilatkozatot sem láttam, amely ünnepelné a döntést. A futball javul, de a körülményeknek is javulniuk kell. Meg kell védenünk a játékosokat” – mondta Aganzo.