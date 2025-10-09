A La Liga 17. fordulójában a címvédő Barcelona a Villarrel otthonában lépne pályára december 21-én. A találkozót azonban minden bizonnyal Floridában rendezek majd, az Inter Miami csapatának otthonában, a Hard Rock Stadionban.

A Barcelona az Egyesült Államokban is szeretné reklámozni magát

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A mérkőzés semleges pályán történő lebonyolításának érthetően nem mindenki örül, hiszen ez a találkozó a Barcelonának egy nehéz, idegenbeli összecsapás lenne. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, semleges pályán sokkal több Barcelona-szurkoló lesz majd, így a bajnokság lebonyolításának szempontjából korántsem egyenlőek a feltételek.

A Barcelona sztárja megérti a tiltakozókat

Frenkie de Jongot, a Barcelona középpályását a holland válogatott edzőtáborában kérdezték a decemberi túráról. A katalán csapat sztárjátékosa meglepő őszinteséggel állt bele a témába és elmondta, hogy ő nem lelkesedik a dologért.

Nem tetszik a dolog. Megértem a klubokat, hiszen anyagilag profitálnak belőle, és terjeszthetik a márkájukat a világban. De én nem tenném meg, ha rajtam múlna. Sokat kell utazni, ez pedig nem tesz jót a játékosoknak, ráadásul ez a bajnokság szempontjából sem fair. Számunkra ez most egy idegenbeli mérkőzés lesz semleges pályán. Teljesen megértem, ha más klubok nem örülnek ennek”

– idézi a The Athletic a Barcelona középpályását.

Frenkie De Jong megérti azokat, akik ellenzik azt a mérkőzést

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Erre kontrázott rá Joan Laporta, a Barcelona elnöke, aki azt mondta, tiszteletben tartja De Jong véleményét, de hangsúlyozta, hogy a klub ott fog játszani, ahol a La Liga mondja. A spanyol Cadena SER rádióállomásnak nyilatkozva Laporta az amerikai piac kereskedelmi lehetőségeit említette a Miamiban megrendezendő mérkőzés előnyeként.

Az UEFA hivatalos döntése után Fernando Roigot, a Villarreal elnökét megkérdezték, mit gondol arról, hogy a Real Madrid megpróbálta szabotálni a Villarreal és a Barcelona Miamiban sorra kerülő meccsét.

A stadionjuk hamarosan NFL-meccsnek ad majd otthont, amiből ők anyagilag profitálnak. Ha más bajnokságoknak jogában áll reklámozni magukat Európában, akkor a La Liga miért ne tehetné meg ezt az Egyesült Államokban? Ami pedig a pályaelőny elvesztését illeti: ha jól emlékszem, húsz éve nem vertük meg a Barcelonát hazai, de az elmúlt két szezonban mindig legyőztük őket idegenben. A statisztikáink azt mutatják, hogy gyakrabban verjük meg őket Barcelonában, mint Villarrealban”

– nyilatkozta a Villarreal elnöke.