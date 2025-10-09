A La Liga 17. fordulójában a címvédő Barcelona a Villarrel otthonában lépne pályára december 21-én. A találkozót azonban minden bizonnyal Floridában rendezek majd, az Inter Miami csapatának otthonában, a Hard Rock Stadionban.
A mérkőzés semleges pályán történő lebonyolításának érthetően nem mindenki örül, hiszen ez a találkozó a Barcelonának egy nehéz, idegenbeli összecsapás lenne. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, semleges pályán sokkal több Barcelona-szurkoló lesz majd, így a bajnokság lebonyolításának szempontjából korántsem egyenlőek a feltételek.
A Barcelona sztárja megérti a tiltakozókat
Frenkie de Jongot, a Barcelona középpályását a holland válogatott edzőtáborában kérdezték a decemberi túráról. A katalán csapat sztárjátékosa meglepő őszinteséggel állt bele a témába és elmondta, hogy ő nem lelkesedik a dologért.
Nem tetszik a dolog. Megértem a klubokat, hiszen anyagilag profitálnak belőle, és terjeszthetik a márkájukat a világban. De én nem tenném meg, ha rajtam múlna. Sokat kell utazni, ez pedig nem tesz jót a játékosoknak, ráadásul ez a bajnokság szempontjából sem fair. Számunkra ez most egy idegenbeli mérkőzés lesz semleges pályán. Teljesen megértem, ha más klubok nem örülnek ennek”
– idézi a The Athletic a Barcelona középpályását.
Erre kontrázott rá Joan Laporta, a Barcelona elnöke, aki azt mondta, tiszteletben tartja De Jong véleményét, de hangsúlyozta, hogy a klub ott fog játszani, ahol a La Liga mondja. A spanyol Cadena SER rádióállomásnak nyilatkozva Laporta az amerikai piac kereskedelmi lehetőségeit említette a Miamiban megrendezendő mérkőzés előnyeként.
Az UEFA hivatalos döntése után Fernando Roigot, a Villarreal elnökét megkérdezték, mit gondol arról, hogy a Real Madrid megpróbálta szabotálni a Villarreal és a Barcelona Miamiban sorra kerülő meccsét.
A stadionjuk hamarosan NFL-meccsnek ad majd otthont, amiből ők anyagilag profitálnak. Ha más bajnokságoknak jogában áll reklámozni magukat Európában, akkor a La Liga miért ne tehetné meg ezt az Egyesült Államokban? Ami pedig a pályaelőny elvesztését illeti: ha jól emlékszem, húsz éve nem vertük meg a Barcelonát hazai, de az elmúlt két szezonban mindig legyőztük őket idegenben. A statisztikáink azt mutatják, hogy gyakrabban verjük meg őket Barcelonában, mint Villarrealban”
– nyilatkozta a Villarreal elnöke.
A decemberi mérkőzést a Villarreal La Ceramica stadionjában tervezték lejátszani, és már csak a FIFA-nak kell jóváhagynia a mérkőzés Miamiban való megrendezését. Ez lenne az első alkalom, hogy egy európai élvonalbeli bajnokság mérkőzését az Egyesült Államokban rendezik meg.
