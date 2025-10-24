Az FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy a sportbíróság is elutasította a fellebbezését. A csapatot így a német vezetőedző helyettese és honfitársa, Marcus Sorg irányítja a madridi összecsapáson és a szombati sajtótájékoztatón is őt lehet majd kérdezni.

Hansi Flick a vasárnapi meccsen nem ülhet le a Barcelona kispadjára

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A Barcelona edzője megsértette a bírót

Korábban már a liga fellebbviteli testülete is elutasította a Barcelona beadványát, ezt erősítette meg a sportbíróság.

Flick az előző fordulóban, a Girona elleni mérkőzés utolsó perceiben kapott két sárga lapot. A német szakember előbb gúnyosan tapsolt a negyedik játékvezetőnek, amikor az négy perc hosszabbítást jelzett. A második sárga lapját azért kapta, mert obszcén gesztust tett, miután a csereként beállt Ronald Araujo a 93. percben megszerezte a győztes gólt a Barcelonának.