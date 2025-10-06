Bár a Barcelona egy győzelemmel visszavehette volna az első helyet a tabellán a Villarrealt szombaton legyőző Real Madridtól, Hansi Flick csapata már bő félóra után kétgólos hátrányban volt. Marcus Rashford első La Liga-góljával még a szünet előtt visszajöttek a katalán remények, de Robert Lewandowski büntetőt hibázott, a Sevilla pedig büntetett és a hajrában magabiztossá tette idei első hazai győzelmét.

Váratlan pofonba szaladt bele a Barcelona Sevillában

Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Hansi Flick ugyan több kulcsjátékosára sem számíthatott, köztük Lamine Yamal, Raphinha és Fermín López is hiányzott, ennek ellenére a vasárnapi zakó igencsak kínos eredmény. A Sevilla a Király Kupában 2019-ben és 2021-ben is legyőzte házigazdaként a katalánokat, a La Ligában viszont szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2015. október 3-án sikerült mindez.

A 76. percbe megvolt a címvédőnek az esély az egyenlítésre, de Lewandowski méterekkel a kapu mellé lőtte a tizenegyest. A kamerák természetesen rögzítették Flick és az edzői stáb reakcióját is, ami meglehetősen beszédes, mivel úgy tűnt, a német szakember megérezte a kispadon, hogy a lengyel csatár hibázni fog, ugyanis oda se nézett. Lewandowski hibázására egyébként megvolt az esély, ugyanis a legutóbbi tíz büntetőjéből hármat is kihagyott a spanyol élvonalban, márpedig a 2022/23-as idény óta csak Iago Aspas és Vedat Muriqi hibázott nála többször.

Flick szerint nem a Barcelona taktikájával van a gond

A PSG elleni BL-vereség után Thierry Henry, a Barcelona korábbi sztárja kritizálta Flicket, mivel szerinte a spanyol csapat túlságosan is kinyílt, de a német szakember szerint nem a taktikája a hibás az elmúlt napok vereségeiért.

„Az első félidőben nagyon agresszívan kezdett a Sevilla, mi pedig nem találtuk ennek az ellenszerét. Úgy érzem, a második félidőben már tudtunk reagálni. Rá kell jönnünk, hogy mit csináltunk rosszul, és küzdeni kell azért, hogy ilyen vereség ne történjen meg újra. Jó csapat vagyunk, hamarosan a sérült játékosok is visszatérnek. Nem vagyok boldog, mert nem jó érzés veszíteni, de látni kell a pozitív dolgokat is. Az öltözőben dühös játékosokat láttam, és ez tetszett, mert azt jelenti, hogy tenni akarnak. Meglátjuk, hogyan tudunk reagálni ezekre a pofokra a válogatott szünet után” – mondta.