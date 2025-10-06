Live
A Sevilla a spanyol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy 4-1-re legyőzte a címvédő FC Barcelonát. A találkozó után a Barcelona edzője, Hansi Flick megvédte az elmúlt napokban többek által kritizált taktikáját

Bár a Barcelona egy győzelemmel visszavehette volna az első helyet a tabellán a Villarrealt szombaton legyőző Real Madridtól, Hansi Flick csapata már bő félóra után kétgólos hátrányban volt. Marcus Rashford első La Liga-góljával még a szünet előtt visszajöttek a katalán remények, de Robert Lewandowski büntetőt hibázott, a Sevilla pedig büntetett és a hajrában magabiztossá tette idei első hazai győzelmét.

Barcelona's Spanish forward #07 Ferran Torres (R) and Sevilla's Chilean defender #12 Gabriel Suazo vie for the ball during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on October 5, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
Váratlan pofonba szaladt bele a Barcelona Sevillában
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Hansi Flick ugyan több kulcsjátékosára sem számíthatott, köztük Lamine Yamal, Raphinha és Fermín López is hiányzott, ennek ellenére a vasárnapi zakó igencsak kínos eredmény. A Sevilla a Király Kupában 2019-ben és 2021-ben is legyőzte házigazdaként a katalánokat, a La Ligában viszont szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, 2015. október 3-án sikerült mindez. 

A 76. percbe megvolt a címvédőnek az esély az egyenlítésre, de Lewandowski méterekkel a kapu mellé lőtte a tizenegyest. A kamerák természetesen rögzítették Flick és az edzői stáb reakcióját is, ami meglehetősen beszédes, mivel úgy tűnt, a német szakember megérezte a kispadon, hogy a lengyel csatár hibázni fog, ugyanis oda se nézett. Lewandowski hibázására egyébként megvolt az esély, ugyanis a legutóbbi tíz büntetőjéből hármat is kihagyott a spanyol élvonalban, márpedig a 2022/23-as idény óta csak Iago Aspas és Vedat Muriqi hibázott nála többször.

Flick szerint nem a Barcelona taktikájával van a gond

A PSG elleni BL-vereség után Thierry Henry, a Barcelona korábbi sztárja kritizálta Flicket, mivel szerinte a spanyol csapat túlságosan is kinyílt, de a német szakember szerint nem a taktikája a hibás az elmúlt napok vereségeiért. 

„Az első félidőben nagyon agresszívan kezdett a Sevilla, mi pedig nem találtuk ennek az ellenszerét. Úgy érzem, a második félidőben már tudtunk reagálni. Rá kell jönnünk, hogy mit csináltunk rosszul, és küzdeni kell azért, hogy ilyen vereség ne történjen meg újra. Jó csapat vagyunk, hamarosan a sérült játékosok is visszatérnek. Nem vagyok boldog, mert nem jó érzés veszíteni, de látni kell a pozitív dolgokat is. Az öltözőben dühös játékosokat láttam, és ez tetszett, mert azt jelenti, hogy tenni akarnak. Meglátjuk, hogyan tudunk reagálni ezekre a pofokra a válogatott szünet után” – mondta.

Hansi Flickkel másodszor kapott ki kétszer egymás után a Barcelona
Hansi Flickkel másodszor kapott ki kétszer egymás után a Barcelona
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Nem hiszem, hogy a rendszerrel vagy a taktikával lenne a probléma. Súlyos egyéni hibákat követtünk el, de mindig ugyanígy játszunk. Tanulnunk kell ezekből a hibákból, így pozitívan tekintek erre a meccsre is.

Elfogadjuk a vereséget, de a válogatott szünet után erősebben térünk vissza, ezt az energiát és ezt a dühöt pedig meg kell őriznünk a szezon hátralévő részére” – jelentette ki Flick, aki elismerte, hogy a válogatott szünet a lehető legjobbkor jött a számukra.

„Számunkra jól fog most jönni a szünet. A játékosok csatlakoznak a válogatotthoz, ahol teljesen más környezetben lehetnek. Szerintem jót fog tenni nekik. De már jeleztem a játékosok felé, hogy kemény munka vár rájuk, ha visszatérnek, mert vissza kell nyerni a formánkat, de természetesen ehhez mindenkinek százszázalékos állapotban kell lennie” – mondta a Barcelona trénere.

A spanyol bajnok két hét múlva a Girona ellen javíthat hazai pályán a La Ligába. 

