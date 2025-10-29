Lamine Yamal még csak 18 éves, de már most a világ egyik legjobban fizetett és legértékesebb focistája. A spanyol El Pais információi szerint a Barcelona tinisztárja most arra készül, hogy megvásárolja álmai otthonát, amelyben korábban a katalán együttes egykori világklasszis védője, Gerrard Piqué és a világhírű kolumbiai popénekesnő, Shakira élt éveken át, mielőtt 2022-ben viharos körülmények között szakítottak.

A Barcelona sztárja, Lamine Yamal Shakira és Piqué házát nézte ki magának

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Barcelona 18 éves sztárja luxusházat vesz

A 3800 négyzetméteres birtokon 2012-ben épült a három különálló lakóépületből álló ingatlan, amelyben teniszpálya, játékterem, könyvtár, moziterem, fedett és szabadtéri úszómedencék, edzőterem, padell valamint futballpálya, sőt még egy hangstúdió is található. Ennek ellenére a Barcelona támadója a saját ízlésére alakítaná az ingatlant, a felújításra pedig nem sajnálna költeni jelentősebb összeget sem.

Bár három éve még 14 millió euróért (5,43 milliárd forint) hirdették meg a kúriát, mostanra jelentősen csökkent az értéke, mivel az egyik lakóépületet már eladták. Yamal a fennmaradó két lakóépületet – melyekben összesen hat hálószoba és öt fürdőszoba található – 11 millió euróért szerezheti meg, ám ennek kifizetése aligha okozhat gondot, lévén az új szerződésével 30 millió euró körüli összeget kereshet szezononként, a Forbes becslése szerint pedig a reklámbevételekkel együtt 43 millió dollárt tesz zsebre évente.

🚨🚨| NEW: Lamine Yamal wants to buy Pique and Shakira’s former house which is valued at €11M and is located in one of the most discreet neighborhoods in the Barcelona.



Yamal’s goal is to transform this family home into an ultra-secure elite athlete’s residence.



[@el_pais] pic.twitter.com/JB4mB0ktwO — Goals Side (@goalsside) October 28, 2025

A luxusház egyébként Esplugues de Llobregatban, Barcelona egyik külvárosában található, amely közel van a klub edzőközpontjához, de Yamal csapattársai, Alex Balde és Ronald Araujo is a közelben lakik, akárcsak a klub legendás játékosa, Andrés Iniesta.

Yamal korábban már vett az édesanyjának és édesapjának is egy házat, leendő otthonába pedig könnyen lehet, hogy Piquéhez hasonlóan egy dél-amerikai nőt fog vinni, ugyanis nyár óta a nála hét évvel idősebb argentin popsztárral, Nicki Nicole-lal alkot egy párt.