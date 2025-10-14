A Barcelona 37 éves csatára a bal combjában szenvedett részleges szakadást, és egyelőre csak találgatások láttak napvilágot arról, hogy meddig lesz harcképtelen.

A Barcelona hetekig nem számíthat Robert Lewandowski játékára

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Annyi biztos, hogy a következő hetekben nem léphet pályára.

​Lewandowskit hetekre elveszítette a Barcelona

A 161-szeres válogatott támadó legutóbb a nemzeti csapatban szerepelt vasárnap, amikor a lengyelek részben az ő góljával 2-0-ra nyertek Litvániában, megerősítve második helyüket a világbajnoki selejtezők G csoportjában. A következő meccs november 14-én, az éllovas Hollandia ellen pedig kulcsfontosságú lehet a közvetlen kijutást jelentő első hely szempontjából.

Lewandowskinak klubjában is fontos lenne a játék, mert a spanyol Sport napilap értesülése szerint a Barca nem kívánja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. Hansi Flick vezetőedző állítólag már el is kezdte keresni a lengyel gólzsák utódját.