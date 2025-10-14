Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hetekre kidőlt Robert Lewandowski, az FC Barcelona lengyel támadója. A 37 éves középcsatár így október 26-án biztosan nem léphet pályára a Santiago Bernabéu Stadionban a szezon első Real Madrid-Barcelona összecsapásán.

A Barcelona 37 éves csatára a bal combjában szenvedett részleges szakadást, és egyelőre csak találgatások láttak napvilágot arról, hogy meddig lesz harcképtelen. 

A Barcelona hetekig nem számíthat Robert Lewandowski játékára
A Barcelona hetekig nem számíthat Robert Lewandowski játékára
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Annyi biztos, hogy a következő hetekben nem léphet pályára.

​Lewandowskit hetekre elveszítette a Barcelona

A 161-szeres válogatott támadó legutóbb a nemzeti csapatban szerepelt vasárnap, amikor a lengyelek részben az ő góljával 2-0-ra nyertek Litvániában, megerősítve második helyüket a világbajnoki selejtezők G csoportjában. A következő meccs november 14-én, az éllovas Hollandia ellen pedig kulcsfontosságú lehet a közvetlen kijutást jelentő első hely szempontjából.

Lewandowskinak klubjában is fontos lenne a játék, mert a spanyol Sport napilap értesülése szerint a Barca nem kívánja meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződését. Hansi Flick vezetőedző állítólag már el is kezdte keresni a lengyel gólzsák utódját.

  • kapcsolódó cikkek:
Hihetetlen, hol köthet ki a Barcelonában mellőzött Lewandowski
Kirúgja Lewandowskit a Barcelona, Rashford jövője is eldőlhetett
Lewandowski méterekkel rúgta a 11-est kapu mellé, hatalmas verést kapott a Barcelona
Őrült exek, titkos szerelmek – Lamine Yamal botrányos magánéletével kerül a címlapokra
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!